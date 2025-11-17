Naučnici kažu da rezultati pokazuju da bi molekul SU212 mogao da popuni prazninu tamo gde trenutno ne postoji nijedan efikasan lek

Slušaj vest

Trostruko negativni rak dojke je agresivni i terapijski izuzetno zahtevan oblik bolesti koji čini oko 15% svih karcinoma dojke.

Studija objavljena u Cell Reports Medicine opisuje da SU212 deluje tako što blokira enzim ENO1, presudan za metabolizam glukoze u ćelijama, a koji je u ćelijama raka prekomerno aktivan. Korišćenjem humanizovanog mišjeg modela, istraživači su pokazali da ovaj molekul usporava rast tumora i smanjuje metastaziranje, jer enzim biva „primoran“ na samorazgradnju.

Glavni autor studije, dr Sanđaj V. Malhotra, kodirektor Centra za eksperimentalnu terapiju u OHSU, naglašava da bi ovo moglo predstavljati značajan proboj u oblasti u kojoj nedostaju efektivne terapije:

- Trostruko negativni rak dojke spada među najagresivnije i najteže za lečenje. Naši rezultati pokazuju da bi SU212 mogao da popuni prazninu tamo gde trenutno ne postoji nijedan efikasan lek - izjavio je Malhotra.

Trostruko negativni rak dojke spada među najagresivnije i najteže za lečenje Foto: Shutterstock

On dodaje da bi ciljanja enzima ENO1 mogla biti korisna i kod drugih tumora u kojima je ovaj enzim ključan, poput glioma, raka pankreasa i karcinoma štitne žlezde. Posebno ističe da bi terapija mogla biti od posebne koristi pacijentima koji imaju i metaboličke bolesti poput dijabetesa, gde regulacija glukoze ima dodatnu ulogu u progresiji raka.