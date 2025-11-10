Slušaj vest

Evropsko udruženje transplantatora matičnih ćelija ukazalo prof. dr sc. med. Nadeždi Basari, kao dugogodisnjem glavnom inspektoru za transplantacione centre, veliku privilegiju i čast, da, danas i sutra, kao vođa evropske grupe od pet inspektora-profesora medicine (dva iz Londona, jedan iz Italije i dvoje iz Nemacke) vodi inspekciju trenutno najvećeg transplantacionog centra na najstarijem univerzitetu Nemacke, u Heidelbergu.

Lečila je više od 50.000 onkoloških i hematoloških pacijenata Profesorka Basara najpriznatija je hematologinja, onkologinja i transplantatorka matičnih ćelija iz jugoistočne Evrope na svetu. Lečila je više od 50.000 onkoloških i hematoloških pacijenata, i 2.500 njih transplantirala matičnim ćelijama. Za svoje uspehe dobila je najveća svetska priznanja.

Do 1997. bila je načelnica u Univerzitetskom kliničkom centru u Beogradu, a od 1997. radi u Nemačkoj. Poslednjih 13 godina, kao direktorka interne medicine u bolnici Maltezer St. Franciskus (Malteser St. Franziskus Hospital) u Flenzburgu, pronalazila je načine da u ovoj ustanovi leči i mnogo ljudi sa ovih prostora, odričući se svog šefovskog dodatka.

Poslednjih 13 godina prof. dr Basara je direktorka interne medicine u bolnici Maltezer St. Franciskus (Malteser St. Franziskus Hospital) u Flenzburgu Foto: Privatna arhivana

Uspešnost vraćanja pacijenata u normalan život dve godine posle transplantacije u poslednjih 12 godina kod dr Basare je čak 88 odsto. A to je, prema statistikama, svrstava u sam svetski vrh.

Doktorka Basara je i gostujuća profesorka na beogradskom i niškom univerzitetu, a od juna 2023. godine leči pacijente u jednoj privatnoj klinici u Crnoj Gori.

Dr Nadežda Basara je rođena u Beogradu, gde je završila medicinu, odbranila specijalistički, magistarski i doktorski rad. Poseduje tri državljanstva: srpsko, nemačko i crnogorsko. Dobitnica je najviših priznanja predsednika Srbije i predsednika Crne Gore. Malteški red Nemačke joj je uručio najviše priznanje koje dodeljuju Malteški vitezovi, Zlatnu plaketu za zasluge u lečenju pacijenata, kao dosad prvoj doktorki pravoslavne vere.

