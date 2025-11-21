Slušaj vest

- Ministarstvo zdravlja izdalo je odobrenja za kliničku upotrebu dva pojedinačna biotehnološka leka. To je nova generacija lekova protiv raka: terapeutska vakcina zasnovana na mRNK platformi i peptidna vakcina - rekao je Muraško na sastanku odbora za snabdevanje lekovima, a prenosi Ria Novosti.

On je naglasio da je ovo samo početak inovativnog pristupa lečenju i da naučnici tek treba da procene njegovu efikasnost i bezbednost.

- Jasno je da u ovoj ranoj fazi ne govorimo o masovnom usvajanju. Napominjem da ova tehnologija nije čudesni lek za sve, već samo jedna od metoda lečenja koje trenutno razvijamo i primenjujemo - dodao je Muraško.

Kome je namenjena mRNK vakcina?

Pres služba ministarstva je pojasnila da je personalizovana neoantigen-specifična mRNK vakcina za lečenje melanoma zajednički razvijena od strane Centra Gamaleja i Onkološkog centra Blohin. Njen proizvođač je Radiološki centar Ministarstva zdravlja.

- Namenjena je lečenju odraslih pacijenata sa neoperabilnim ili metastatskim kožnim melanomom u kombinaciji sa inhibitorima imunoloških kontrolnih tačaka; kao adjuvantna terapija nakon operacije kod odraslih pacijenata sa kožnim melanomom stadijuma IIB-IV nakon uklanjanja svih metastatskih lezija u kombinaciji sa inhibitorima imunoloških kontrolnih tačaka - objasnila je agencija.

Personalizovana peptidna vakcina

Personalizovana peptidna vakcina za lečenje malignih tumora namenjena je lečenju pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom. Direktorka Federalne medicinsko-biološke agencije Veronika Skvorcova objasnila je jedinstvenost ove tehnologije.

- Zasnovana je na temeljnoj analizi genetskog materijala tumora pacijenta, dobijenog tokom operacije ili biopsije. Koristeći jedinstveni bioinformatički algoritam, specijalisti identifikuju specifične mutacije – 'identifikacione oznake' ćelija raka – iz kojih se sintetiše personalizovani skup peptida (veoma kratkih proteinskih segmenata). Kada se primene kod pacijenta, ovi peptidi 'treniraju' imuni sistem pacijenta da precizno prepozna i uništi ćelije tumora, pokrećući ciljani antitumorski odgovor - naglasila je Skvorcova.

Napomenuto je da će regulisana preklinička ispitivanja lekova agencije protiv glioblastoma i melanoma biti završena u bliskoj budućnosti.