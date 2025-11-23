Slušaj vest

Studija, u kojoj je učestvovalo 49 nacionalnih stomatoloških udruženja, otkrila je da nelicencirane i nekvalifikovane osobe pružaju usluga nastavljaju da ugrožavaju pacijente širom sveta i da zbog regulatornih praznina i slabog sprovođenja zakona, ova opasna praksa opstaje.

Nadovezujući se na postojeću politiku Svetske stomatološke federacije (FDI), izveštaj otkriva obim i složenost ilegalne stomatologije, definisane kao pružanje stomatološke nege od strane pojedinaca koji nemaju odgovarajuće kvalifikacije, registraciju ili licencu. Prijavljeni primeri takvih praksi uključuju kozmetičare koji ugrađuju fiksne aparate u salonima, kao i nelicencirane osobe koje obavljaju vađenje zuba ili procedure implantacije u privatnim domovima ili neformalnim klinikama.

Prema FDI, 95 odsto ispitanih zemalja ima zakone protiv ilegalne stomatološke prakse, ali samo 49 odsto ispitanih udruženja je reklo da veruje da se ti zakoni efikasno sprovode. Čak 56 odsto udruženja je identifikovalo značajne prepreke u sprovođenju, uključujući nedovoljne resurse, birokratska kašnjenja, političko mešanje i korupciju.

Dodatnih 58 odsto udruženja je prijavilo potvrđene slučajeve povrede pacijenata, od teških infekcija do trajnog unakaženja i, u ekstremnim slučajevima, komplikacija opasnih po život.

Praksa koja ugrožava pacijente

Istraživanje je pokazalo da ilegalna stomatologija često cveta tamo gde je pristup pristupačnoj, kvalifikovanoj nezi ograničen, posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Ekonomske teškoće, nedostatak svesti i kulturna tolerancija takođe su navedeni kao glavni faktori koji doprinose tome. Iako se ovakva neformalna praksa ponekad javlja iz potrebe, tamo gde je stomatološka nega teško dostupna, izveštaj upozorava da takvi zahvati nose ozbiljne rizike i narušavaju poverenje u struku.

Iako 95% zemalja ima zakone protiv ilegalne stomatologije, u samo 49% se i primenjuju Foto: Shutterstock

Preporuke FDI pozivaju na globalni, sveobuhvatan odgovor: ažurirano zakonodavstvo sa značajnim kaznama, jaču saradnju između stomatoloških udruženja, regulatora i organa za sprovođenje zakona i sistematsko prikupljanje podataka za praćenje problema. FDI takođe preporučuje pokretanje kampanja za podizanje javne svesti kako bi se građani edukovali o važnosti konsultacija sa kvalifikovanim stomatolozima i kako bi pacijenti lakše mogli da provere njihovu stručnost i dozvole za rad.

Izveštaj zaključuje da suzbijanje ilegalne stomatološke prakse zahteva ne samo strože zakone već i pravedniju dostupnost bezbednoj stomatološkoj nezi. Bez odlučne akcije, profesija rizikuje dalju eroziju javnog poverenja i eskalaciju štete na račun pacijenta. Kako FDI naglašava, zaštita pacijenata počinje time da samo kvalifikovanim, licenciranim stručnjacima bude dozvoljeno da rade, bilo gde u svetu.