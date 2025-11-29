Otvoren prvi državni Centar za regenerativnu medicinu u Beogradu: Ko sve može da se leči ovde?
Na Institutu za reumatologiju u Beogradu otvoren je Centar za regenerativnu medicinu, prvi takav u državnom sistemu ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Ovaj centar omogućava primenu savremenih terapija koje koriste ćelije i biološke materijale sopstvenog telaza obnavljanje oštećenih tkiva i organa.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je otvaranje ovog centra veliki korak za srpsko zdravstvo i da će pacijenti ubuduće imati pristup terapijama koje su do sada bile dostupne samo u inostranstvu.
- Naši osiguranici će o trošku države dobiti najmodernije uslove lečenja. Institut za reumatologiju ponovo pokazuje da je ustanova vrhunskog znanja i prakse. Ovo je veliki uspeh za naše lekare i istraživače, a najveću korist imaće pacijenti - rekao je ministar Lončar.
Kojim pacijentima je namenjen?
Prema rečima v. d. direktora Instituta, dr Branka Baraća, centar je nastajao poslednjih pet godina uz formiranje Republičke stručne komisije i uspostavljanje regulative za regenerativnu medicinu.
- Našim pacijentima sada su dostupne terapije koje se u svetu već koriste u lečenju hroničnih rana, reumatskih, degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i sistemskih oboljenja vezivnog tkiva. Lečenje se sprovodi mezenhimnim matičnim ćelijama, plazmom obogaćenom trombocitima i drugim derivatima sopstvenog tkiva - objašnjava dr Barać.
Ove procedure omogućavaju regeneraciju oštećenih struktura i poboljšanje kvaliteta života, naročito kod pacijenata koji se dugo bore sa hroničnim ranama ili posledicama operacija.
- Ovo nije čarobni štapić, ali jeste pravi put da poboljšamo kvalitet života i produžimo vek organa naših pacijenata - dodaje dr Barać.
Razvoj ćelijske terapije
Na otvaranju je prisustvovao i profesor Benam Sadegi sa prestižnog Instituta Karolinska u Švedskoj, koji je istakao da je Srbija među pionirima regenerativne medicine u javnom zdravstvu.
- Ovakav centar ne postoji nigde u Evropi u okviru državne ustanove. Srbija ima snažno jezgro naučnika i trebalo bi da nastavi da ulaže u razvoj ćelijske terapije - rekao je Sadegi.
Centar će pružati usluge pacijentima iz Srbije i regiona i omogućiće domaćim lekarima učešće u međunarodnim multicentričnim studijama, čime se otvaraju vrata najsavremenijim terapijskim mogućnostima i razmeni znanja.
Izvor: Zdravlje.gov.rs/Zdravlje.kurir.rs
