Nova studija objavljena u časopisu Neurology pokazuje da povišeni biomarkeri Alchajmerove bolesti u krvi ne moraju nužno značiti da je mozak oštećen, u nekim slučajevima uzrok može da bude smanjena funkcija bubrega.

Bubrezi imaju ključnu ulogu u uklanjanju toksina i otpada iz organizma. Kada ne rade pravilno, određeni proteini povezani s Alchajmerovom bolešću mogu da se zadrže u krvi. Međutim, istraživači nisu pronašli da osobe s oštećenim bubrezima imaju veći ukupni rizik od demencije.

Autorka studije, dr Frančeska Gasparini sa Karolinska instituta u Stokholmu, ipak objašnjava da lošija funkcija bubrega može da ubrza razvoj demencije kod osoba koje već imaju povišene nivoe biomarkera. Zato bi lekari trebalo da uzmu u obzir stanje bubrega prilikom tumačenja nalaza iz krvi.

Tajna veza

U istraživanju je učestvovalo 2.279 ljudi prosečne starosti 72 godine, svi bez znakova demencije na početku studije. Tokom osam godina praćenja, naučnici su upoređivali rezultate testova kognitivnih funkcija i krvne analize koje su merile rad bubrega i prisustvo više proteina povezanih s Alchajmerom, među njima tau, beta-amiloid i neurofilament lake lance.

Neuroni u Alchajmerovoj bolesti zahvaćeni amiloidnim plakovima Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da osobe sa slabijom funkcijom bubrega imaju više ovih proteina u krvi, ali ne i veću ukupnu verovatnoću da razviju demenciju. Ipak, kod onih koji su već imali visoke vrednosti biomarkera, oštećeni bubrezi gotovo su udvostručili rizik da se demencija javi ranije.

- Kada se analiziraju biomarkeri kod starijih osoba, važno je proceniti i zdravlje bubrega. Praćenje njihove funkcije može da pomogne lekarima da preciznije procene rizik od bržeg napredovanja bolesti - naglašava dr Gasparini.

Ograničenja studije