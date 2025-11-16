Da biste ostvarili pravo na refundaciju, potrebno je da od državne ustanove dobijete potvrdu

Domovi zdravlja od sutra kreću sa radom u tri smene od ponedeljka 17. novembra, a sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć - izjavio je ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar i dodao da su analize pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrimajavlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja.

- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - naglasio je ministar.

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere, od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.

Veliki broj pacijenata u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja Foto: Shutterstock

Spisak domova zdravlja

Ovo su domovi zdravlja koji od ponedeljka, 17. novembra, uvode noćno dežurstvo. Svi ostali domovi zdravlja već imaju organizovana 24-časovna dežurstva kroz hitne službe.