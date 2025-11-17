EEG (elektroencefalografija) je metoda koja meri električnu aktivnost mozga pomoću elektroda postavljenih na površinu glave

Hemianopija, čest je ishod moždanog udara, uzrokuje gubitak polovine vidnog polja i ozbiljno otežava svakodnevne aktivnosti, dok postojeći tretmani nude ograničen oporavak.

Problem nastaje zbog poremećene komunikacije između primarnog vizuelnog korteksa i medio-temporalne oblasti, koje zajedno učestvuju u detekciji pokreta. U normalnim uslovima ove regije rade sinhronizovano, ali moždani udar narušava njihove moždane oscilacije i prekida tu saradnju.

Inovativna stimulacija mozga ubrzava oporavak vida

Tim predvođen Fridhhelmom Humelom (Neuro-X, EPFL) testirao je novu terapiju koja kombinuje vizuelni trening sa multifokalnom (primena blage električne struje na više različitih mesta na glavi istovremeno), neinvazivnom stimulacijom mozga.

Cilj je bio da se ponovo usklade moždani ritmovi i poboljša oporavak vida. U dvostruko slepom, placebo-kontrolisanom ispitivanju istraživači su primenili kros-frekventnu transkranijalnu stimulaciju naizmeničnom strujom (cf-tACS), koja niskim električnim strujama moduliše moždane oscilacije.

Kod pacijenata su primenjivani alfa talasi na primarni vizuelni korteks i gama talasi na oblast osetljivu na pokret, čime se imitirao prirodni obrazac komunikacije mozga „odozdo nagore“. Istovremeno, ispitanici su trenirali zadatak detekcije pokreta na ivici slepog polja.

U ispitivanju je učestvovalo 16 pacijenata sa hroničnom hemianopijom. Oni koji su primili cf-tACS sa direktnim, fiziološkim obrascem postigli su značajno bolje rezultate u percepciji pokreta u odnosu na kontrolnu grupu. Vidna polja su se merljivo proširila, posebno u treniranim oblastima.

Moždani udar može oštetiti delove mozga odgovorne za vid, što dovodi do gubitka ili poremećaja vidne funkcije Foto: Shutterstock

Neki su prijavili i konkretna poboljšanja u svakodnevnom životu – jedan pacijent je prvi put nakon moždanog udara mogao da vidi ruku supruge dok sedi na suvozačkom mestu.

EEG i snimanja mozga potvrdili su obnovljenu sinhronizaciju između vizuelnog korteksa i medio-temporalne oblasti, kao i porast aktivnosti u MT regionu. Najviše su napredovali pacijenti kod kojih su nervni putevi između ovih oblasti bili delimično očuvani, što ukazuje da čak i minimalni preostali kapacitet može omogućiti oporavak.

Zaključak

Ova studija pruža dokaz da ciljanje specifičnih moždanih mreža sinhronizovanom, fiziološki inspirisanom stimulacijom može značajno pojačati efekte vizuelnog treninga. Ako se potvrdi u većim kliničkim ispitivanjima, terapija bi mogla postati pristupačan i efikasan način za vraćanje vida kod preživelih moždanog udara sa hemianopijom.