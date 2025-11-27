Slušaj vest

Protiv kojih vrsta raka je odobrena ova vakcina i u kojim stadijumima i ko može da dobije vakcinu? Ako se potvrdi njena efikasnost, kada će se ona naći u širokoj upotrebi i van Rusije? Odgovore na ova pitanja dao je profesor doktor Vladimir Jakovljević s Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, koji je uključen u saradnju s ruskim kolegama koje rade na tom projektu.

Pacijent iz Srbije, koji ima maligni melanom, otišao je u Rusiju. Da li će tamo biti sve vreme tokom petomesečne terapije i kako će izgledati njegov boravak?

- Postoji dvofazni proces, gde pacijent pre odlaska na lečenje prolazi kroz procenu ruskih kolega koje odlučuju da li je on adekvatan za tu terapiju ili ne. Procena stanja ovog pacijenta bila je u septembru,i kod prof. Boljević koji vodi ovaj program i čekala se odluka Ministarstva zdravlja Rusije. Pacijent je otišao u Moskvu i prošao je prvi krug pregleda. Veliki deo vremena troši se na lokalizaciju tumora, gde se otvara mapa genoma, što je ozbiljna priča. Kada se uzmu svi materijali, pacijent ide kući, i u roku od mesec dana se vraća da primi vakcinu koja je napravljena za njega. Ona se daje u 10 doza na svake dve nedelje, i pacijent ne mora da leži u bolnici, ako je zdravstveno dobro. Lečenje traje oko pet meseci - istakao je doktor.

Pacijent iz Srbije, koji ima maligni melanom, otišao je u Rusiju na lečenje Foto: Shutterstock

Kako se biraju pacijenti koji će primiti vakcinu

Kriterijumi su veoma strogi, u ovom momentu u obzir dolazi registrovana vakcina, koja se koristi za lečenje malignog melanoma. - Daje se pacijentima koji su prošli sve prethodne konvencionalne metode lečenja i koji su odreagovali na imuno terapiju i dobro odreagovali na nju - rekao je doktor Vladimir Jakovljević s Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Istakao je da troškove lečenja pacijenti plaćaju sami. Postoje neki od pregovora na nivou države, to lečenje je jako skupo, a put do lečenja je dugačak i deo je i zdravstvene regulative.