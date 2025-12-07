Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i naredne nedelje daju krv, što se može učiniti u toj ustanovi u Ulici Svetog Save 39 radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, kao i tokom akcija na terenu.

Trenutno su deficitarne zalihe krvnih grupaB negativna, O pozitivna i O negativna.

U sredu, 10. decembra, autobus će biti u naselju Stepa Stepanović od 12 do 16 časova, dok je u četvrtak planirano nekoliko akcija - u Osmoj beogradskoj gimnaziji od 11 do 15, u Rajfajzen banci u Novom Beogradu od 10 do 14, u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 i u Parking servisu od 10 do 15 časova.

Narednog dana, od 10 do 14 časova akciji će se pridružiti zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Tokom vikenda predviđene su tri akcije, i to u subotu od 11 do 15 časova u "Imo autlet centru" i od 13 do 17 časova u Predškolskoj ustanovi "Dečje carstvo" na Paliluli, a u nedelju, autobus će biti ispred Tržnog centra "Big fešn" na Paliluli od 11 do 15 časova.

"Dajte krv - sačuvajte život. Budite nečiji heroj danas", navodi u pozivu Institut za transfuziju krvi.

Izvor: Beograd.rs/Zdravlje.kurir.rs

Krvni test za Alchajmer stiže u primarnu zdravstvenu zaštitu: FDA upravo dala zeleno svetlo

Ne propustiteVestiU Beogradu počeo kongres reproduktivne medicine: Domaći i svetski eksperti o plodnosti i novim dostignućima
spermatozoidi oko sata sa ružičastom pozadinom, koncept ovulacija
VestiO karcinomu bešike bez stigme: Kod rane dijagnoze preživljavanje je 90%
lekar u belom mantilu sa rukama naslonjenim na sto sa papirima, stetoskopom i lekovima drži maketu bešike i pokazuje olovkom na nju
VestiVeštačka inteligencija sada "čita" znoj i otkriva prve znake bolesti: Senzori bi uskoro mogli da zamene vađenje krvi
koncept medicinske nege sa inteligentnom senzorskom tehnologijom
VestiRaste broj respiratornih infekcija u Srbiji, najviše obolele dece: Potvrđeni i novi slučajevi gripa, izvestio Batut
grip-prehlada-shutterstock-2056236110.jpg