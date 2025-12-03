Institut za neonatologiju obeležava 100 godina postojanja: Slavimo život, brigu i humanost
Institut za neonatologiju, simbol brige o najmlađima i najosetljivijim pacijentima, ove godine proslavlja vek postojanja i rada. Ova ustanova, koja je decenijama stub neonatalne zaštite u Srbiji, negovala je hiljade beba i postavila temelje savremene neonatologije u našoj zemlji.
Tim povodom biće održana svečana akademija u Domu Vojske Srbije, u četvrtak, 4. decembra 2025. godine, sa početkom u 19 časova.
Svečanosti će prisustvovati brojni državni zvaničnici i rukovodioci zdravstvenih ustanova, koji će svojim prisustvom uveličati ovaj važan jubilej.
Program će imati i poseban umetnički deo - nastupiće dečji hor "Kolibri", umetnici iz Narodnog pozorišta (među kojima i Ljubica Vraneš uz klavirsku pratnju i gudački kvartet), kao i Srpski pravoslavni pojci.
Iz šest trudnoća Milena ima dvoje prevremeno rođene dece: "Strah za njihov život obuzimao je svako parče mog bića"