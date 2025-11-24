Reumatoidni artritis je autoimuna bolest koja izaziva upalu i oštećenje zglobova.

Slušaj vest

Naučnici su otkrili da reumatoidni artritis (RA) ne počinje kada bol postane primetan. Umesto toga, počinje tiho mnogo godina ranije. RA je ozbiljan autoimuni poremećaj koji dovodi do bolne upale i oštećenja zglobova.

Nova otkrića pokazuju da osobe sa rizikom od reumatoidnog artritisa prolaze kroz velike promene u svom imunološkom sistemu mnogo pre nego što se pojave simptomi. Tokom ove rane faze, njihova tela su već uključena u nevidljivu autoimunu borbu.

Kako reumatoidni artritis počinje pre simptoma?

Istraživači sa Alenovog instituta, u saradnji sa kolegama sa CU Anschutz, Kalifornijskog univerziteta u San Dijegu i Istraživačkog instituta Benaroya, otkrili su ove uvide. Studija, objavljena u časopisu Science Translational Medicine, pruža do sada najdetaljniju sliku o tome kako se reumatoidni artritis razvija praćenjem imunoloških promena kod osoba u riziku mnogo pre nego što se pojave simptomi, otvarajući put ranijoj intervenciji i prevenciji.

- Sve u svemu, nadamo se da će ova studija podići svest o tome da reumatoidni artritis počinje mnogo ranije nego što se ranije mislilo i da omogućava istraživačima da donose odluke zasnovane na podacima o strategijama za ometanje razvoja bolesti - rekao je dr Mark Gilespi, pomoćnik istraživača u Institutu Alen i ko-vodeći autor.

Tokom sedmogodišnje studije, istraživači su pratili ljude koji nose antitela protiv ACPA, koja su poznati biomarkeri za osobe sa rizikom od razvoja reumatoidnog artritisa, i identifikovali su ranije nepoznate faktore povezane sa razvojem bolesti, uključujući široko rasprostranjenu upalu, disfunkciju imunitetnih ćelija i ćelijsko reprogramiranje.

RA počinje tiho godinama pre bola, izazivajući upalu i oštećenje zglobova Foto: Shutterstock

- Očekujemo da će u budućnosti nalazi ove studije podržati dodatne studije kako bi se identifikovali načini za bolje predviđanje ko će dobiti reumatoidni artritis, identifikovali potencijalni biološki ciljevi za prevenciju reumatoidnog artritisa, kao i načini za poboljšanje lečenja onih sa postojećim reumatoidnim artritisom - rekao je dr Kevin Din.

Novi biomarkeri za rano otkrivanje Studija otkriva nove znake ranog upozorenja (biomarkere i imunološke potpise) koji bi mogli pomoći lekarima da identifikuju ko među osobama u riziku najverovatnije razvija RA, omogućavajući ciljanije praćenje i raniju intervenciju.

Ako se otkrije rano, reumatoidni artritis bi se mogao zaustaviti pre nego što počne – štedeći pacijentima godine bola i invaliditeta. Ovo istraživanje može omogućiti značajan pomak od reaktivnih tretmana koji se oslanjaju na pojavu oštećenja zglobova ka proaktivnoj prevenciji.

Ključni nalazi Rasprostranjena upala: Istraživači su otkrili da je sistemska upala već prisutna u celom telu kod osoba u riziku. Ovo nije bila lokalizovana upala zglobova, već inflamatorno stanje celog tela koje podseća na ono što se vidi kod ljudi sa aktivnim reumatoidnim artritisom.

Disfunkcija imunitetnih ćelija: Nekoliko vrsta imunitetnih ćelija pokazalo je značajne abnormalnosti.

Istraživači su otkrili da je sistemska upala već prisutna u celom telu kod osoba u riziku. Ovo nije bila lokalizovana upala zglobova, već inflamatorno stanje celog tela koje podseća na ono što se vidi kod ljudi sa aktivnim reumatoidnim artritisom. Nekoliko vrsta imunitetnih ćelija pokazalo je značajne abnormalnosti. B ćelije , koje normalno proizvode zaštitna antitela, pomerile su se ka proinflamatornom stanju.

, koje normalno proizvode zaštitna antitela, pomerile su se ka proinflamatornom stanju. T ćelije pomoćnice , posebno podskup koji podseća na Tfh17 ćelije, dramatično su se uvećale iznad normalnih nivoa. Ove ćelije igraju ključnu ulogu u usmeravanju imunih odgovora, uključujući proizvodnju autoantitela (antitela koja napadaju sopstveno tkivo tela), a njihova prekomerna aktivnost objašnjava zašto imuni sistem počinje da napada zdravo tkivo.

, posebno podskup koji podseća na Tfh17 ćelije, dramatično su se uvećale iznad normalnih nivoa. Ove ćelije igraju ključnu ulogu u usmeravanju imunih odgovora, uključujući proizvodnju autoantitela (antitela koja napadaju sopstveno tkivo tela), a njihova prekomerna aktivnost objašnjava zašto imuni sistem počinje da napada zdravo tkivo. Ćelijsko reprogramiranje: Možda najznačajnije, studija je otkrila da čak i „naivne“ T ćelije – imune ćelije koje se ranije nisu susrele sa pretnjama – pokazuju epigenetske promene. To znači da DNK ćelija nije mutirala, ali je način na koji su geni uključeni i isključeni bio izmenjen, u suštini reprogramirajući ove ćelije čak i pre nego što su se susrele sa svojom prvom pretnjom.

Možda najznačajnije, studija je otkrila da čak i „naivne“ T ćelije – imune ćelije koje se ranije nisu susrele sa pretnjama – pokazuju epigenetske promene. To znači da DNK ćelija nije mutirala, ali je način na koji su geni uključeni i isključeni bio izmenjen, u suštini reprogramirajući ove ćelije čak i pre nego što su se susrele sa svojom prvom pretnjom. Upala slična zglobovima u krvi: Istraživači su identifikovali monocite (vrstu belih krvnih zrnaca) u krvotoku koji su proizvodili visoke nivoe inflamatornih molekula. Značajno je da su ove krvne ćelije veoma podsećale na makrofage koji se nalaze u upaljenom zglobnom tkivu pacijenata sa reumatoidnim artritisom, što sugeriše da se proces bolesti već pripremao da cilja zglobove.

Istraživači su otkrili da je sistemska upala već prisutna u celom telu kod osoba u riziku od reumatoidnog artritisa Foto: Shutterstock

Statistika u Srbiji U Srbiji od reumatoidnog artritisa boluje oko 35.000 odraslih, dok oko 2.000 dece ima idiopatski juvenilni artritis (IJAR, artritis kod dece).