Slušaj vest

Na Institutu za reumatologiju u Beogradu otvoren je Centar za regenerativnu medicinu, prvi takav u državnom sistemu ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Ovaj centar omogućava primenu savremenih terapija koje koriste ćelije i biološke materijale sopstvenog telaza obnavljanje oštećenih tkiva i organa.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je otvaranje ovog centra veliki korak za srpsko zdravstvo i da će pacijenti ubuduće imati pristup terapijama koje su do sada bile dostupne samo u inostranstvu.

- Naši osiguranici će o trošku države dobiti najmodernije uslove lečenja. Institut za reumatologiju ponovo pokazuje da je ustanova vrhunskog znanja i prakse. Ovo je veliki uspeh za naše lekare i istraživače, a najveću korist imaće pacijenti - rekao je ministar Lončar.

Kojim pacijentima je namenjen?

Prema rečima v. d. direktora Instituta, dr Branka Baraća, centar je nastajao poslednjih pet godina uz formiranje Republičke stručne komisije i uspostavljanje regulative za regenerativnu medicinu.

- Našim pacijentima sada su dostupne terapije koje se u svetu već koriste u lečenju hroničnih rana, reumatskih, degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i sistemskih oboljenja vezivnog tkiva. Lečenje se sprovodi mezenhimnim matičnim ćelijama, plazmom obogaćenom trombocitima i drugim derivatima sopstvenog tkiva - objašnjava dr Barać.

Terapije su namenjene za lečenje hroničnih rana, reumatskih, degenerativnih i zapaljenskih bolesti, kao i sistemskih oboljenja vezivnog tkiva Foto: Shutterstock

Ove procedure omogućavaju regeneraciju oštećenih struktura i poboljšanje kvaliteta života, naročito kod pacijenata koji se dugo bore sa hroničnim ranama ili posledicama operacija.

- Ovo nije čarobni štapić, ali jeste pravi put da poboljšamo kvalitet života i produžimo vek organa naših pacijenata - dodaje dr Barać.

Razvoj ćelijske terapije

Na otvaranju je prisustvovao i profesor Benam Sadegi sa prestižnog Instituta Karolinska u Švedskoj, koji je istakao da je Srbija među pionirima regenerativne medicine u javnom zdravstvu.

PRP terapija koristi trombocite iz sopstvene krvi, koji oslobađaju faktore rasta i stimulišu prirodne procese regeneracije Foto: Shutterstock

- Ovakav centar ne postoji nigde u Evropi u okviru državne ustanove. Srbija ima snažno jezgro naučnika i trebalo bi da nastavi da ulaže u razvoj ćelijske terapije - rekao je Sadegi.