Kasno otkrivanje HIV-a i dalje ugrožava živote: Polovina slučajeva u Evropi dijagnostikovana u odmakloj fazi
HIV infekcije u Evropi često se prepoznaju i leče prekasno, pokazala je studija čiji su rezultati objavljeni u četvrtak, pri čemu je čak 54 odsto dijagnoza u 2024. postavljeno prekasno da bi se započelo optimalno lečenje.
Zajednički izveštaj Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) objavljen je uoči Svetskog dana AIDS-a, koji se obeležava u ponedeljak.
Više od sto hiljada obolelih u 2024.
Sve veći broj neotkrivenih slučajeva ugrožava cilj eliminacije AIDS-a kao pretnje javnom zdravlju do 2030. godine, upozorili su ECDC sa sedištem u Stokholmu i evropska kancelarija SZO sa sedištem u Kopenhagenu.
Gotovo 106.000 dijagnoza HIV-a postavljeno je u regionu evropske kancelarije SZO u 2024, navodi se u izveštaju, a to se odnosi na ukupno 53 zemlje koje se protežu i van EU, sve do Centralne Azije.
* Ukupno 109 novih slučajeva dijagnostikovano od januara do novembra 2024.
* U zemlji trenutno živi oko 3.400 osoba sa potvrđenom HIV infekcijom.
* Od posledica AIDS-a prošle godine preminulo pet osoba.
* Od početka epidemije registrovano ukupno 4.903 inficiranih i 1.372 umrlih.
* Učestalost u populaciji od 15-49 godina iznosi 0,1%.
Ako se u obzir uzme samo Evropski ekonomski prostor (EEP), koji uključuje EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku, tamo je evidentirano nešto više od 24.000 dijagnoza, od čega se 48 odsto odnosilo na kasne dijagnoze.
Testirajte se
Dve institucije pozvale su na obuhvatnije testiranje na HIV i bolji pristup samotestiranju, uz napomenu da je cilj eliminacije AIDS-a kao pretnje javnom zdravlju do 2030. ostvariv, ali samo ako evropski region odmah počne da smanjuje nedostatke u pogledu testiranja.
Prema podacima UN-a, u 2024. godini virusom humane imunodeficijencije bilo je zaraženo oko 1,3 miliona ljudi širom sveta, a poznato je da taj virus, ako se ne leči, može dovesti do razvoja AIDS-a.
Krajem 2024. godine s HIV-om je u svetu živelo 40,8 miliona ljudi, od kojih više od tri četvrtine ima pristup terapiji. Od posledica AIDS-a u istoj godini umrlo je oko 630.000 zaraženih.
Izvor: Euronews.com/Zdravlje.kurir.rs