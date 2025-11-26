15 japanskih trešanja za 15 godina podrške: Žene iz Udruženja „Budimo zajedno“ posadile simbol nade za obolele od raka dojke
Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, u saradnji sa JKP „Zelenilo – Beograd“, organizovalo je svečanu sadnju 15 japanskih trešanja sa ružičastim cvetovima povodom obeležavanja 15 godina postojanja i predanog rada na podršci ženama koje su se suočavale sa dijagnozom raka dojke.
Japanska trešnja, sa svojim nežnim ružičastim cvetovima, simbol je nade, obnove i životne snage, a danas je postala i snažan znak podrške borbi protiv raka dojke. Sadnjom 15 japanskih trešanja, udruženje je želelo da ostavi trajni trag u prostoru grada i pošalje poruku ohrabrenja, solidarnosti i zajedništva.
Događaju su prisustvovale članice udruženja, predstavnici institucija, saradnici i gosti, kao i brojni građani koji su svojim prisustvom podržali ovu plemenitu inicijativu.
Udruženje „Budimo zajedno“ već 15 godina pruža psihosocijalnu podršku ženama obolelim od raka dojke, radi na podizanju svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja i ohrabruje žene da ne budu same u svojoj borbi.
- Želeli smo da na jedan lep i simboličan način obeležimo naših 15 godina rada. Da našem gradu poklonimo nešto što će ostati trajno i da na neki način doprinesemo očuvanju prirode – a sadnja stabla je svakako divan način za to. Simbolično smo izabrali japansku trešnju zbog njenog ružičastog cveta, jer je ružičasta i naša boja. Taj bogati cvet predstavlja snažnu podršku svakoj ženi – baš kao što ovo drvo tako lepo cveta, tako i svaka žena može da se izbori sa bolešću i da nastavi da živi. Mi smo tu da svaku ženu podržimo – bilo da je potrebna psihološka pomoć, razgovor ili savet. Takođe, izuzetno je važno da stalno podsećamo na značaj preventive, redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, jer kada se rak otkrije na vreme, lečenje je mnogo uspešnije - rekla je Domina Spasić, predsednica Udruženja "Budimo zajedno".
