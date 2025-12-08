Slušaj vest

Nova istraživanja došla su do zaključka da visok krvni pritisak kod mladih može dovesti do ozbiljnih promena na mozgu u srednjim godinama.

Anhel Heraiz-Adiljo, dr sa Univerziteta Linčeping u Švedskoj, i kolege su ispitali vezu između krvnog pritiska u adolescenciji i ateroskleroze otkrivene kompjuterizovanom tomografijom u srednjim godinama. Analiza je obuhvatila 10.222 muškarca sa srednjom starošću od 18,3 godine na početku, upisanih u Švedski vojni registar, koji su praćeni u srednjem periodu od 39,5 godina.

Istraživači su otkrili da je povišen krvni pritisak u adolescenciji povezan sa koronarnim stenozom na način koji zavisi od doze. Veći rizik od teške koronarne stenoze (≥50 procenata) primenjen je kod adolescenata sa hipertenzijom 2. stadiona (odnos šansi, 1,84 i prilagođena prevalencija od 10,1 procenata sa normalnim nivoom) u vremenskom periodu (prilagođena prevalencija, 6,9 procenata).

157469.jpg
Ateroskleroza je difuzno oboljenje arterijskih krvnih sudova koje zahvata sva vaskularna korita i karakteriše se zadebljanjem i otvrdnućem arterijskog zida Foto: Shuttershtock

Ateroskleroza je hronično degenerativno - proliferativno oboljenje koje zahvata velike i srednje arterijske krvne sudove i predstavlja najčešći uzrok bolesti srca i krvnih sudova. Ako se bolest ne leči na vreme moguće su i ozbiljne komplikacije - šlog, infarkt miokarda, gangrena. Prevremenom aterosklerozom se smatra aterosklerotska bolest kod pacijenata mlađih od 50 godina.

Povišen krvni pritisak, definisan od strane Američkog koledža za kardiologiju/Američkog udruženja za srce od 2025. godine (120-129/&80 mm Hg) i Evropskog društva za kardiologiju od 2010-2014. Hg), bio je povezan sa teškom koronarnom aterosklerozom u srednjim godinama. Sistolni krvni pritisak pokazao je jaču povezanost od dijastolnog krvnog pritiska.

- Iako nikada nije kasno za promene, očigledno je da što se ranije promeni napravi, to će ishod biti bolji - rekao je u saopštenju dr Dejvid A. Kac, kardiolog za kongenitalne mane kod odraslih iz Nortvel Helta u Njujorku:

- Gojaznost i hipertenzija kod naših mladih su u porastu, a pošto se negativni ishodi ne vide sve do nekoliko godina kasnije, ponekad je teško navesti mlade ljude da promene svoje nezdrave navike.

Izvor: drugs.com/zdravlje.kurir.rs

