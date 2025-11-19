Rak prostate je maligno oboljenje koje zahvata prostatu i najčešće pogađa muškarce starije od 50 godina

Rak prostate je jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti muškaraca. U Srbiji godišnje oboli oko 3.000 muškaraca i premine oko 1000 i po učestalosti je odmah iza raka pluća i debelog creva.

Udruženje medikalnih onkologa Srbije (UMOS) pokreće kampanju dizanja svesti o raku prostate pod sloganom “Rak prostate: budi odgovoran - zakaži pregled”.

Ključni faktori rizika za rak prostate

Ovim sloganom žele da poruče muškarcima da su redovni urološki pregledi ključni, jer pacijenti često nemaju nikakve simptome u ranoj fazi bolesti. Ako se otkrije rak prostate na vreme, mogućnost izlečenja je izuzetno velika.

- Faktori rizika za razvoj raka prostate uključuju stariju životnu dob, porodičnu anamnezu, tj. slučajeve obolevanja u porodici. Povezanost gojaznosti i raka prostate nije potpuno jasna, ali ono što je sigurno jeste da gojaznost može imati značajan uticaj na napredovanje bolesti, pri čemu su agresivni oblici učestaliji kod gojaznih muškaraca. Rana dijagnoza i lečenje utiče na tok i prognozu bolesti, a u kasnijim fazama bolesti značajna je primena inovativne terapije. U poslednjih nekoliko godina dobili smo inovativnu terapiju za metastatske oblike raka prostate, za kastraciono rezistentni tumor kao i za metastatski hormon zavisni karcinom prostate. Primenom ovih lekova se odlaže progresija bolesti i produžava životni vek pacijentima uz očuvan kvalitet života - objasnio je viši naučni saradnik dr Davorin Radosavljević, predsednik UMOS-a.

Faktori rizika za rak prostate su starija dob i porodična anamneza. Gojaznost može ubrzati napredovanje bolesti, posebno agresivnih oblika Foto: Milena Anđela

Rani simptomi i PSA testiranje

Muškarci stariji od 50 godina trebalo bi da idu na urološki pregled jednom godišnje. Ako u porodici postoje slučajevi raka prostate, preporučuje se i raniji pregled, pre 45. rođendana. Rizik od razvoja karcinoma prostate je znatno veći kod osoba sa porodičnom anamnezom — procenjuje se da je oko sedam puta veći kod muškaraca čiji je muški srodnik imao rak prostate. Takođe, pojava karcinoma dojke ili jajnika kod majke povećava rizik za rak prostate kod sinova. U takvim slučajevima preporučuje se ranije, pre 45. godine, PSA testiranje i pregled kod urologa.

- Povišena vrednost PSA ne mora da znači odmah da je u pitanju najteža dijagnoza. Ta povišena vrednost može biti posledica benignog uvećanja prostate ili neke upale. Zato je važno da pacijent poseti urologa kako bi uradio kompletan pregled (PSA, digitorektalni pregled, ultrazvuk). Simptomi u ranoj fazi bolesti često izostaju. Prvi simptomi koji mogu ukazati na rak prostate su otežano i učestalo mokrenje, noćno mokrenje, smanjenje jačine mlaza, krv u mokraći ili ejakulatu. Važno je da se pacijent odmah obrati lekaru - rekao je prof. dr Zoran Džamić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i direktor Klinike za urologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Ukoliko dijagnostika pokaže da se radi o raku, procenjuje se proširenost bolesti, a zatim konzilijum donosi odluku o najboljem načinu lečenja.

- Ako je bolest lokalizovana na samu prostatu, bez metastaza, može se izlečiti. Hirurgija, tj. odstranjivanje cele prostate, je zlatni standard u lečenju ranog karcinoma. Uz savremene hirurške metode i uz korišćenje novih generacija lekova za različite faze bolesti ishodi lečenja su značajno poboljšani i u uznapredovalim fazama bolesti. Danas se rak prostate u Srbiji leči jednako kao i u drugim evropskim zemljama i na to smo veoma ponosni.

Povišena vrednost PSA ne mora da znači odmah da je u pitanju najteža dijagnoza Foto: Milena Anđela

Cilj savremene terapije je da rak prostate postane hronična bolest

Cilj savremene terapije je da rak prostate postane hronična bolest, uz koju oboleli može nesmetano da obavlja svoje aktivnosti. Izbor terapije zavisi od stadijuma bolesti, životnog doba i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. ARTA lekovi, koji su od 2024. dostupni kroz Listu lekova RFZO, imaju veliki značaj. Kod metastatskog hormon zavisnog karcinoma prostate najbolji rezultati se postižu kombinovanjem ARTA lekova sa androgen deprivacionom terapijom (ADT).

- Ova kombinacija lekova značajno odlaže napredovanje bolesti i produžava život, a kvalitet života pacijenata je očuvan. Uz lekove za lečenje metastatskog kastraciono-rezistentnog karcinoma prostate, možemo reći da danas imamo terapiju koja nam omogućava značajno efikasnije lečenje nego pre desetak godina. Primena ovih lekova značajno će promeniti sliku — životni vek obolelog će se produžiti, a što je najvažnije kvalitet života ostaće očuvan, a finansijski teret lečenja komplikacija će se smanjiti - rekla je naučni saradnik prim. dr Suzana Matković iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Poziv stručnjaka je jasan: Brinite o zdravlju i jednom godišnje idite na pregled kod urologa. "Budite odgovorni prema sebi — pregled možete zakazati odmah. Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje raka prostate utiču na ishod lečenja, na dobrobit porodica i na opterećenje zdravstvenog sistema.“- ističu stručnjaci.