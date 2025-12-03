Psorijaza je hronična, nezarazna kožna bolest koja izaziva uporne upalne promene i može značajno uticati na kvalitet života

Psorijaza je ozbiljna, hronična bolest koja može značajno da naruši kvalitet života, ne samo fizički, već i psihički i socijalno. Često se uz nju javljaju pridružene bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih problema i gojaznosti.

Kod oko 30 odsto pacijenata razvija se i psorijazni artritis. Oboleli se, pored fizičkih simptoma, često suočavaju i sa stigmatizacijom i socijalnim neprihvatanjem, što može dovesti do anksioznosti, depresije, pa čak i suicidnih misli.

- Naš cilj je da ohrabrimo posebno obolele u Užičkom regionu, ali i pacijente širom Srbije, da se obrate dermatologu i preuzmu aktivnu ulogu u svom lečenju - poručuje predsednik Udruženja 3P Vladimir Kecić. Zahvaljujući savremenim terapijama koje su danas dostupne u Srbiji uz podršku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, moguće je osloboditi se simptoma, imati zdravu kožu i značajno poboljšati kvalitet života, navodi Kecić.

Statistika Prema procenama, u svetu od psorijaze boluje između 125 i 150 miliona ljudi, što čini oko 2–3 odsto svetske populacije. U Srbiji se procenjuje da je oko 140.000 obolelih, odnosno oko 2 odsto stanovništva.

Prema procenama, u svetu od psorijaze boluje između 125 i 150 miliona ljudi Foto: Shutterstock

Efikasne terapije za psorijazu dostupne u Srbiji

U Srbiji su dostupni lekovi za lokalnu i sistemsku terapiju, uključujući i biološku terapiju. Umerene i teške forme psorijaze mogu se uspešno kontrolisati konvencionalnim sistemskim lekovima ili biološkom terapijom, koja je efikasna i pacijenti je uglavnom dobro podnose.

Pravo na biološku terapiju imaju pacijenti sa srednje teškim i teškim oblicima bolesti, kao i oni kod kojih je bolest značajno narušila kvalitet života, uz uslov da su prethodno probali bar jednu konvencionalnu sistemsku terapiju bez uspeha.

Posebna pažnja posvećuje se pacijentima sa promenama na osetljivim delovima tela: licu, glavi, šakama, stopalima i u genitalnoj regiji.

- Pacijenti sa psorijazom nemaju razloga da ne potraže pomoć, jer su efikasne terapije danas dostupne u Srbiji - naglašava Kecić. Prvi korak, objašnjava, jeste da se obratite dermatologu u lokalnom zdravstvenom centru. Uz adekvatnu terapiju moguće je kožu održati čistom, sprečiti komplikacije i vratiti se svakodnevnim aktivnostima bez stigme i nelagodnosti.

Edukacija i podrška za bolju kontrolu bolesti

Udruženje 3P poziva sve zainteresovane da prate njihove profile na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i LinkedIn), gde se redovno objavljuju edukativni sadržaji, iskustva pacijenata i stručni saveti.

Udruženje 3P nudi podršku i informisanost o mogućnostima lečenja osoba s psorijazom Foto: Shutterstock

- Kada je pacijent informisan i edukovan o svojoj bolesti i mogućnostima lečenja, mnogo je motivisaniji da aktivno pristupi terapiji i zajedno sa dermatologom kreira plan koji će omogućiti bolju kontrolu psorijaze i bolji kvalitet života. Kada razgovarate sa dermatologom, važno je da prenesete ne samo fizičke simptome, već i to kako bolest utiče na vaš svakodnevni život, osećanja, socijalne aspekte, samopouzdanje. Time pružate potpunu sliku, što pomaže dermatologu da proceni koji su dalji koraci i da li je potrebno promeniti terapiju - zaključuje Kecić.