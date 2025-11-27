HIV je virus koji napada imuni sistem i može dovesti do bolesti side

HIV infekcije u Evropi često se prepoznaju i leče prekasno, pokazala je studija čiji su rezultati objavljeni u četvrtak, pri čemu je čak 54 odsto dijagnoza u 2024. postavljeno prekasno da bi se započelo optimalno lečenje.

Zajednički izveštaj Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) objavljen je uoči Svetskog dana AIDS-a, koji se obeležava u ponedeljak.

Više od sto hiljada obolelih u 2024.

Sve veći broj neotkrivenih slučajeva ugrožava cilj eliminacije AIDS-a kao pretnje javnom zdravlju do 2030. godine, upozorili su ECDC sa sedištem u Stokholmu i evropska kancelarija SZO sa sedištem u Kopenhagenu.

Gotovo 106.000 dijagnoza HIV-a postavljeno je u regionu evropske kancelarije SZO u 2024, navodi se u izveštaju, a to se odnosi na ukupno 53 zemlje koje se protežu i van EU, sve do Centralne Azije.

HIV u Srbiji, ključne brojke za 2024. * Ukupno 109 novih slučajeva dijagnostikovano od januara do novembra 2024. * U zemlji trenutno živi oko 3.400 osoba sa potvrđenom HIV infekcijom.

* Od posledica AIDS-a prošle godine preminulo pet osoba.

* Od početka epidemije registrovano ukupno 4.903 inficiranih i 1.372 umrlih.

* Učestalost u populaciji od 15-49 godina iznosi 0,1%.

Ako se u obzir uzme samo Evropski ekonomski prostor (EEP), koji uključuje EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku, tamo je evidentirano nešto više od 24.000 dijagnoza, od čega se 48 odsto odnosilo na kasne dijagnoze.

Testirajte se

Dve institucije pozvale su na obuhvatnije testiranje na HIV i bolji pristup samotestiranju, uz napomenu da je cilj eliminacije AIDS-a kao pretnje javnom zdravlju do 2030. ostvariv, ali samo ako evropski region odmah počne da smanjuje nedostatke u pogledu testiranja.

Psihička podrška osobama sa HIV‑om ključna je za očuvanje mentalnog zdravlja i kvalitet života. Foto: Shutterstock

Prema podacima UN-a, u 2024. godini virusom humane imunodeficijencije bilo je zaraženo oko 1,3 miliona ljudi širom sveta, a poznato je da taj virus, ako se ne leči, može dovesti do razvoja AIDS-a.