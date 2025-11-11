TAR-200 je do sada najefikasnija terapija za neinvazivni rak bešike

Istraživači sa Keck Medicine of USC (Univerzitet Južne Kalifornije) razvili su inovativan sistem za isporuku leka TAR-200, koji je pokazao izuzetne rezultate u lečenju raka bešike.

U kliničkom ispitivanju faze 2, ovaj tretman eliminisao je tumore kod čak 82% pacijenata čiji rak nije reagovao na ranije terapije.

TAR-200 je mali uređaj u obliku prstena koji se postavlja u bešiku i postepeno oslobađa hemoterapijski lek gemcitabin tokom tri nedelje. Za razliku od standardnih metoda, koje omogućavaju da lek deluje samo nekoliko sati, ovaj sistem produžava kontakt sa tumorom, povećavajući efikasnost terapije.

- Tradicionalno, pacijenti sa ovim oblikom raka imali su vrlo ograničene mogućnosti lečenja. TAR-200 je do sada najefikasnija terapija za neinvazivni rak bešike - izjavila je dr Sia Daneshmand, direktorka urološke onkologije u Keck Medicine of USC i glavna autorka studije objavljene u časopisu Journal of Clinical Oncology.

U studiji je učestvovalo 85 pacijenata sa visokorizičnim neinvazivnim rakom bešike. Nakon tri meseca lečenja, kod većine je došlo do potpunog nestanka raka, a kod gotovo polovine bolest se nije vratila ni godinu dana kasnije. Terapija je pokazala dobru podnošljivost i minimalne neželjene efekte.

Standardni tretman za ove pacijente do sada je bila operacija uklanjanja bešike, što nosi brojne rizike i ozbiljno utiče na kvalitet života. Novi sistem nudi manje invazivnu i efikasniju alternativu.