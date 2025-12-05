Saradnja i razmena znanja je ključ napretka u lečenju neplodnosti

U Beogradu je danas počeo Prvi međunarodni kongres Udruženja za reproduktivnu medicinu Srbije, koji okuplja vodeće svetske i domaće stručnjake iz oblasti humane reprodukcije, ginekologije i embriologije. Dvodnevni skup održava se 5. i 6. decembra u hotelu Crowne Plaza, a cilj mu je da predstavi najnovija dostignuća u lečenju neplodnosti i očuvanju plodnosti.

Kongres je svečano otvorio profesor dr Michel de Vos sa Brussels IVF centra Slobodnog Flamanskog univerziteta u Briselu, jednog od vodećih evropskih i svetskih instituta u oblasti asistirane reprodukcije. On je govorio o onkofertilitetu, odnosno o načinima očuvanja fertiliteta kod pacijentkinja koje prolaze kroz onkološko lečenje, ali i kod onih sa bolestima koje nisu maligne.

Program obuhvata teme kao što su gojaznost i reprodukcija, endometrioza, reproduktivna hirurgija i očuvanje fertiliteta, a učesnici imaju priliku da čuju i čuvene svetske stručnjake poput profesora Humana Fatemija iz Art Fertility Clinics u Abu Dabiju i dr Annalise Racca iz Instituta Bernabeo u Veneciji, koja će govoriti o savremenim pristupima praćenju ovarijalne stimulacije.

Razmena znanja je ključ napretka

Posebnu pažnju privlači učešće profesora Mats Brännströma iz Sahlgrenska univerzitetske klinike u Geteborgu, koji je predvodio tim odgovoran za prvu uspešnu transplantaciju materice na svetu, nakon koje je 2014. godine rođeno dete. On će predstaviti najnovije rezultate i izazove u oblasti transplantacione reproduktivne medicine.

Jedan od važnih segmenata kongresa biće i panel posvećen ESHRE akreditaciji i sertifikaciji, mehanizmima koji unapređuju rad IVF centara i obezbeđuju međunarodno priznate standarde kvaliteta. Učestvuju Borut Kovačič, budući predsednik ESHRE-a, kao i eksperti dr Tatjana Motrenko Simić, prof. dr Dinka Pavičić Baldani i prof. dr Veljko Vlajisavljević.