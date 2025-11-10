Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju da bi sezona gripa mogla biti najteža u poslednjih deset godina.

- Nismo videli ovakav virus već neko vreme, ovi obrasci su neuobičajeni - kaže prof. Nikola Luis, direktorka Svetskog centra za grip pri Institutu Frensis Krik u Londonu.

Mutacija H3N2 soja

Nova varijanta gripa H3N2 pretrpela je sedam genetskih promena koje su, prema istraživačima sa Univerziteta u Kembridžu, virusu omogućile da delimično zaobiđe imunitet koji smo razvili prethodnim infekcijama i vakcinama. Zbog toga se lakše prenosi i brže širi - što objašnjava zašto je sezona počela ranije, ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, već i u Japanu.

- Gotovo je sigurno da će se ovaj soj proširiti svetom - kaže prof. Derek Smit sa Univerziteta u Kembridžu.

Prema prvim procenama, novi soj ima veći broj prenošenja (R broj) od uobičajenog - oko 1,4 naspram prosečnih 1,2, što znači da 100 obolelih može zaraziti oko 140 ljudi.

„H3 je uvek agresivniji virus“

Istraživači upozoravaju da je H3N2 istorijski povezan sa težim simptomima, posebno kod starijih osoba.

- H3 je uvek agresivniji virus, koji ima veći uticaj na populaciju - objašnjava prof. Luis.

Prošle godine od gripa je u Velikoj Britaniji preminulo skoro 8.000 ljudi, dok je sezona 2022–23 odnela gotovo 16.000 života. Zbog toga je NHS izdao apel građanima da se što pre vakcinišu.

Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа Foto: Shutterstock

Vakcinacija i zaštita

Stručnjaci ističu da je ovo „najvažnija godina za vakcinaciju protiv gripa“. Iako vakcina nije savršeno usklađena sa novim sojem, i dalje pruža određeni nivo zaštite.

- Nije idealna situacija, ali je i dalje mnogo bolje imati makar delimičnu zaštitu nego nikakvu - kaže prof. Kristof Frejzer sa Univerziteta u Oksfordu.

Vakcinacija ne samo da može ublažiti simptome i sprečiti teže oblike bolesti, već i smanjiti rizik od hospitalizacije.

- Bez obzira na to koji sojevi budu dominantni ove zime, vakcina će pružiti zaštitu najugroženijima - poručuje dr Meri Remzi iz Britanske agencije za javno zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju da bi se virus mogao proširiti i na starije uzraste u narednim nedeljama, dok se već beleži povećan broj slučajeva među decom.