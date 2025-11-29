Najvažnije je da ne ignorišete kašalj koji traje duže od nedelju dana

Docent doktor Mihailo Stjepanović, direktor Klinike za pulmologiju UKCS kaže da je od sedmog novembra prošle godine, kada je pokrenut Pilot projekat, skener prošlo skoro 4.000 naših sugrađana. Promene su utvrđene kod tri odsto ljudi.

- Nažalost, bilo je pacijenata kojima smo promene otkrili u četvrtoj fazi maligne bolesti, kada su prisutne već metastaze, to je mali broj, ali većina otkrivenih je bio karcinom u početnoj fazi kada smo mogli da ih uputimo dalje grudnom hirurgu, da se ti pacijenti sada i operišu i da na taj način budu izlečeni - kaaže dr Stjepanović.

Skrining na rak pluća radi se još u UKC Vojvodine, i u UKC u Kragujevcu. Očekuje se da se sa projektom krene i u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

Na preglede bi trebalo da se jave svi stariji od 50 godina i oni koji imaju "pušački staž" od 30 godina. Broj telefona za prijave je 066 267 268.

Snimanje traje svega nekoliko minuta

Snimanje niskodoznim skenerom traje nekoliko minuta, i za kratko vreme dobijaju se dragoceni podaci. Otkriven u početnim fazama, rak pluća ima dobre rezultate lečenja.

Foto: Shutterstock

- Nažalost, karcinom pluća vrlo kasno daje metastaze. Pluća su veliki organ, simptomi se jave kasno - kašalj, gubitak apetita i telesne težine, a nekad ozbiljnije - iskašljavanje krvi. Neretko se dešava da prvi simptom bude od metastaze, recimo od metastaze centralnog nervnog sistema da se javi glavobolja i vrtoglavica. Eto koliko je u pitanju podmukla bolest i koliko je značajno da bolest otkrijemo na vreme - objašnjava dr Stjepanović i ističe da se nada da će uz pomoć skrininga, statistika za tekuću godinu biti bolja i da više neće biti priče o tome da na dva sata jedna osoba premine od karcinoma pluća.

Govoreći o terapijama, dr Stjepanović pominje niz terapija među kojima je i ona inovativna, u kojoj "ne zaostajemo za svetom".