Mini park čine 17 novoposađenih stabala lipe, koja predstavljaju simbol snage Malih Divova, ljubavi i požrtvovanosti njihovih porodica, kao i truda medicinskih radnika u borbi sa izazovima prevremenog rođenja. Lokacija parka je značajna jer se nalazi u neposrednoj blizini medicinskih ustanova, Instituta za neonatologiju i GAK Višegradska i Narodni front, gde prevremeno rođene bebe provode svoje prve mesece.

- S obzirom da iz iskustva znamo da mnogi roditelji, opterećeni velikim brigama, nakon posete neonatološkim jedinicama, veoma često dođu u ovaj park, želimo da ovo bude mesto na koje će doći i osetiti da nisu sami. Pored toga, s obzirom da kroz Park Manjež prolazi mnogo ljudi, naš cilj je i da uspostavljanjem Mini parka Malih Divova podignemo svest javnosti o prevremenom rođenju i tome koliko je porodicama prevremeno rođene dece važna podrška bližnjih, ali i cele zajednice i države u prevazilaženju psiholoških, emocionalnih, ekonomskih i drugih teškoća kroz koje prolaze - rekla je na otvaranju Vera Bikicki Ivezić, predsednica Udruženja „Mali Div“.

Bikicki Ivezić je ukazala da se mnogo toga u Srbiji promenilo u pogledu položaja prevremeno rođene dece i njihovih roditelja u toku 15 godina koliko postoji udruženje, pre svega zahvaljujući humanitarnim zalaganjima pojedinaca, organizacija i medicinskih radnika, ali da je u nekim oblastima situacija lošija nego ranije.

Podrška roditeljima prevremeno rođene dece

- Trenutno je, recimo, na Institutu za neonatologiju u Beogradu, poseta roditelja na poluintenzivnim odeljenjima omogućena 3 puta nedeljno, s tim da se roditelji prijavljuju za spisak za posete. Pre 17 godina, kada su moji sinovi boravili na Institutu, posete su bile moguće svaki dan, sem vikendom. Prema informacijama koje imamo, problem je u brojnosti osoblja, lekara i sestara, a to može da reši jedino država, to jest Ministarstvo zdravlja. Mnogi moderni programi koji su dokazano veoma značajni za unapređenje razvoja prevremeno rođene dece, poput programa „Koža na kožu“ koji podrazumeva da dete što više boravi u naručju roditelja, i programa „Nula razdvajanja“, u takvim uslovima ne mogu da se sprovode - zaključila je predsednica Udruženja „Mali Div“.

Osnovna aktivnost Udruženja „Mali Div“ je pružanje podrške roditeljima, a jedan od načina podrške su i radionice za roditelje na kojima dobijaju savete koji su im potrebni.

Ove godine, povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, udruženje je, takođe uz podršku kompanije AstraZeneca, 16. novembra organizovalo tri radionice na teme: stimulacija razvoja, psihološka podrška i ostvarivanje socijalnih prava.

Tokom tih online radionica, na preko 40 pitanja koja su unapred na socijalnim mrežama Udruženja „Mali Div“ postavili roditelji prevremeno rođene dece, odgovarali su stručnjaci: subspecijalista dečje fizijatrije prim. dr Danijela Vukićević sa Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, specijalista medicinske psihologije Vukašin Čobeljić sa UDK Tiršova i master psiholog Sanja Miloradović, koordinatorka projekta u Centru za socijalnu politiku.