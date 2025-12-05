Slušaj vest

Prema poslednje dostupnim podacima u Srbiji od raka bešike bolesti godišnje oboli oko 2.500 stanovnika, dok gotovo 1.000 izgubi bitku sa ovom bolešću.

Posmatrano prema uzrasnim grupama ova maligna bolest najčešće pogađa osobe starije od 55 godina, dok se poslednjih godina beleži porast broja slučajeva i među mlađom populacijom, posebno kod pacijenata koji su izloženi faktorima rizika.

Karcinom mokraćne bešike je tri do četiri puta češći kod muškaraca, što se takođe pripisuje većoj izloženosti faktorima rizika.

Kako bi skrenuli pažnju javnosti na ovaj ozbiljan, ali i čest karcinom, udruženje „Uro Takt“ organizovalo je edukativni pub kviz „Da li te je ikad izdala?“.

Jedan od najmanje prepoznatih tumora u Srbiji

Ovaj karcinom je među najčešćim urološkim tumorima, a istovremeno jedan od najmanje prepoznatih u Srbiji.

- Kroz ovakve događaje želimo da poručimo da je prevencija važna, da rana dijagnostika spašava, a stigma mora da prestane. Svaki čovek zaslužuje punu podršku i pravo na život bez straha. Najveći problem je što rak mokraćne bešike u početnim fazama gotovo uopšte ne daje simptome ili se oni pogrešno tumače kao bezazleni. Pacijenti se javljaju kasno, dijagnostika se odlaže, a ishod lečenja često zavisi upravo od vremena - rekao je Marko Đurić, predsednik udruženja „Uro Takt“.

Udruženje Uro Trakt kroz ovakve događaje želi da poruči da je prevencija važna, da rana dijagnostika spašava Foto: Jelena Babić

Problem stigmatizacije

Dodatno, veliki broj pacijenata se i danas suočava sa nedostatkom adekvatne i savremene terapije, posebno u kasnijim fazama bolesti. To direktno utiče na kvalitet i dužinu života pacijenata i njihovih porodica.

- Naš zadatak je da o tome govorimo glasno i jasno. Poseban segment priče je stigma. Kada zbog bolesti mora da se ukloni cela bešika, pacijent dobija stomu i mora da živi s njom do kraja života. Ta činjenica mnogima teško pada, ne samo fizički nego i psihološki. Mnogi se povlače, izbegavaju društvene situacije i kriju svoje stanje iz straha od reakcija okoline. Zbog svega toga želimo da razgovor o ovoj bolesti bude pristupačan, otvoren i prijateljski. Ne kroz klasične konferencije i suva predavanja, već kroz nešto što će približiti temu, kroz kviz, humor, dijalog i zajedničko učenje - doda je Đurić.

Faktori rizika i prvi simptomi

Najznačajniji faktor rizika za nastanak karcinoma mokraćne bešike jeste pušenje koje se smatra odgovornim za svaki drugi slučaj ove bolesti kod muškaraca i svaki treći slučaj kod žena.

Drugi značajan faktor rizika je profesionalna izloženost hemijskim jedinjenjima koje srećemo u industrijama metala, boja, lakova, metala, tekstila i gume. Upotreba adekvatne lične zaštitne opreme među radnicima u ovim industrijama u značajnoj meri smanjuje rizik od nastanka ove bolesti.

- Kod najvećeg broja pacijenata prvi i najznačajniji simptom je pojava krvi u urinu. Ovaj simptom pacijenti ne bi trebalo da ignorišu, i predstavlja znak da se jave lekaru. Drugi simptomi mogu biti bolno mokrenje, peckanje prilikom mokrenja, učestalo mokrenje kao i bolovi u donjim partijama trbuha i leđa - objašnjava dr Marko Živković, urolog u Klinici za urologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

Kod pacijenata sa sumnjom na karcinom mokraćne bešike bi trebalo sprovesti detaljnu dijagnostiku koja podrazumeva osnovne laboratorijske analize krvi i urina, ultrazvučni pregled abdomena i male karlice i cistoskopiju.

Kod pacijenata sa sumnjom na karcinom mokraćne bešike bi trebalo sprovesti detaljnu dijagnostiku koja podrazumeva osnovne laboratorijske analize krvi i urina Foto: Shutterstock

Cistoskopija je suverena dijagnostička procedura, kojom urolog pregleda unutrašnjost mokraćne bešike i kada je moguće uočiti tumorske promene. Po potrebi se u cilju određivanja stadijuma bolesti sprovode i radiološki pregledi poput kompjuterizovane tomografije ili magnetne rezonance prema protokolima kojima je moguće sagledati unutrašnjost urinarnog trakta - kaže dr Živković.

U više od 70 odsto novootkrivenih slučajeva karcinoma mokraćne bešike bolest je zahvatila površne slojeve njenog zida kada je lečenje moguće sprovesti transuretralnom resekcijom tumora, odnosno uklanjanjem tumora kroz mokraćnu cev.

- U zavisnosti od agresivnosti tumora lečenje može biti nastavljeno primenom hemioterapije ili imunoterapijedirektno u mokraćnu bešiku čime se značajno smanjuje mogućnost ponovnog javljanja ove bolesti. U slučajevima kada je karcinom zahvatio dublje slojeve zidova mokraćne bešike, a bolest nije proširena na okolne ili udaljene organe, lečenje se sprovodi kombinacijom hemioterapije i hirurškim uklanjanjem čitave mokraćne bešike - dodaje doktor.

Uznapredovali stadijumi bolesti leče se primenom hemioterapije i imunoterapije Foto: Shutterstock

Lečenje uznapredovalih i metastatskih faza ove bolesti podrazumeva primenu sistemske hemioterapije i imunoterapije.

Kao i kod drugih malignih bolesti, tako i kod karcinoma mokraćne bešike rano otkrivanje značajno poboljšava izglede za potpuno izlečenje i preživljavanje. Kada se dijagnoza bolesti postavi u početnom stadijumu preživljavanje je preko 90 odsto, dok u uznapredovalim fazama bolesti znatno opada. Od ključne je važnosti da svako ko primeti krv u urinu ili druge simptome bez odlaganja obavi pregled urologa, jer je pravovremeno javljanje na pregled efikasan korak za uspešnom lečenju – zaključuje dr Živković.