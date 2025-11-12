Onkolozi su ključna podrška pacijentima obolelim od raka — ne samo kroz lečenje, već i pružanjem razumevanja, motivacije i nade tokom celog procesa oporavka.

Šezdeset druga Kancerološka nedelja otvorena je u Sava centru u Beogradu, u organizaciji Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD) i u prisustvu eminentnih domaćih i stranih stručnjaka. Tokom skupa, koji traje do 15. novembra, učesnici će razmatrati najnovija dostignuća u onkologiji i saradnju sa udruženjima pacijenata.

Pored velikog broja eminentnih stručnjaka, jedan od glavnih učesnika ovogodišnjeg kongresa je i prof. dr Ivan Marković, direktor Klinike za onkološku hirurgiju i predsednik sekcije SLD na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, koji upozorava na alarmantnu statistiku obolelih od karcinoma.

- Od kada je 2024. godine Srbija dobila najveće proširenje liste lekova, vidimo prve rezultate u terapiji, posebno kod HER2 pozitivnog i trostruko negativnog karcinoma dojke, gde pacijenti dobro odgovaraju na lekove pre hirurgije. Godišnje imamo oko 40–42 hiljade novih slučajeva karcinoma, a smrtnost i dalje prelazi 18.000, iako se već pokazuje trend usporavanja kod lokalizovanih oblika bolesti zahvaljujući savremenim imunološkim i ciljanim terapijama. Sve dostupne imunološke terapije se koriste, a naša težnja je da u Srbiju uvek dovedemo dokazane nove lekove kako bi kvalitet lečenja i preživljavanje pacijenata bili što bolji, uz očuvanje kvaliteta života. Projekti i strategije za naredne godine fokusirani su na uvođenje efikasnih terapija, multidisciplinarni pristup i personalizovanu medicinu, dok programi skrininga za dojku, grlić materice i debelo crevo postoje više od 15 godina, uz potencijalnu podršku veštačke inteligencije u dijagnostici kako bi se unapredila preciznost i efikasnost - objasnio je prof. dr Marković.

prof. dr Ivan Marković, predsednik sekcije SLD na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

Ovakav kongres predstavlja krunu svih događaja i sastanaka tokom godine, kako u Srbiji, tako i u svetu. Pokazuje koliko je važan multidisciplinarni rad – hirurga, radioterapeuta i medikalnih onkologa uz dostupnost novih terapija, i naglašava značaj zajedničkog delovanja kako bismo pacijentima pružili ono što je već praksa u svetu: personalizovane terapije.

Precizno lečenje i inovacije u onkologiji u centru pažnje

- U Srbiji žene najčešće obolevaju od karcinoma dojke, grlića materice i endometrijuma, dok su kod muškaraca najzastupljeniji karcinom pluća i kolorektalni karcinomi. Stopu smrtnosti kod nas prati nešto viši nivo u odnosu na svet, što se najviše ogleda u nedovoljnoj implementaciji skrininga. Postoje programi za skrining dojke, grlića materice i debelog creva koji, uz primenu veštačke inteligencije u dijagnostici, mogu omogućiti ranije otkrivanje bolesti, smanjenje smrtnosti i optimizaciju troškova lečenja. Ovogodišnja 62. kancerološka nedelja okuplja stručnjake koji će govoriti o preciznom i multidisciplinarnom lečenju, najnovijim terapijama, specifičnim zračenjima, onkofertilitetu i personalizovanoj medicini, uz promociju nacionalnih vodiča za karcinom dojke, melanom i kancer tromboze. Diskutovaće se i o ekonomiji onkologije, važnosti istraživanja i budućim perspektivama, sa ciljem da pacijenti dobiju najbolje dokazane terapije, u ranoj fazi bolesti i uz maksimalnu efikasnost lečenja - rekla je dr Nada Santrač, specijalista opšte hirurgije i sekretar karciološke sekcije SLD i sekretar kongresa.

Takođe obratio se i prof. dr Ferenc Vicko, direktor Klinike za operativnu onkologiju i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, istakao je značaj podizanja svesti i adekvatne edukacije.

- U Srbiji godišnje oboli oko 40.000 ljudi od karcinoma, dok za polovinu, nažalost, bolest bude fatalna. S obzirom na starenje stanovništva, potrebno je podići svest građana o prevenciji i redovnim pregledima, dok država ulaže u ljude, opremu i zgrade. Edukacija lekara i uključivanje pacijenata u donošenje odluka ključni su za smanjenje smrtnosti i stavljanje pacijenta u centar pažnje.

U Srbiji godišnje oboli oko 40.000 ljudi, a polovini nažalost bolest bude fatalna Foto: Milena Anđela Mišić-Atanacković

Prevencija je ključan faktor zdravlja

Prevencija karcinoma podrazumeva zdrav način života, redovne preglede i rano otkrivanje bolesti kako bi se smanjio rizik i poboljšali ishodi lečenja, zbog čega ass. dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević, onkolog ističe značaj primarne i sekundarne prevencije.

Ass. dr sci. med. Marijana Milović-Kovačević, onkolog Foto: Nemanja Nikolić

- Smatram da je primarna prevencija kroz promenu svakodnevnih navika i zdrav način života od ključnog značaja za smanjenje rizika od kancera, dok sekundarna prevencija, kao što su redovni pregledi i skrining, omogućava rano otkrivanje bolesti i efikasnije lečenje. Važno je da i mediji, i kliničari, i sama podrška pacijentima kontinuirano podižu svest o značaju ovih preventivnih mera - istakla je dr Marijana Milović-Kovačević, naučni saradnik i klinični asistent medicinske onkologije na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.