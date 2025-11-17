Mobilni mamograf dolazi u Požegu i Sjenicu od 17. novembra

Mobilni mamografi čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” uz podršku Ministarstva zdravlja, a u saradnji sa Zdravstvenim centrom Užice, Domom zdravlja Požega i Domom zdravlja Sjenica, od 17. novembra radiće u Požegi i u Sjenici.

Organizovani skrining raka dojke, radom mobilnih mamografa, predviđen je za sve zainteresovane žene životne dobi od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu uradile mamografiju, kao i za žene posle 40. godine koje u svojoj porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke. Takođe, domovi zdravlja će na pregled pozivati žene ciljne populacije od 50 do 69 godina.

Planirani početak rada mobilnog mamografa u Požegi je 17. novembar 2025. godine u 9 časova. Istog dana od 12 časova planiran je početak rada mobilnog mamografa u Sjenici. Mobilni mamografi će raditi svakog dana, i vikendom, od 9 do 18 časova.

Telefon za zakazivanje mamografskih pregleda u Požegi je 031/714885 svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Telefon za zakazivanje u Sjenici je 020/741094, lokal 117, svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Rad mobilnih mamografa u novembru organizuje se u okviru akcije „Hajde da imamo vremena za pregled“ koju Institut za javno zdravlje Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, u saradnji sa Zdravstvenim centrom Užice, Domom zdravlja Požega i Domom zdravlja Sjenica, realizuje uz podršku Grand kafe.

Statistika raka dojke u Srbiji U Srbiji se godišnje registruje 4.481 žena sa karcinomom dojke, a 1.711 žena izgubi život. Ova sumorna statistika može da se promeni samo ako se redovno kontrolišemo, jer rak dojke je izlečiv kada se otkrije i leči na vreme.