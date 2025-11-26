- Želeli smo da na jedan lep i simboličan način obeležimo naših 15 godina rada. Da našem gradu poklonimo nešto što će ostati trajno i da na neki način doprinesemo očuvanju prirode – a sadnja stabla je svakako divan način za to. Simbolično smo izabrali japansku trešnju zbog njenog ružičastog cveta, jer je ružičasta i naša boja. Taj bogati cvet predstavlja snažnu podršku svakoj ženi – baš kao što ovo drvo tako lepo cveta, tako i svaka žena može da se izbori sa bolešću i da nastavi da živi. Mi smo tu da svaku ženu podržimo – bilo da je potrebna psihološka pomoć, razgovor ili savet. Takođe, izuzetno je važno da stalno podsećamo na značaj preventive, redovnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti, jer kada se rak otkrije na vreme, lečenje je mnogo uspešnije - rekla je Domina Spasić, predsednica Udruženja "Budimo zajedno".