Ovakva smanjenja mogu napraviti stvarnu razliku kod pacijenata koji žive sa doživotnim kardiovaskularnim rizikom, kažu stručnjaci

Slušaj vest

Kolhicin, antiinflamatorni lek dobijen iz biljke jesenjeg krokusa Colchicum autumnale i tradicionalno korišćen za lečenje gihta, prema novom velikom Cochrane pregledu mogao bi značajno da smanji rizik od srčanog i moždanog udara.

Ovaj lek deluje tako što sprečava formiranje mikrotubula unutar imunih ćelija, čime umanjuje njihovu sposobnost da se kreću, oslobađaju inflamatorne signale i pojačavaju upalu u tkivima.

Šta pokazuje analiza?

U novom Cochrane pregledu analizirano je 12 randomizovanih kontrolisanih ispitivanja sa skoro 23.000 učesnika koji su imali istoriju srčanih bolesti, srčanog ili moždanog udara. Svi su uzimali kolhicin najmanje šest meseci u dozama od 0,5 mg jednom ili dva puta dnevno. Oko 80% učesnika bili su muškarci starosti od 57 do 74 godine.

Polovina učesnika primala je kolhicin, dok je druga polovina dobijala placebo ili standardnu terapiju bez dodatnog lečenja.

Rezultati: manje srčanih i moždanih udara

Osobe koje su uzimale kolhicin imale su manju verovatnoću da dožive novi srčani ili moždani udar.

Na svakih 1.000 lečenih ljudi zabeleženo je:

* 9 manje srčanih udara

* 8 manje moždanih udara

Nisu primećeni ozbiljni neželjeni efekti. Najčešće tegobe odnosile su se na želudac i varenje, ali su bile blage i kratkotrajne.

- Među 200 ljudi sa kardiovaskularnim bolestima – gde bismo inače očekivali oko sedam srčanih udara i četiri moždana udara – upotreba niskih doza kolhicina mogla bi da spreči oko dva od svake vrste - kaže dr Ramin Ebrahimi sa Univerzitetske medicine u Grajfsvaldu, Nemačka.

- Ovakva smanjenja mogu napraviti stvarnu razliku kod pacijenata koji žive sa doživotnim kardiovaskularnim rizikom.

Nova saznanja otkrivaju da pristupačan antiinflamatorni lek, obično korišćen za giht, pruža iznenađene koristi za zdravlje srca Foto: Shutterstock

Stari lek, nova primena

S obzirom na to da su kardiovaskularne bolestivodeći uzrok smrti u svetu, kolhicin se nameće kao jeftina i lako dostupna opcija za sekundarnu prevenciju kod pacijenata sa visokim rizikom.

- Ovi rezultati potiču iz javno finansiranih ispitivanja koja prenamenjuju veoma star, jeftin lek za potpuno novu upotrebu - ističe Lars Hemkens sa Univerziteta u Bernu, Švajcarska i dodaje:

- To pokazuje moć akademskog istraživanja da otkrije mogućnosti lečenja koje tradicionalni razvoj lekova često previđa.