Knjiga "Lingvistička analiza engleskog termina „chemo brain“ u srpskom javnom diskursu", autorke Dajane Savović pruža uvid u hemioterapijsku kognitivnu disfunkciju, poznatu kao „hemiomo­zak“ (chemo brain) – subjektivni osećaj kognitivnog pada koji se javlja tokom ili nakon hemioterapije. Ovaj fenomen utiče na jezik, učenje, tok misli, pamćenje, percepciju i pažnju.

- Želim da se zahvalim svima na tome što su prepoznali ideju, što uopšte nije bilo jednostavno, s obzirom da je tema nova, da se o njoj nije govorilo na jedan potpuno drugačiji način na koji sam pisala. Takođe, želim da se zahvalim doktorki Jeleni Oblaković na recenziji knjige, ona je dala taj fini ton ovim medicinskim izrazima. Želim da se zahvalim i doktorki Ružici Jokić zato što je dala jedan potpuno novi pravac knjizi. Zatim, Vesni Bonžić iz "Ženskog centra Milica", čija je sposobnost da opusti i pomogne ženama bila neprocenjiva, novinarki Violeti Nedeljković koja je odmah prihvatila da o knjizi kaže nekoliko reči, kao i doktoru Branislavu Trifunoviću, koga izuzetno cenim i smatram da upravo takvi ljudi uspevaju da doprinesu, unesu nešto novo i daju profesionalizmu jednu posebnu notu - rekla je autorka knjige.

U knjizi je analizirana upotreba termina chemo brain u srpskom javnom diskursu, gde se izraz počeo neadekvatno povezivati i sa kognitivnim posledicama izazvanim koronavirusom. Pored lingvističkog pristupa, knjiga nudi multidisciplinarni pregled, ispituje efekte „hemiomozga“ i ukazuje na moguće pravce daljih istraživanja.

Prikazani su rezultati više relevantnih medicinskih studija o chemo brain-u, sprovedenih u uglednim institucijama kao što su Nacionalni institut za rak (SAD), Cancer.net (ASCO), Anton Isaks (Melburn, Australija), JAMA Network.

Želim da se zahvalim svima što su prepoznali ideju, što uopšte nije bilo jednostavno, s obzirom da je tema nova, rekla je autorka knjige

Prema stranim istraživanjima, 70–75% žena koje se leče od raka dojke iskusi određene simptome "hemiomozga". Ove promene mogu značajno narušiti kvalitet života i dovesti do socijalnih, psiholoških i ekonomskih posledica.

- Meni je mnogo drago da je u Srbiji počelo da se priča o psihonkologiji. Ono što je na zapadu dosta razvijeno jeste ta konsultaciona psihijatrija koja je u stvari jedan deo konsultacija, a drugi deo je multidisciplinarni tim. Svim pacijentima koji imaju hroničnu bolest mora da se leči i duša i mozak, i da se govori o njihovom prethodnom, sadašnjem i budućem životu, o promeni koju je bolest donela, a onda i o uticaju lekova. Razviti psihonkologiju u Srbiji je nešto što bih ja volela da vidim da se ozvaniči i napreduje, jer je izuzetno važno. Već preko 20 godina se bavim bolestima raspoloženja. Medicinska nega, ali i podrška lekara i društva u celini izuzetno je važna jer kada se žene na organizovan i planiran način leče, prolaze mnogo bolje u lečenju karcinoma dojke u odnosu na žene koje tu pomoć nemaju. Posebno obraćanje pažnje na taj termin "maglovit mozak" je izuzetno važno, zato što pomoći ima i pomoć je ono što mi kažemo: "Samo budi tu uz mene" pa preko toga da ima i nekih lekova koje možemo da damo, da povećamo koncentraciju i pažnju. Važno je da se o ovome govori da bi žene znale da nade ima i ne moraju da žive sa tim simptomima - rekla je dr Ružica Jokić, psihijatar, koja živi i radi u Kanadi.

dr Ruzica Jokić i dr Branislav Trifunović, hirurg-onkolog Foto: Kurir/Olivera Marković

Knjiga ženama pruža osnovno znanje o ovom fenomenu, naglašava važnost praćenja kognitivnih promena i nudi smernice za njihovo ublažavanje. Takođe, podiže svest o potrebi psihološke i medicinske podrške tokom i nakon lečenja.

- Udruženje "Ženski centar Milica" pokrenulo je kampanju "Ne bez nje" i ovim putem bih želela da se obratim svim muškarcima. Neka zamisle jedan dan, neka zamisle recimo slavsku trpezu bez osobe koja ima više uloga, bez svoje žene. Ko će učiti decu prvim rečima, ako ne učiteljica, ko će nas učiti prvim koracima, ako ne majke. I nemojte da dopustimo da ta praznina ostane nepokrivena, nikada ne može da se zameni neko ko nam znači život. Nemojte da pristajemo bez nje da gradimo budućnost. Ono što je važno jeste zdrava žena, žena koja treba da daje i pruža u svoj svojoj lepoti ono što može i zna. I zato podržimo naše žene, pomozimo da se skrining odvije na vreme i da ne bude više 20.000 izgubljenih života od raka - rekla je Vesna Bonžić iz ŽC Milica.

Izdavanje ove knjige podržala je PROINTER fondacija Foto: Privatna arhiva

Iako je ovaj knjiga nastala uz skromne istraživačke ambicije, vrednost publikacije potvrđuju četiri recenzenta – tri lekara sa bogatim kliničkim i/ili nastavničkim iskustvom i jedan doktor komunikologije. Njihova stručnost čini knjigu pouzdanim i korisnim resursom za sve koji žele da saznaju više o kognitivnim posledicama hemoterapije i mogućnostima njihovog prevazilaženja.

Moramo da podržimo naše žene, pomognemo da se skrining odvije na vreme i da ne bude više 20.000 izgubljenih života od raka, rekla je Vesna Bondžić Foto: Kurir/Olivera Marković

Na promociji knjige, Violeta Nedeljković, urednica portala Kurir.Zdravlje.rs, govorila je o značaju odgovornog i pažljivog izveštavanja o onkološkim pacijentima i o važnosti teme obrađene u knjizi.

- Autorka je kroz svoje iskustvo progovorila o nečemu što mnogi pacijenti prepoznaju, a o čemu se nedovoljno govori — o hemiomagli, kognitivnim promenama koje prate hemoterapiju i utiču na pamćenje, koncentraciju, jezik, svakodnevno funkcionisanje. Na jednostavan i pristupačan način, knjiga objašnjava ovaj fenomen i daje ženama ono što im je često najpotrebnije - razumevanje i prepoznavanje. Draga Dajana, hvala ti što si svoju ličnu borbu pretvorila u resurs za druge. Što si otvorila prostor temi koja je stvarna, a mnogima nedovoljno razumljiva. I što si nas još jednom podsetila koliko je važno da slušamo pacijente - jer njihov glas oblikuje ne samo naše izveštavanje, već i način na koji društvo razume bolest. Nadam se da će ova knjiga pronaći put do svih kojima može biti saveznik — do žena u procesu lečenja, do njihovih najbližih, do lekara, i da će biti još jedan most između pacijenata i medija, u borbi za bolje razumevanje i još veću podršku - rekla je Violeta Nedeljković.