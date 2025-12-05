Slušaj vest

U Beogradu je danas počeo Prvi međunarodni kongres Udruženja za reproduktivnu medicinu Srbije, koji okuplja vodeće svetske i domaće stručnjake iz oblasti humane reprodukcije, ginekologije i embriologije. Dvodnevni skup održava se 5. i 6. decembra u hotelu Crowne Plaza, a cilj mu je da predstavi najnovija dostignuća u lečenju neplodnosti i očuvanju plodnosti.

Kongres je svečano otvorio profesor dr Michel de Vos sa Brussels IVF centra Slobodnog Flamanskog univerziteta u Briselu, jednog od vodećih evropskih i svetskih instituta u oblasti asistirane reprodukcije. On je govorio o onkofertilitetu, odnosno o načinima očuvanja fertiliteta kod pacijentkinja koje prolaze kroz onkološko lečenje, ali i kod onih sa bolestima koje nisu maligne.

Program obuhvata teme kao što su gojaznost i reprodukcija, endometrioza, reproduktivna hirurgija i očuvanje fertiliteta, a učesnici imaju priliku da čuju i čuvene svetske stručnjake poput profesora Humana Fatemija iz Art Fertility Clinics u Abu Dabiju i dr Annalise Racca iz Instituta Bernabeo u Veneciji, koja će govoriti o savremenim pristupima praćenju ovarijalne stimulacije.

dokotrka ginekolog drži u ruci model materice i pokazuje na miome
Program obuhvata teme kao što su gojaznost i reprodukcija, endometrioza, reproduktivna hirurgija i očuvanje fertiliteta Foto: Shutterstock

Razmena znanja je ključ napretka

Posebnu pažnju privlači učešće profesora Mats Brännströma iz Sahlgrenska univerzitetske klinike u Geteborgu, koji je predvodio tim odgovoran za prvu uspešnu transplantaciju materice na svetu, nakon koje je 2014. godine rođeno dete. On će predstaviti najnovije rezultate i izazove u oblasti transplantacione reproduktivne medicine.

Jedan od važnih segmenata kongresa biće i panel posvećen ESHRE akreditaciji i sertifikaciji, mehanizmima koji unapređuju rad IVF centara i obezbeđuju međunarodno priznate standarde kvaliteta. Učestvuju Borut Kovačič, budući predsednik ESHRE-a, kao i eksperti dr Tatjana Motrenko Simić, prof. dr Dinka Pavičić Baldani i prof. dr Veljko Vlajisavljević.

Kongres okuplja lekare, embriologe, farmaceute i druge zdravstvene radnike iz zemlje i regiona, ali i brojne goste iz Evrope, uz poruku da je saradnja i razmena znanja ključ napretka u lečenju neplodnosti i očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Izvor: Urms.e-fogg.com/Zdravlje.kurir.rs

Ne odlažite roditeljstvo, godine su najveća prepreka: Ginekolog otkriva kuda ide svet vantelesne oplodnje

Ne propustiteZdravlje ženaDa li zima utiče na plodnost i šanse da ostanete trudni? Evo šta savetuju stručnjaci
trudnica sa medvedećem u ruci pored novogodišnje jekle
Zdravlje ženaŠtitna žlezda i nervoza: Kako su povezane i na koji način utiču na vaše zdravlje?
stres štitna žlezda
VestiObeležavanje Evropske nedelje (ne)plodnosti: Četiri besplatne radionice podrške i edukacije u Beogradu
neplodnost-shutterstock-300641384.jpg
Zdravlje muškaracaOvo je tačna starost kada spermatozoidi gube na kvalitetu: Naučnici upozoravaju na rizik od genetskih mutacija
spermatozoidi oko sata sa ružičastom pozadinom, koncept ovulacija