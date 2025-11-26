Rak pluća je smrtonosan i utiče na previše života. Preživljavanje je decenijama bilo izuzetno loše, a ova vakcina nam daje šansu da aktivno sprečimo ovu bolest, kažu naučnici

Rak pluća i dalje je vodeći uzrok smrti od raka u Velikoj Britaniji, čineći 20% svih smrtnih slučajeva od raka godišnje. Rana dijagnoza i lečenje mogu biti izuzetno teški, a samo 1 od 10 osoba obolelih od raka pluća preživi deset godina ili više.

Istraživači su razvili preventivnu vakcinu pod nazivom LungVax, koja ima potencijal da spasi živote smanjenjem rizika od raka pluća. Laboratorijski testovi pokazali su da vakcina može da pripremi imuni sistem da prepozna i uništi abnormalne ćelije pluća pre nego što postanu kancerogene.

Profesor Sara Blagden, ekspermentalni onkolog sa Univerziteta u Oksfordu i suosnivač projekta LungVax, izjavila je:

- Rak pluća je smrtonosan i utiče na previše života. Preživljavanje je decenijama bilo izuzetno loše. LungVax nam daje šansu da aktivno sprečimo ovu bolest.

Tim za razvoj ove vakcine dobio je finansijsku podršku do 2,06 miliona funti od CRIS Cancer Foundation za pokretanje četvorogodišnjeg faza I kliničkog ispitivanja, koje se očekuje da počne u leto 2026. godine.

Kako vakcina funkcioniše?

LungVax koristi tehnologiju sličnu Oxford/AstraZeneca COVID-19 vakcini kako bi imunom sistemu dala set genetskih instrukcija koje pomažu u prepoznavanju i uništavanju abnormalnih ćelija.

Ćelije koje se menjaju na način koji može dovesti do raka pluća mogu se razlikovati od zdravih ćelija zbog "crvenih zastavica" — proteina poznatih kao neoantigeni, koji se pojavljuju na površini ćelije zbog mutacija u DNK.

Cilj LungVax-a je da imunološki sistem prepozna ove abnormalne ćelije u ranim fazama i uništi ih pre nego što postanu kancerogene. Ovo je razlikuje od terapijskih vakcina protiv raka pluća, koje se daju osobama koje su već dijagnostikovale bolest.

Faza I ispitivanja imaće za cilj da odredi optimalnu dozu vakcine i ispita moguće neželjene efekte. Fokusiraće se na malu grupu osoba koje su prethodno lečene od raka pluća u ranoj fazi, ali imaju visok rizik od recidiva, kao i na učesnike programa ciljanog skrininga pluća NHS England-a. Ako rezultati budu obećavajući, sledeće faze ispitivanja mogle bi obuhvatiti širu grupu ljudi sa visokim rizikom.

Manje od 10% ljudi obolelih od raka pluća preživi 10 godina

Profesor Mariam Jamal-Hanjani iz University College London, koja će voditi ispitivanje, izjavila je:

- Manje od 10% ljudi obolelih od raka pluća preživi deset godina ili više. To se mora promeniti, a promena će doći kroz ciljanje raka pluća u najranijim fazama. Klinčko ispitivanje LungVax-a je ključni prvi korak da ova vakcina stigne do ljudi sa najvećim rizikom.

Ideja za LungVax potiče iz vodeće studije raka pluća TRACERx, koja je započela 2014. godine i otkriva kako se rak pluća razvija, raste i širi. Korišćenjem podataka iz TRACERx, tim je mogao da identifikuje rane promene koje vakcina mora da cilja da bi sprečila nastanak raka pluća.

Vakcine i budućnost prevencije raka

LungVax je prva vakcina ovakve vrste, ali preventivne vakcine protiv raka nisu potpuno nove. Na primer, HPV vakcina značajno smanjuje rizik od raka grlića materice. Razlika je u tome što LungVax cilja pre-kancerozne ćelije pluća, dok HPV vakcina štiti od infekcija koje mogu izazvati rak.

Profesor Jamal-Hanjani ističe:

- Preventivne vakcine neće zameniti prestanak pušenja kao najbolji način smanjenja rizika od raka pluća, ali mogu ponuditi održivu opciju za prevenciju nekih vrsta raka.

LungVax je još u eksperimentalnoj fazi, ali kliničko ispitivanje predstavlja značajan korak napred u istraživanju prevencije raka.

Direktor CRIS Cancer Foundation, Mišel Mičel, zaključuje: