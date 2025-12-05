Slušaj vest

Naučnici otkrivaju da ljudski znoj krije mnogo više informacija o zdravlju nego što se ranije mislilo. Zahvaljujući napretku veštačke inteligencije i senzorske tehnologije, postaje moguće da se hemijski sastav znoja "dešifruje" i koristi za rano otkrivanje bolesti, praćenje hormona i nivoa lekova, pa čak i za procenu rizika od dijabetesa, karcinoma ili Alchajmerove bolesti.

Studija objavljena u časopisu Journal of Pharmaceutical Analysis pokazuje da znoj može da postane nova dijagnostička tečnost, jednostavna, bezbolna i neinvazivna alternativa krvi ili urinu.

- Prikupljanje znoja je lako i bez rizika, što ga čini savršenim za kontinuirano praćenje u realnom vremenu - objašnjava dr Dajan Bordini, hemičarka sa Univerziteta za tehnologiju u Sidneju (UTS).

Zamena za vađenje krvi

Već postoje uređaji koji analiziraju znoj, poput Gatorade sweat patch, samolepljivog flastera koji meri brzinu znojenja i gubitak natrijuma, a rezultate prikazuje u aplikaciji. Novi, napredniji senzori koriste mikrofluidne kanale i fleksibilnu elektroniku da bi kontinuirano prikupljali uzorke znoja i bežično slali podatke o stanju organizma.

Kada se ovi uređaji povežu s veštačkom inteligencijom, moguće je prepoznati specifične biomarkere i tumačiti kompleksne biohemijske signale. Sportisti bi tako mogli da prate gubitak elektrolita tokom treninga, a osobe s dijabetesom u budućnosti bi mogle da mere nivo šećera u znoju umesto u krvi.

Znoj kao jednostavna, bezbolna i neinvazivna alternativa analiza krvi ili urina Foto: Shutterstock

- Znoj je dijagnostički potencijal koji se i dalje nedovoljno koristi. Mogućnost da se istovremeno meri više biomarkera i da se podaci bežično prenose otvara ogroman prostor za preventivnu medicinu - kaže dr Dženis Makoli sa UTS Fakulteta nauka.

Praćenje stresa

Istraživači trenutno rade na uređajima koji prepoznaju čak i tragove hormona poput kortizola, što bi moglo da omogući praćenje stresa i ranih znakova hroničnih bolesti.