Osteoporoza se razvija tiho, bez vidljivih znakova, dok se promene već dešavaju ispod površine

Slušaj vest

Istraživači sa Univerziteta u Lajpcigu u Nemačkoj i Univerziteta Šandong u Kini identifikovali su ćelijski receptor GPR133 (poznat i kao ADGRD1) kao ključni faktor za gustinu kostiju, delujući preko osteoblasta – ćelija koje grade kosti, što otvara nove mogućnosti u prevenciji i lečenju osteoporoze.

Varijacije u genu GPR133 ranije su povezane sa gustinom kostiju, što je navelo naučnike da se fokusiraju na protein koji kodira ovaj gen. Testovi na miševima pokazali su da odsustvo GPR133 dovodi do slabijih kostiju, dok aktivacija receptora hemikalijom AP503 značajno poboljšava proizvodnju i snagu kostiju.

- Koristeći supstancu AP503, koja je tek nedavno identifikovana putem kompjuterski potpomognutog skrininga kao stimulator GPR133, uspeli smo da značajno povećamo čvrstoću kostiju i kod zdravih i kod osteoporotičnih miševa - rekla je biohemičarka Univerziteta u Lajpcigu Ines Libsher. AP503 funkcioniše kao biološko dugme koje aktivira osteoblaste, a istraživači su pokazali da može delovati i u kombinaciji sa vežbanjem kako bi dodatno ojačao kosti.

Otkrivanje uloge GPR133 u održavanju jakih kostiju kod miševa smatra se važnim jer osnovni procesi verovatno funkcionišu i kod ljudi.

- Ako je ovaj receptor oštećen genetskim promenama, miševi pokazuju znake gubitka gustine kostiju u ranom dobu – slično osteoporozi kod ljudi - dodaje Libsher.

Implantati i hormoni obećavaju jačanje i regeneraciju kod osteoporoze

Iako postoje tretmani koji usporavaju napredak osteoporoze, trenutno ne postoji način da se stanje preokrene ili izleči, a dostupni lekovi često nose rizik od neželjenih efekata i vremenom postaju manje efikasni. Zato pronalaženje novih metoda za jačanje kostiju ima ogroman potencijal.

Naučnici su razvili 2024. implantat na bazi krvi sa sintetičkim peptidima koji efikasno poboljšava reparaciju oštećenih kostiju Foto: Shutterstock

Naučnici su 2024. razvili i implantat na bazi krvi koji pojačava prirodni proces popravke kostiju, koristeći sintetičke peptide za poboljšanje strukture i funkcije barijere koju krv prirodno formira kada se zgruša. U testovima na pacovima, gel sličan supstanci koji se može 3D štampati pokazao je efikasnost u reparaciji oštećenja kostiju.

- Mogućnost da se ljudska krv lako i bezbedno pretvori u visoko regenerativne implantate je zaista uzbudljiva - rekao je biomedicinski inženjer Kozimo Ligorio sa Univerziteta u Notingemu.

Dodatno, istraživači sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku identifikovali su hormon nazvan materni moždani hormon (MBH) koji podstiče rast izuzetno jakih i gustih kostiju kod miševa.

- Kada smo testirali ove kosti, ispostavilo se da su mnogo jače nego obično - objasnio je biolog Tomas Ambrozi.

Zaključak

Otkrića pokazuju da kombinacija genetskih i biohemijskih pristupa može značajno poboljšati mineralizaciju kostiju, što otvara put za razvoj novih tretmana za jačanje kostiju kod ljudi, uključujući žene u menopauzi. - Novodokazano paralelno jačanje kostiju još jednom ističe veliki potencijal koji ovaj receptor ima za medicinske primene kod stareće populacije - naglašava molekularni biolog Julijane Leman sa Univerziteta u Lajpcigu.

Ovi pronalasci, iako još uvek primarno testirani kod životinja, pokazuju da budući lekovi i implantati mogu ne samo jačati kosti koje su zdrave, već i vraćati oštećene kosti do pune snage, što predstavlja značajan napredak u borbi protiv osteoporoze.