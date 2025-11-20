Zabeležena stopa gripa niža je za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju

U toku 46. izveštajne nedelje, od 10.11.2025. do 16.11.2025. godine, u Republici Srbiji prema populacionom nadzoru beleži se 5655 slučajeva oboljenja sličnih gripu sa incidencijom od 84,85/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 9,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, i nešto niža u poređenju sa istim periodom prethodne sezone (9,1 odsto).

Pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, intenzitet kliničke aktivnosti je na osnovnom nivou (ispod definisanog epidemiјskog praga), a trend incidencije je opadajući.

U ovoj izveštajnoj nedelji najviša uzrasno-specifična stopa od 283,28/100.000 stanovnika beleži se u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine, a zatim u uzrasnoj grupi od 5 do 14 godina (153,59/100.000 stanovnika).

Akutne respiratorne infekcije

U toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (u odabranim zdravstvenim ustanovama) registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 723,10/100.000 stanovnika. Zabeležena stopa je niža za 18,2 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 23,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u sezoni nadzora 2025/2026.

Registrovano je ukupno 8849 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija Foto: Shutterstock

U 46. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3 i A netipizirani sa teritorija grada Beograda, Kolubarskog i Severnobačkog okruga.

Od početka sezona nadzora 2025/2026. u Republici Srbiji, zaključeno sa 46. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog i Severnobačkog okruga. Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).