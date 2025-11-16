Domovi zdravlja od sutra kreću sa radom u tri smene: Evo spiska tih ustanova
Domovi zdravlja od sutra kreću sa radom u tri smene od ponedeljka 17. novembra, a sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.
- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć - izjavio je ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar i dodao da su analize pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrimajavlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja.
- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - naglasio je ministar.
Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere, od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.
Spisak domova zdravlja
Ovo su domovi zdravlja koji od ponedeljka, 17. novembra, uvode noćno dežurstvo. Svi ostali domovi zdravlja već imaju organizovana 24-časovna dežurstva kroz hitne službe.
- Dom zdravlja Voždovac
Dom zdravlja Vračar
Dom zdravlja Zvezdara
Dom zdravlja Zemun
Dom zdravlja Novi Beograd
Dom zdravlja Palilula
Dom zdravlja Rakovica
Dom zdravlja Savski venac
Dom zdravlja Stari grad
Dom zdravlja Čukarica
Dom zdravlja Kragujevac
Dom zdravlja Niš
Dom zdravlja Surčin
Dom zdravlja Novi Sad
Izvor: Zdravlje.gov.rs/Zdravlje.kurir.rs