Ukupna vrednost ove donacije iznosi 2.030.000 dinara. Ova inicijativa, realizovana povodom Svetskog dana prevremeno rođenih beba, deo je kontinuiranih napora UNICEF-a u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja da unaprede uslove za negu i zbrinjavanje najmlađih pacijenata.

U Opštoj bolnici Somborgodišnje se rodi oko 800 beba, a nekima je neophodna dodatna zdravstvena potpora kao što su toplotna, kiseonička ili fototerapija za šta je potreban inkubator. Za bebe rođene pre 34. nedelje koje se najčešće transportuju u Novi Sad, inkubator pomaže u stabilizaciji novorođenčeta pre transporta i time direktno utiče na njihovo blagostanje i ishod lečenja. Nova oprema unaprediće kapacitete bolnice za pravovremeno zbrinjavanje prevremeno rođenih beba, ali i onih koje se rode na vreme a imaju određene zdravstvene probleme ili komplikacije na porođaju.

Ovakva ulaganja imaju poseban značaj za ustanove koje svakodnevno brinu o najmlađim pacijentima.

- Za Opštu bolnicu Sombor ova donacija inkubatora ima izuzetnu važnost.U našem porodilištu se godišnje rodi oko 800 beba, a među njima su i najosetljivije, kojima je potrebna intenzivna nega od prvog trenutka života. Zahvaljujući novom inkubatoru, moći ćemo da im pružimo još sigurnije, stabilnije i kvalitetnije uslove lečenja. Želim posebno da zahvalim UNICEF-u, na posvećenoj i kontinuiranoj podršci u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite novorođenčadi u Srbiji. Veliku zahvalnost dugujemo i kompaniji Vojput, donatoru ove dragocene opreme. Vaša podrška je dokaz koliko zajednica može da utiče na život i zdravlje najmlađih pacijenata. I da njihove živote menja, unapređuje i daje životnu perspektivu. U ime zaposlenih naše bolnice i svih roditelja kojima će ovaj inkubator značiti — iskreno hvala - izjavio je dr Dragan Rastović, v.d. direktora Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“.

Saradnja UNICEF-a sa privatnim sektorom igra sve važniju ulogu u obezbeđivanju podrške koja je ključna za decu i porodice širom Srbije. Vojput iz Subotice je u poslednjih pet godina podržao različite programe UNICEF-a, sa 14 miliona dinara.

- Velika mi je čast što danas uručujemo inkubator Opštoj bolnici u Somboru Tokom prethodnih godina donirali smo sredstva za nabavku inkubatora i druge opreme za prevremeno rođene bebe u Novom Sadu, vozilo za razvojno savetovalište u Subotici, a ove godine smo podržali i patronažnu službu upravo ovde u Somboru. Deo ove donacije namenjen je i edukaciji lekara i zdravstvenog osoblja. Verujem da će ovaj inkubator pomoći mnogim prevremeno rođenim bebama da dobiju najbolju moguću šansu na samom početku života. Firma Vojput se oduvek trudila da bude pouzdan partner svojoj zajednici — posebno sada, u izazovnim vremenima, kada je podrška najpotrebnija. Ostajemo posvećeni saradnji sa UNICEF-om i nastavljamo dalje svoj rad“, izjavio je Srđan Miljević, predstavnik firme Vojput iz Subotice, koja je donirala sredstava za nabavku inkubatora i edukaciju lekara.

Prevremeno rođene bebe posebno su osetljive i zahtevaju stalno praćenje u stabilnim i kontrolisanim uslovima od momenta rođenja do izlaska iz bolnice Foto: Shutterstock

U svetu se godišnje rodi 13,4 miliona prevremeno rođenih beba, u Srbiji preko 4.000.Prevremeno rođene bebe posebno su osetljive i zahtevaju stalno praćenje u stabilnim i kontrolisanim uslovima od momenta rođenja do izlaska iz bolnice. Za mnoge ova borba se nastavlja tokom čitavog života i zato su ovi mali divovi i njihovi roditelji pravi heroji naših zajednica.

- Kvalitetna briga o novorođenoj deci, posebno prevremeno rođenoj, podrazumeva savremenu opremu, znanja i praksu zdravstvenih radnika i puno uključivanje roditelja u negu deteta. Raduje me da ćemo ovom prilikom, na zahtev somborske bolnice, biti u mogućnosti da pored donacije inkubatora organizujemo i obuke za zaposlene i podržimo ih da najnovija znanja primene u svakodnevnoj praksi kao i da svojim delovanjem omoguće da neraskidiva veza roditelja i deteta, neophodna za njihov razvoj, traje od rođenja, u intenzivnoj nezi kroz kontakt koža na kožu, dojenje i drugo angažovanje roditelja u nezi deteta. Zahvaljujem kompaniji Vojput koja je promptno reagovala na iskazane potrebe bolnice u Somboru, svojih sugrađana, i nastavila uspešnu tradiciju našeg partnerstva u podršci najosetljivijoj deci u Srbiji - istakla je Jelena Zajeganovic Jakovljević, specijalista za zdravlje i rani razvoj UNICEF-a u Srbiji.