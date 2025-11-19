Jedna od najznačajnijih prednosti je to što je hidralazin već odobren od strane FDA

U iznenađujućem preokretu naučnog otkrića, dugogodišnji lek za krvni pritisak može ponuditi novu nadu u borbi protiv brzorašćućih karcinoma. Nedavna laboratorijska istraživanja su otkrila da hidralazin, lek koji se decenijama koristi za lečenje hipertenzije, može značajno da prekine širenje određenih agresivnih tumorskih ćelija.

Ključ ovog otkrića leži u enzimu zvanom 2-aminoetantiol dioksigenaza (ADO), koji igra vitalnu ulogu u pomaganju ćelijama raka da prežive u uslovima nedostatka kiseonika. Kod tumora poput glioblastoma, jednog od najsmrtonosnijih oblika raka mozga, brzi rast ćelija često nadmašuje snabdevanje kiseonikom. Pod takvim stresom, ADO deluje kao neka vrsta senzora kiseonika, omogućavajući malignim ćelijama da se prilagode i prežive.

Koristeći naprednu rendgensku kristalografiju, istraživači su precizno mapirali kako se hidralazin vezuje za ADO. Njihovi nalazi su pokazali da lek efikasno isključuje aktivnost enzima, narušavajući njegovu sposobnost da podrži ćelije raka u sredinama sa niskim sadržajem kiseonika. Ovaj mehanistički uvid nudi obećavajuće objašnjenje zašto hidralazin može tako duboko da utiče na ponašanje ćelija raka.

Hidralazin usporava rast ćelija glioblastoma

U eksperimentima sa ćelijskim kulturama glioblastoma, tretman hidralazinom nije odmah ubio ćelije raka. Umesto toga, gurnuo ih je u ćelijsko starenje, stanje koje više liči na mirovanje nego na uništenje. U ovom stanju, ćelije prestaju da se dele, ali ostaju žive - strategija koja bi mogla biti vredna u lečenju tumora koje je teško potpuno eliminisati.

Otkriće se oslanja na enzim ADO, koji pomaže ćelijama raka da prežive bez dovoljno kiseonika Foto: Shutterstock

Jedna od najznačajnijih prednosti je to što je hidralazin već odobren od strane FDA, što znači da je njegov bezbednosni profil dobro shvaćen i dokumentovan. Zbog toga bi njegova ponovna namena za terapiju raka mogla biti brža i isplativija od razvoja potpuno novog leka od nule.

Sledeća faza istraživanja

Uprkos uzbuđenju, stručnjaci upozoravaju da su ovi rezultati preliminarni. Sva istraživanja do sada su sprovedena na izolovanim ćelijskim kulturama,ne na živim životinjama ili ljudima. Pre nego što se hidralazin može uvesti u klinička ispitivanja za lečenje raka, naučnici moraju utvrditi ne samo njegovu efikasnost u složenijim biološkim sistemima, već i njegovu bezbednost u tom novom kontekstu.

Otkriće otvara obećavajući novi put za prenamenu lekova za hipertenziju Foto: Shutterstock

Istraživači naglašavaju da, iako su nalazi ubedljivi, oni još uvek ne predstavljaju lek ili terapiju protiv raka spremnu za upotrebu. Umesto toga, ovo otkriće otvara obećavajući novi put za prenamenu lekova, koristeći stariji, široko dostupan lek za hipertenziju u potrazi za lečenjem jedne od najopasnijih vrsta raka.

Kao sledeći koraci, naučna zajednica će verovatno pokrenuti in vivo studije kako bi testirala efekte hidralazina na životinjama, nakon čega će uslediti pažljivo osmišljena klinicka ispitivanja. Ako bude uspešan, ovaj lek sa prenamenom mogao bi postati moćan saveznik u usporavanju agresivnog rasta tumora i potencijalno poboljšanju ishoda za pacijente sa rakom koji trenutno ima malo efikasnih tretmana.

Napomena – Istraživači naglašavaju da je ovo nalaz u ranoj fazi, a ne još uvek klinički tretman.