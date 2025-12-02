Slušaj vest

Bolesti zavisnosti, i u svetu i kod nas, predstavljaju veliki problem koji zahteva značajan rad na prevenciji, kao i posvećenost naučnim saznanjima i novinama, jer su i stare i nove zavisnosti pod lupom svetskih eksperata kako bi se na vreme prepoznale i započelo lečenje. Zbog toga je Radna grupa u okviru Festivala zdravija Beograd napravila jedinstveni online vodič za prevenciju bolesti zavisnosti namenjen opštoj populaciji.

Novi vodič za prevenciju zavisnosti

Dr Mirjana Mićović, pedijatar i predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravija Beograd, naglasila je da su u okviru Festivala održane brojne aktivnosti usmerene na prevenciju bolesti zavisnosti.

- Imali smo radionice sa ekspertima koji se bave ovom oblašću. Kao proizvod višegodišnjeg rada nastao je Vodič za prevenciju bolesti zavisnosti, pisan tako da svako može da razume o čemu je reč, prepozna neke simptome kod sebe ili najbližih i potraži stručnu pomoć. Bolesti zavisnosti su u porastu i njihovo „lice“ se menja. Zato treba pratiti najnovija naučna saznanja o tome kako se sa njima treba boriti, jer je neophodno posvetiti se i starim i novim bolestima zavisnosti koje su u zamahu.

Treba razmisliti o tome da li je vreme da se tradicionalni pristupi ovom problemu revidiraju, kao i strateška dokumenta u ovoj oblasti.

- Mi smo to pitanje pokrenuli i na Okruglom stolu u Skupštini Srbije, gde smo raspravljali o iskustvima i rezultatima postignutim na području lečenja tradicionalnih bolesti zavisnosti i rizičnih ponašanja poput zloupotrebe narkotika i lekova, alkohola, pušenja, ali i novih oblika zavisnosti koje se danas sve češće javljaju – kockanje, internet, zavisnost od estetskih procedura, ishrane i slično. Bitno je uspostaviti i razvijati sistem integrativnih politika, programe i prakse koje bi obuhvatile sve zavisnosti, ali i koncipirati pristupe rešavanja određenih zavisnosti - pojasnila je dr Mićović.

Dr Mirjana Mićović, pedijatar i predsednica Organizacionog odbora Festivala zdravija Beograd; dr sci. med. Svetlana Vučetić Arsić, neurolog, adiktolog i stručnjak za lečenje bolesti zavisnosti; Prof. dr Janko Samardžić, klinički farmakolog Foto: Privatna Arhiva

Vodič na srpskom i engleskom jeziku može se pogledati na linku: https://www.festivalzdravlja.com/vodic-za-prevenciju-bolesti-zavisnosti/

Kako prepoznati i sprečiti zavisnosti kod mladih?

U vodiču se može pročitati sve o zavisnostima, uzrocima i vrstama, kako prepoznati simptome i kada reagovati, koje su psihičke i fizičke posledice, kao i o borbi protiv zavisnosti od droga, alkohola, cigareta, lekova, kockanja, interneta i digitalnih tehnologija.

- Vodič o bolestima zavisnosti namenjen članovima porodica adolescenata ima ključnu ulogu, jer porodica najranije prepoznaje rizična ponašanja i može sprečiti razvoj ozbiljne zavisnosti. Kao koautor poglavlja o drogama i alkoholu, želim da naglasim da su psihoaktivne supstance – uključujući duvan, alkohol i ilegalne droge – među vodećim uzrocima morbiditeta i mortaliteta u opštoj populaciji - rekla je dr sci. med. Svetlana Vučetić Arsić, neurolog, adiktolog i stručnjak za lečenje bolesti zavisnosti.

Statistika pokazuje da su ove zavisnosti široko rasprostranjene i da svaka od njih nosi značajan rizik za fizičko i mentalno zdravlje.

- Odvikavanje od cigareta, droga ili alkohola je teško jer menjaju strukturu nagradnog sistema u mozgu, stvaraju snažnu psihološku i fizičku zavisnost i zahtevaju dugotrajan, multidisciplinaran pristup. Najveći izazov u lečenju je održavanje apstinencije i sprečavanje povratka bolesti, što je moguće samo uz podršku porodice, stručnog establišmenta i šire društvene javnosti. Takozvani koncept smanjenja štete se pokazao uspešnim kod nekih bolesti zavisnosti, zbog čega treba razmisliti o potencijalu tog pristupa i za druge oblike zavisnosti, poput pušenja.

Prevencija zavisnosti uz multidisciplinarni pristup

Prof. dr Janko Samardžić, klinički farmakolog, naglasio je da se kao jedan od autora vodiča potrudio da doprinese stvaranju savremenog i naučno zasnovanog edukativnog resursa koji će pomoći boljem razumevanju bolesti zavisnosti i naglasiti važnost njihove prevencije.

Odvikavanje od cigareta, droga ili alkohola je teško jer menjaju strukturu nagradnog sistema u mozgu Foto: Shutterstock

- Tokom izrade vodiča posebno smo vodili računa da sadržaj bude stručno relevantan, ali i lako primenjiv u svakodnevnoj praksi. Vodič je osmišljen tako da objedini ključne informacije iz oblasti psihijatrije, psihologije, farmakologije i javnog zdravlja, kao i da pruži konkretne preporuke za prevenciju i pravovremenu intervenciju. Kao farmakolog, mogu da istaknem da se sve češće suočavamo sa zavisnošću od lekova koji su široko dostupni, zbog čega je od posebnog značaja podići svest javnosti o ranim simptomima i rizicima koji prate nekontrolisanu upotrebu anksiolitika, sedativa, hipnotika, analgetika i drugih lekova i psihoaktivnih supstanci. Verujem da kroz edukaciju, dostupne informacije i multidisciplinarnu podršku možemo značajno smanjiti broj osoba koje ulaze u „začarani krug“ zavisnosti, kao i posledice koje ona nosi za pojedinca, porodicu i društvo u celini - rekao je dr Samardžić.

Zavisnost najčešće nastaje kao rezultat kombinacije više faktora: genetskih, psiholoških i društvenih. Istraživanja pokazuju da osobe koje u porodici imaju bliske rođake sa zavisnostima imaju veći rizik da i same razviju sličan problem.

Psihološki problemi poput anksioznosti, depresije ili traume iz detinjstva često dovode do toga da osoba koristi supstancu kao način da „pobegne“ od neprijatnih osećanja. Veliku ulogu imaju i porodično okruženje, vršnjački uticaj, kao i dostupnost supstanci. Takođe, što osoba ranije započne sa korišćenjem, veće su šanse da razvije zavisnost, jer mozak u razvoju lakše ulazi u začarani krug navike i potrebe. Razumevanje ovih uzroka pomaže u prevenciji i ranom prepoznavanju problema.