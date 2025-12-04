Povišeni biomarkeri Alchajmera ne znače uvek oštećenje mozga: Novi dokazi ukazuju na vezu s bubrezima
Nova studija objavljena u časopisu Neurology pokazuje da povišeni biomarkeri Alchajmerove bolesti u krvi ne moraju nužno značiti da je mozak oštećen, u nekim slučajevima uzrok može da bude smanjena funkcija bubrega.
Bubrezi imaju ključnu ulogu u uklanjanju toksina i otpada iz organizma. Kada ne rade pravilno, određeni proteini povezani s Alchajmerovom bolešću mogu da se zadrže u krvi. Međutim, istraživači nisu pronašli da osobe s oštećenim bubrezima imaju veći ukupni rizik od demencije.
Autorka studije, dr Frančeska Gasparini sa Karolinska instituta u Stokholmu, ipak objašnjava da lošija funkcija bubrega može da ubrza razvoj demencije kod osoba koje već imaju povišene nivoe biomarkera. Zato bi lekari trebalo da uzmu u obzir stanje bubrega prilikom tumačenja nalaza iz krvi.
Tajna veza
U istraživanju je učestvovalo 2.279 ljudi prosečne starosti 72 godine, svi bez znakova demencije na početku studije. Tokom osam godina praćenja, naučnici su upoređivali rezultate testova kognitivnih funkcija i krvne analize koje su merile rad bubrega i prisustvo više proteina povezanih s Alchajmerom, među njima tau, beta-amiloid i neurofilament lake lance.
Rezultati su pokazali da osobe sa slabijom funkcijom bubrega imaju više ovih proteina u krvi, ali ne i veću ukupnu verovatnoću da razviju demenciju. Ipak, kod onih koji su već imali visoke vrednosti biomarkera, oštećeni bubrezi gotovo su udvostručili rizik da se demencija javi ranije.
- Kada se analiziraju biomarkeri kod starijih osoba, važno je proceniti i zdravlje bubrega. Praćenje njihove funkcije može da pomogne lekarima da preciznije procene rizik od bržeg napredovanja bolesti - naglašava dr Gasparini.
Ograničenja studije
Istraživači napominju da su biomarkeri mereni samo jednom, pa nije poznato kako bi promene funkcije bubrega tokom vremena uticale na rezultate. Većina ispitanika bila je visoko obrazovana i živela u gradskim područjima Švedske, pa se zaključci ne mogu u potpunosti primeniti na drugu populaciju.
Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs
