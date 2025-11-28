Očekuje se porast broja ljudi sa dijabetesom u svetu, pa tako i sa komplikacijama povezanih sa oštećenjem vida

Za efikasnu prevenciju i lečenjedijabetesa i pridruženih bolesti i stanja neophodan je multidisciplinarni i integrisani pristup koji podrazumeva redovne preglede i pridržavanje terapije.

- To je najbolji način da sačuvamo svoj vid, rečeno je na Tribini povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koju su organizovali Udruženje slepih i slabovidih "Gledamo srcem" u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd" uz podršku Gradske Opštine Novi Beograd.

Svake godine, širom sveta, 14. novembra obeležava se Svetski dan dijabetesa, a globalna epidemija dijabetesa jedan je od najvećih zdravstvenih izazova 21. veka. Procenjuje se da u Srbiji sa dijabetesom živi oko 800.000 osoba.

Očekuje se porast broja ljudi sa dijabetesom u svetu, pa tako i sa komplikacijama povezanih sa oštećenjem vida poput dijabetičke retinopatije (DR) i dijabetičkog makularnog edema (DME).

- Dijabetes melitus ili šećerna bolest je hronično oboljenje koje karakteriše trajno povišen nivo šećera (glukoze) u krvi, poznat kao hiperglikemija. Postoje 2 tipa dijabetes melitusa, a približno 90-95% obolelih ima tip 2 dijabetes, koja vremenom mogu dovesti do oštećenja više organa među kojima je i oštećenje vida - kazala je doc. dr sc. Jelica Bjekić-Macut, načelnica Odeljenja za endokrinologiju KBC "Bežanijska kosa" i predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje šećerne bolesti pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

doc. dr sc. Jelica Bjekić-Macut: Postoje 2 tipa dijabetes melitusa, a približno 90-95% obolelih ima tip 2 diabetes, koja vremenom mogu dovesti do oštećenja više organa među kojima je i oštećenje vida Foto: Privatna arhiva

Prema njenim rečima, dijabetička retinopatija (DR) je komplikacija dijabetesa, tj. oboljenje krvnih sudova retine izazvano dugoročnom hiperglikemijom - a dijabetički makularni edem (DME) primarni uzrok gubitka vida.

- Naša zemlja po prvi put ima Nacionalni program za dijabetes, koji je donet u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, a usvojila ga je Vlada Srbije. Mora se mnogo raditi na edukaciji stanovništva, uz posebnu pažnju na skrining dece u predškolskom uzrastu na dijabetes i osobe sa oštećenjem vida i slabovide - naglasila je doc. dr sc. Jelica Bjekić-Macut.

Procene su da oko 7,5% pacijenata sa dijabetesom ima dijabetički makularni edem (DME).

Pacijenti koji imaju dijabetes duže od 20 godina imaju pet puta veće šanse da razviju DME u odnosu na ljude koji imaju dijabetes kraće od 10 godina.Očuvanje vida doprinosi održavanju produktivnosti radno aktivne populacije, ali i starijih osoba – dok istovremeno sprečava pogoršanje njihovog stanja i prelazak u invaliditet, što bi dalje opteretilo društvo u celini.

Održana tribina povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, koju su organizovali Udruženje slepih i slabovidih "Gledamo srcem" u saradnji sa Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd" uz podršku Gradske Opštine Novi Beograd Foto: Privatna arhiva

O tome koliko je važna prevencija govorio je i Boban Veličković, predsednik Udruženja slepih i slabovidih "Gledamo srcem".

- Efikasno lečenje dijabetičke retinopatije zavisi od pravovremenog reagovanja, uprkos dobroj vidnoj oštrini i odsustvu očnih simptoma.Moramo više raditi na očuvanju vida. Potrebno je redovno proveravati nivo šećera u krvi, jer dijabetes dovodi do oštećenja vida i slepila - a to ne mora biti slučaj.Svako ko ima dijabetes više godina, mora bar jednom godišnje da ode na pregled kod oftalmologa, a oni sa dijabetičkom retinopatijom na 3 do 6 meseci, pa čak i češće, rekao je Veličković i dodao da je najvažnije informisati pacijente o značaju održavanja normalne glikemije, krvnog pritiska i nivoa serumskih lipida.

U svetu, standard lečenja retinalnih oboljenja poput DME su tzv. anti-VEGF lekovi, koji se primenjuju intravitrealno. Ovi lekovi su redefinisali lečenje retinalnih oboljenja i omogućili smanjenje stope slepila za više od 50 odsto - a inovativne terapijske opcije imaju za cilj da smanje potrošnju i poboljšaju lečenje pacijenata, kao i da istovremeno omoguće značajnu uštedu budžetskih sredstava za državu.

Milka Milovanović Minić, direktorka opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ istakla je da Opština Novi Beograd nastoji da stvara uslove i sprovodi niz aktivnosti, koje doprinose da pozitivne mere Vlade Republike Srbije osete svi građani na lokalnom nivou.