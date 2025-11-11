Najefikasnija terapija za rak bešike do sada: Novi tretman eliminiše tumor kod 82% pacijenata
Istraživači sa Keck Medicine of USC (Univerzitet Južne Kalifornije) razvili su inovativan sistem za isporuku leka TAR-200, koji je pokazao izuzetne rezultate u lečenju raka bešike.
U kliničkom ispitivanju faze 2, ovaj tretman eliminisao je tumore kod čak 82% pacijenata čiji rak nije reagovao na ranije terapije.
TAR-200 je mali uređaj u obliku prstena koji se postavlja u bešiku i postepeno oslobađa hemoterapijski lek gemcitabin tokom tri nedelje. Za razliku od standardnih metoda, koje omogućavaju da lek deluje samo nekoliko sati, ovaj sistem produžava kontakt sa tumorom, povećavajući efikasnost terapije.
- Tradicionalno, pacijenti sa ovim oblikom raka imali su vrlo ograničene mogućnosti lečenja. TAR-200 je do sada najefikasnija terapija za neinvazivni rak bešike - izjavila je dr Sia Daneshmand, direktorka urološke onkologije u Keck Medicine of USC i glavna autorka studije objavljene u časopisu Journal of Clinical Oncology.
U studiji je učestvovalo 85 pacijenata sa visokorizičnim neinvazivnim rakom bešike. Nakon tri meseca lečenja, kod većine je došlo do potpunog nestanka raka, a kod gotovo polovine bolest se nije vratila ni godinu dana kasnije. Terapija je pokazala dobru podnošljivost i minimalne neželjene efekte.
Standardni tretman za ove pacijente do sada je bila operacija uklanjanja bešike, što nosi brojne rizike i ozbiljno utiče na kvalitet života. Novi sistem nudi manje invazivnu i efikasniju alternativu.
Američka FDA (Agencija za hranu i lekove) odobrila je TAR-200 za prioritetni pregled, što znači da će proces odobravanja biti ubrzan. Istraživači ističu da je ovo veliki korak napred u borbi protiv raka bešike i potencijalni model za razvoj sličnih terapija za druge vrste tumora.
Izvor: scitechdaily.com/kurir.zdravlje.rs
Rak bešike u Srbiji odnese 1.000 ljudi godišnje: 3 ključna simptoma otkrivaju bolest, ako ih uočite odmah se javite lekaru