U Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" danas je svečano potpisan Sporazum o saradnji sa Nacionalnim medicinsko-istraživačkim centrom za kardiovaskularnu hirurgiju "A. N. Bakuljev" iz Ruske Federacije. Dokument predviđa petogodišnju saradnju usmerenu na unapređenje stručnosti i razvoj novih pristupa u lečenju kardiovaskularnih bolesti.

U ime Instituta "Dedinje" sporazum je potpisao direktor, akademik prof. dr Milovan Bojić, a u ime centra "A. N. Bakuljev" akademik prof. dr Elena Zelikovna Goluhova, direktorka jedne od vodećih ustanova za kardiovaskularnu hirurgiju u Rusiji i Evropi. Time je ozvaničena dugoročna saradnja dva referentna centra koja spajaju kliničku praksu, nauku i obrazovanje u oblasti kardiologije i kardiohirurgije.

Prijatelji i saradnici, prof. dr Elena Zelikovna Goluhova i prof. dr Milovan Bojić Foto: Privatna arhiva

- Danas s ponosom potvrđujemo prijateljstvo koje traje decenijama i pretvaramo ga u konkretan oblik stručne i naučne saradnje. Naši razgovori započeti prošle godine sada su dobili svoj epilog u sporazumu koji će omogućiti razmenu znanja, iskustava i ljudi - lekara, naučnika i medicinskih sestara - između dve zemlje. Uveren sam da će zajednički rad Instituta "Dedinje" i Centra "Bakuljev" doneti napredak ne samo medicini, već i zdravlju naših pacijenata - izjavio je prof. dr Milovan Bojić i dodao:

Konkretne koristi za pacijente Kako je istaknuto na svečanosti, ovakav vid povezivanja omogućava da se iskustvo i rezultati dva velika centra pretoče u konkretnu korist za pacijente - bržu i precizniju dijagnostiku, savremenije terapijske pristupe i veću dostupnost naprednih metoda lečenja. Očekuje se da će Sporazum doprineti razvoju zajedničkih projekata i otvaranju novih mogućnosti za međunarodnu saradnju u oblasti kardiovaskularne medicine.

- Akademik Goluhova je, osim što je moja prijateljica, jedna od najuspešnijih direktorki koje sam imao priliku da upoznam u medicinskom svetu. Njena energija, znanje i posvećenost služe kao primer kako se vodi ustanova koja postavlja standarde. Ništa u ovom susretu nije slučajno i siguran sam da će ovo partnerstvo biti plodonosno i trajno.

Razvoj novih pristupa lečenju i u Srbiji

Sporazum je zasnovan na već postojećim dobrim odnosima Srbije i Ruske Federacije i potrebi za daljim razvojem obrazovne i naučne saradnje u oblasti kardiovaskularne medicine. Cilj je da se povežu i unaprede intelektualni i inovativni resursi obe zemlje, kako bi pacijenti imali korist od najnovijih znanja i tehnologija u dijagnostici i lečenju srca i krvnih sudova.

- Za nas je ovo poseban dan, jer povezujemo dva vodeća centra u Evropi, koji imaju istu misiju, a to je da pomognu pacijentima, produže život i unaprede kvalitet lečenja. Institut "Dedinje" i naš centar dele zajedničke vrednosti i razumevanje medicine kao nauke koja prevazilazi granice. Kada akademik Bojić govori o rezultatima koje postižete ovde, u Rusiji to izaziva iskreno divljenje. U tako maloj zemlji obavlja se neverovatno veliki broj operacija na svetskom nivou i to zaslužuje poštovanje - naglasila je prof. dr Elena Zelikovna Goluhova.

Prof. dr Elena Zelikovna Goluhova je jedan od vodećih ruskih kardiologa Foto: Privatna arhiva

U oblasti kardiologije i kardiohirurgije, saradnja Srbije i Rusije otvara mogućnost razmene iskustava u najnaprednijim metodama lečenja. Centar "Bakuljev" godišnje obavi više od 15.000 operacija, od novorođenčadi do stogodišnjih pacijenata, i prof. dr Goluhova veruje da će razmena stručnjaka doprineti razvoju novih pristupa i u Srbiji. To će direktno koristiti pacijentima kroz modernije procedure, bolju dijagnostiku i efikasniju rehabilitaciju, navela je.

- Zdravstveni sistemi naših zemalja već sada koriste inovativne tehnologije, digitalizaciju i veštačku inteligenciju. U budućnosti ćemo zajedničkim snagama stvarati baze podataka i razvijati rešenja koja će omogućiti da svaki pacijent, bez obzira na to gde živi, ima pristup savremenom lečenju. To je naša zajednička misija i najveći smisao medicine - poručila je.