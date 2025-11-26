Slušaj vest

Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, u saradnji sa JKP „Zelenilo – Beograd“, organizovalo je svečanu sadnju 15 japanskih trešanja sa ružičastim cvetovima povodom obeležavanja 15 godina postojanja i predanog rada na podršci ženama koje su se suočavale sa dijagnozom raka dojke.

Japanska trešnja, sa svojim nežnim ružičastim cvetovima, simbol je nade, obnove i životne snage, a danas je postala i snažan znak podrške borbi protiv raka dojke. Sadnjom 15 japanskih trešanja, udruženje je želelo da ostavi trajni trag u prostoru grada i pošalje poruku ohrabrenja, solidarnosti i zajedništva.

Događaju su prisustvovale članice udruženja, predstavnici institucija, saradnici i gosti, kao i brojni građani koji su svojim prisustvom podržali ovu plemenitu inicijativu.

Domina Spasić, predsednica Udruženja Budimo zajedno
Simbolično smo izabrali japansku trešnju zbog njenog ružičastog cveta, jer je ružičasta i naša boja, kaže Domina Spasić Foto: Milena Anđela

Udruženje „Budimo zajedno“ već 15 godina pruža psihosocijalnu podršku ženama obolelim od raka dojke, radi na podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja i ohrabruje žene da ne budu same u svojoj borbi.

- Želeli smo da na jedan lep i simboličan način obeležimo naših 15 godina rada. Da našem gradu poklonimo nešto što će ostati trajno i da na neki način doprinesemo očuvanju prirode – a sadnja stabla je svakako divan način za to. Simbolično smo izabrali japansku trešnju zbog njenog ružičastog cveta, jer je ružičasta i naša boja. Taj bogati cvet predstavlja snažnu podršku svakoj ženi – baš kao što ovo drvo tako lepo cveta, tako i svaka žena može da se izbori sa bolešću i da nastavi da živi. Mi smo tu da svaku ženu podržimo – bilo da je potrebna psihološka pomoć, razgovor ili savet. Takođe, izuzetno je važno da stalno podsećamo na značaj preventive, redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, jer kada se rak otkrije na vreme, lečenje je mnogo uspešnije - rekla je Domina Spasić, predsednica Udruženja "Budimo zajedno". 

Šesti „Ružičasti koncert“ kao podsetnik na značaj prevencije raka dojke: "Čuvam sebe jer volim tebe"

Ne propustiteVestiRak dojke može da se prevenira kod 25 do 33 % žena: Nije sve ružičasto, pregledaj se
ruzicasti-koncert-2103-202467-foto-milena-andjela.jpg
Zdravlje ženaPotrebno je podići starosnu granicu za mamografiju: To bi ohrabrilo veći broj žena da se pregledaju
domina-spasic.jpg
VestiNaučnici blizu rešenja za najopasniji rak dojke: Razvijen molekul koji otvara novi pravac u lečenju trostruko negativnog karcinoma
naučnik pravi lek u laboratoriji
Zdravlje ženaKako se pravilno izvodi samopregled dojki? Ovo su smernice SZO i moćan alat u ranom otkrivanju raka
starija žena u roze majici kod kuće samopregleda dojke