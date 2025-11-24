Slušaj vest

Događaj, organizovan u okviru Svetskog dana anafilakse, privukao je veliki broj posetilaca: pacijenata, roditelja, zdravstvenih radnika, proizvođača bezglutenskih proizvoda i građana zainteresovanih za bezbednu ishranu i podršku osobama sa alergijama, intolerancijama i celijakijom.

Ovogodišnji festival potvrdio je rastuće interesovanje za bezglutensku zajednicu u Srbiji i ukazao na značaj kontinuirane edukacije o alergijama na hranu i anafilaksi.

Održane su četiri praktične i edukativne radionice, koje su privukle veliki broj učesnika i obezbedile posetiocima korisna znanja o pripremi bezglutenskih obroka i testu za različite vrste testa, užine bez glutena, zdrave poslastice, kao i demonstraciju pripreme tradicionalnog bezglutenskog slavskog kolača.

Na štandu Udruženja „Alergija i ja“ posetioci su tokom celog dana imali priliku da dobiju stručne savete u okviru:

  • savetovališta za nutritivne alergije,
  • nutricionističkog savetovališta,
  • psihološkog savetovališta,
  • demonstracije pravilne upotrebe auto-injektora adrenalina (AAI).

Organizovan je i poseban dečiji kutak, koji je privukao mnoge najmlađe posetioce.

- Drago mi je što smo i ove godine uspeli da okupimo zajednicu, stručnjake i porodice koje žive sa alergijama, intolerancijama i celijakijom. Naš cilj je bio da pružimo znanje, podršku i bezbedno okruženje – i ponosna sam što smo to postigli. Festival je ponovo pokazao kolika je potreba za ovakvim događajima i koliko su edukacija i dostupnost bezbednih proizvoda važne za kvalitet života obolelih. Posebno ističem značaj obeležavanja Svetskog dana anafilakse – jer svest o pravovremenoj upotrebi adrenalinskog autoinjektora doslovno spašava živote - rekla je Snežana Šundić Vardić, predstavnica Udruženja "Alergija i ja".

Snežana Šundić Vardić.jpg
Festival je pokazao značaj edukacije, bezbednih proizvoda i pravovremene upotrebe adrenalina Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Obeležavanje Svetskog dana anafilakse

Festival je imao značajnu edukativnu komponentu posvećenu anafilaksi. Tokom dana organizovana je pokazna demonstracija pravilne upotrebe auto-injektora adrenalina, uz podršku alergologa i edukatora sa iskustvom u urgentnim alergijskim stanjima.

Posebno je naglašena važnost:

  • ranog prepoznavanja simptoma anafilakse,
  • brze primene adrenalina,
  • dostupnosti AAI za sve pacijente sa visokim rizikom,
  • edukovanosti škola i javnih ustanova.

Ovo obeležavanje doprinosi podizanju svesti u trenutku kada Srbija još uvek ne obezbeđuje besplatan adrenalinski autoinjektor, što predstavlja ozbiljan izazov za pacijente i porodice koje svakodnevno žive sa rizikom od anafilakse.

- Ko nije video uživo i ko nije probao – ne zna šta je lepota ukusa bezglutenskih proizvoda - izjavila je Ljiljana.

„Ovo je najbolji način da se okupi zajednica, da se povežemo, razmenimo ideje i da jedni drugima pomognemo. Mnogo hvala udruženju Alergija i ja na izuzetnoj organizaciji. Vidimo se uskoro ponovo,“ izjavio je jedan od izlagača.

anafilaksa shutterstock_174165263.jpg
Festival je imao značajnu edukativnu komponentu posvećenu anafilaksi Foto: Shutterstock

Drugi Gluten Free Festival ispunio je sve ciljeve:

okupio zajednicu, pružio praktičnu edukaciju, ponudio širok izbor bezglutenskih proizvoda i podigao svest o anafilaksi, a Nacionalno udruženje „Alergija i ja“ nastavlja misiju unapređenja uslova i kvaliteta života osoba sa alergijama i intolerancijama na hranu.

