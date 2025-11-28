Slušaj vest

Ovaj značajan skup, čiji je domaćin Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, okuplja vodeće stručnjake iz Ruske Federacije, regiona i Srbije i posvećen je sećanju na profesora Alena Kribijea (Alain Cribier), pionira TAVI metode. Profesor Kribije je tokom posete Institutu „Dedinje“ 2023. godine ukazao posebnu čast time što je Akademija dobila ime po njemu.

Dr Mihajlo Farkić, načelnik Odeljenja za strukturne bolesti srca Instituta „Dedinje“, naglasio je strateški značaj skupa i istakao postignute rezultate.

Rekordni rezultati i najnovije tehnologije

– Cilj TAVI Akademije je prenošenje najnovijih znanja i tehnologija. Kardiovaskularna medicina se razvija najbrže, sada imamo nove zaliske, nove tehnologije i sve minijaturniju opremu, što pacijentima omogućava lakši oporavak i brži povratak normalnim aktivnostima. Ponosan sam što mogu da objavim naše rezultate, da je od početka godine u našoj ustanovi urađeno 270 TAVI procedura, dok za 2026. godinu planiramo značajno povećanje – do 450 TAVI procedura. Zahvaljujući vođenju, organizaciji i brzom učenju, Institut je po broju urađenih intervencija u jednom danu oborio svetske rekorde postignute u Lajpcigu i Los Anđelesu – naveo je dr Farkić.

Na otvaranju Akademije, direktor Instituta „Dedinje“, akademik Milovan Bojić, kazao je da je Institutu pripala velika čast zbog prisustva delegacija ruskih stručnjaka sa vodeće kardiovaskularne klinike Ruske Federacije, čuvenog Instituta „Bakuljev“, predvođene akademikom Elenom Goluhovom.

Dr Mihajlo Farkić, načelnik Odeljenja za strukturne bolesti srca Instituta „Dedinje“ Foto: Služba za odnose s javnošću Instituta „Dedinje"

Dedinje produbljuje međunarodnu saradnju u kardiologiji

– Čast nam je što je sa nama delegacija „Bakuljeva“. Juče smo potpisali Ugovor o dugoročnoj saradnji koji predviđa razmenu znanja, struke, nauke i medicinskih sredstava. Verujemo da će ova saradnja biti izuzetno korisna za dve ustanove, za dva naroda i za dve države – istakao je direktor Instituta – poručio je prof. Bojić.

Akademiku Eleni Goluhovoj, ovom prilikom, uručena je plaketa za uspešnost u naučnoj i stručnoj saradnji.

Skupu prisustvuje i šef interventne kardiologije dr Olivije Bartelemi (Olivier Barthelemy) iz čuvene pariske Univerzitetske bolnice „Piti Salpetijer“ (Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière), kao i predstavnici Srpskog lekarskog društva.

TAVI procedura, koja podrazumeva minimalno-invazivni zahvat zamene obolelog zaliska „protezama“ bez skalpela, otvaranja grudnog koša i zaustavljanja rada srca, od ključnog je značaja za životno ugrožene pacijente starije životne dobi.

Ova metoda je u Republici Srbiji zaživela tek 2019. godine, a zahvaljujući Institutu „Dedinje“ i podršci države Srbije, ova vrsta usluge uvrštena je u redovan program RFZO-a tri godine kasnije.

TAVI je minimalno invazivna zamena aortnog zaliska bez operacije na otvorenom srcu, ključna za starije ugrožene pacijente Foto: Služba za odnose s javnošću Instituta „Dedinje"

Želja Instituta je da TAVI Akademija postane tradicionalni i najveći skup tog tipa u regionu, možda i šire, uz stalno usavršavanje i implementaciju revolucionarnih metoda koje spašavaju milione ljudskih života.