Povodom 17. novembra Svetskog dana prevremeno rođene dece, Udruženje roditelja prevremeno rođene dece Srbije “Mali Div” 16. novembra organizuje tri online radionice za roditelje prevremeno rođene dece na teme: stimulacija razvoja, psihološka podrška i ostvarivanje socijalnih prava . Tokom online radionica na pitanja učesnika će odgovarati: subspecijalistkinja dečje fizijatrije, dr Danijela Vukićević sa Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, specijalista medicinske psihologije Vukašin Čobeljić sa UDK Tiršova i master psiholog Sanja Miloradović, koordinatorka projekta u Centru za socijalnu politiku.

- Udruženja Mali Div od 2010. godine radi na poboljšanju položaja porodica prevremeno rođene dece. Orijentisani smo pre svega na podršku roditeljima u prevazilaženju izazova na koje nailaze kako u prvim danima nakon prevremenog porođaja, tako i u godinama nakon toga, tokom kojih velika većina prevremeno rođene dece ima razvojne smetnje. Cilj radionica koje organizujemo je direktna pomoć roditeljima, dok je Mini park Malih Divova od 17 stabala u Parku Manjež, pre svega namenjen da podseti roditelje prevremeno rođene dece da nisu sami. Istovremeno, ovaj mini park je i način da utičemo na podizanje svesti javnosti o važnosti podrške cele zajednice i države porodicama prevremeno rođene dece - poručuje Vera Bikicki Ivezić, predsednica Udruženja “Mali Div”.