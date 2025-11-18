Slušaj vest

Kolhicin, antiinflamatorni lek dobijen iz biljke jesenjeg krokusa Colchicum autumnale i tradicionalno korišćen za lečenje gihta, prema novom velikom Cochrane pregledu mogao bi značajno da smanji rizik od srčanog i moždanog udara.

Ovaj lek deluje tako što sprečava formiranje mikrotubula unutar imunih ćelija, čime umanjuje njihovu sposobnost da se kreću, oslobađaju inflamatorne signale i pojačavaju upalu u tkivima.

Šta pokazuje analiza?

U novom Cochrane pregledu analizirano je 12 randomizovanih kontrolisanih ispitivanja sa skoro 23.000 učesnika koji su imali istoriju srčanih bolesti, srčanog ili moždanog udara. Svi su uzimali kolhicin najmanje šest meseci u dozama od 0,5 mg jednom ili dva puta dnevno. Oko 80% učesnika bili su muškarci starosti od 57 do 74 godine.

Polovina učesnika primala je kolhicin, dok je druga polovina dobijala placebo ili standardnu terapiju bez dodatnog lečenja.

Rezultati: manje srčanih i moždanih udara

Osobe koje su uzimale kolhicin imale su manju verovatnoću da dožive novi srčani ili moždani udar.

Na svakih 1.000 lečenih ljudi zabeleženo je:

* 9 manje srčanih udara

* 8 manje moždanih udara

Nisu primećeni ozbiljni neželjeni efekti. Najčešće tegobe odnosile su se na želudac i varenje, ali su bile blage i kratkotrajne.

- Među 200 ljudi sa kardiovaskularnim bolestima – gde bismo inače očekivali oko sedam srčanih udara i četiri moždana udara – upotreba niskih doza kolhicina mogla bi da spreči oko dva od svake vrste - kaže dr Ramin Ebrahimi sa Univerzitetske medicine u Grajfsvaldu, Nemačka.

- Ovakva smanjenja mogu napraviti stvarnu razliku kod pacijenata koji žive sa doživotnim kardiovaskularnim rizikom.

uzimanje-lekova-shutterstock-1815255227.jpg
Nova saznanja otkrivaju da pristupačan antiinflamatorni lek, obično korišćen za giht, pruža iznenađene koristi za zdravlje srca Foto: Shutterstock

Stari lek, nova primena

S obzirom na to da su kardiovaskularne bolestivodeći uzrok smrti u svetu, kolhicin se nameće kao jeftina i lako dostupna opcija za sekundarnu prevenciju kod pacijenata sa visokim rizikom.

- Ovi rezultati potiču iz javno finansiranih ispitivanja koja prenamenjuju veoma star, jeftin lek za potpuno novu upotrebu - ističe Lars Hemkens sa Univerziteta u Bernu, Švajcarska i dodaje: 

- To pokazuje moć akademskog istraživanja da otkrije mogućnosti lečenja koje tradicionalni razvoj lekova često previđa.

Međutim, ostaju pitanja. Dokazi nisu jasni kada je reč o tome da li kolhicin utiče na ukupnu smrtnost, potrebu za intervencijama poput koronarne revaskularizacije, unapređenje kvaliteta života ili skraćenje boravka u bolnici. Autori naglašavaju da su potrebna dodatna istraživanja.

Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs

