Domovi zdravlja od sutra kreću sa radom u tri smene od ponedeljka 17. novembra, a sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

- Produženjem radnog vremena domova zdravlja omogućavamo građanima da do osnovne medicinske pomoći dođu u svako doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentnim centrima za stanja koja nisu hitna. Na taj način rasteretiće se sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a pacijenti će brže i efikasnije dobijati potrebnu pomoć - izjavio je ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar i dodao da su analize pokazale da se veliki broj pacijenata u urgentnim centrimajavlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja.

- Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno lekarima u bolnicama omogućimo da se posvete najtežim i životno ugroženim slučajevima - naglasio je ministar.

Ministarstvo zdravlja obezbedilo je sve neophodne uslove za sprovođenje ove mere, od kadrovskih pojačanja i organizacije dežurstava, do tehničke i logističke podrške.

pregled shutterstock_1518930659.jpg
Veliki broj pacijenata u urgentnim centrima javlja sa tegobama koje se mogu adekvatno zbrinuti u domovima zdravlja Foto: Shutterstock

Spisak domova zdravlja 

Ovo su domovi zdravlja koji od ponedeljka, 17. novembra, uvode noćno dežurstvo. Svi ostali domovi zdravlja već imaju organizovana 24-časovna dežurstva kroz hitne službe.

  • Dom zdravlja Voždovac
    Dom zdravlja Vračar
    Dom zdravlja Zvezdara
    Dom zdravlja Zemun
    Dom zdravlja Novi Beograd
    Dom zdravlja Palilula
    Dom zdravlja Rakovica
    Dom zdravlja Savski venac
    Dom zdravlja Stari grad
    Dom zdravlja Čukarica
    Dom zdravlja Kragujevac
    Dom zdravlja Niš
    Dom zdravlja Surčin
    Dom zdravlja Novi Sad

Izvor: Zdravlje.gov.rs/Zdravlje.kurir.rs

