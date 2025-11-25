DA LI STE ZNALI?

Hormonski poremećaji u trudnoći mogu povećati rizik od autizma kod deteta

Studija je takođe otkrila da duži periodi neravnoteže dovode do veće stope autizma kod potomstva. Rezultati naglašavaju važnost čestog praćenja štitne žlezde.

Žene koje tokom trudnoće imaju nepravilnosti u hormonima štitne žlezde mogu se suočiti sa većom verovatnoćom da će im dete biti dijagnostikovano sa autizmom, prema novom istraživanju objavljenom u časopisu „Časopis za kliničku endokrinologiju i metabolizam“.

Hormoni štitne žlezde koji se proizvode tokom trudnoće igraju ključnu ulogu u zdravom razvoju mozga fetusa. Studije su povezale poremećaj usled neravnoteže ovih hormona sa atipičnim neuro-razvojem, uključujući povećanu verovatnoću poremećaja iz autističnog spektra (PAS). Autizam je višeslojno stanje koje oblikuje način na koji osoba komunicira, odnosi se prema drugima i tumači svoju okolinu.

Rezultati ističu važnost doslednog praćenja štitne žlezde

- Otkrili smo da, iako adekvatno lečena hronična disfunkcija štitne žlezde nije bila povezana sa povećanim rizikom od autizma kod potomstva, kontinuirani disbalans tokom više trimestra jeste - rekao je dr Idan Menaše sa Univerziteta Ben-Gurion u Negevu u Ber Ševi, u Izraelu. Ovi nalazi naglašavaju potrebu za rutinskim praćenjem i blagovremenim prilagođavanjem terapije kako bi se održao normalan nivo hormona štitne žlezde tokom cele trudnoće.“

Hormoni štitne žlezde koji se proizvode tokom trudnoće igraju ključnu ulogu u zdravom razvoju mozga fetusa Foto: Shutterstock

Duži poremećaj štitne žlezde povezan sa većim rizikom

Istraživački tim je analizirao podatke iz više od 51.000 porođaja i izvestio da majke sa perzistentnim disbalansom hormona štitne žlezde tokom cele trudnoće imaju veći rizik od rađanja dece sa autizmom.

Studija je takođe identifikovala trend zavisnosti od doze, što znači da se rizik povećavao što je duže disfunkcija štitne žlezde trajala tokom trimestra.

Izvor: scitechdaily.com/Zdravlje.Kurir.rs