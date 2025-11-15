Slušaj vest

Povodom 17. novembra Svetskog dana prevremeno rođene dece, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije “Mali Div” 16. novembra organizuje tri online radionice za roditelje prevremeno rođene dece na teme: stimulacija razvoja, psihološka podrška i ostvarivanje socijalnih prava. Tokom online radionica na pitanja učesnika će odgovarati: subspecijalistkinja dečje fizijatrije, dr Danijela Vukićević sa Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, specijalista medicinske psihologije Vukašin Čobeljić sa UDK Tiršova i master psiholog Sanja Miloradović, koordinatorka projekta u Centru za socijalnu politiku.

Dan kasnije, 17. novembra u 11 časova, u Parku Manjež u Beogradu, Udruženje “Mali Div” organizuje svečano otvaranje Mini parka Malih Divova, koji čini 17 novoposađenih stabala lipe.

- Udruženja Mali Div od 2010. godine radi na poboljšanju položaja porodica prevremeno rođene dece. Orijentisani smo pre svega na podršku roditeljima u prevazilaženju izazova na koje nailaze kako u prvim danima nakon prevremenog porođaja, tako i u godinama nakon toga, tokom kojih velika većina prevremeno rođene dece ima razvojne smetnje. Cilj radionica koje organizujemo je direktna pomoć roditeljima, dok je Mini park Malih Divova od 17 stabala u Parku Manjež, pre svega namenjen da podseti roditelje prevremeno rođene dece da nisu sami. Istovremeno, ovaj mini park je i način da utičemo na podizanje svesti javnosti o važnosti podrške cele zajednice i države porodicama prevremeno rođene dece - poručuje Vera Bikicki Ivezić, predsednica Udruženja “Mali Div”.

