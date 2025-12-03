Podrška roditeljima u prevazilaženju izazova koje nosi prevremeno rođenje

Institut za neonatologiju, simbol brige o najmlađima i najosetljivijim pacijentima, ove godine proslavlja vek postojanja i rada. Ova ustanova, koja je decenijama stub neonatalne zaštite u Srbiji, negovala je hiljade beba i postavila temelje savremene neonatologije u našoj zemlji.

Tim povodom biće održana svečana akademija u Domu Vojske Srbije, u četvrtak, 4. decembra 2025. godine, sa početkom u 19 časova.

Svečanosti će prisustvovati brojni državni zvaničnici i rukovodioci zdravstvenih ustanova, koji će svojim prisustvom uveličati ovaj važan jubilej.