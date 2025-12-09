Kako vaš dah može otkriti uzrok sindroma iritabilnog creva? Jednostavan test koji menja dijagnozu
Utvrđivanje uzroka sindroma iritabilnog creva (IBS) može dovesti do veoma efikasnog lečenja.
Darli O'Dvajer je godinama trpela jako nadimanje, bolove i probleme sa pražnjenjem creva, iako je isprobala dijete, probiotike, antibiotike i različite režime ishrane. Olakšanje je stiglo tek kada je uradila specijalizovani test daha koji je pokazao da ima prekomeran rast metanogena (IMO) – stanje slično prekomernom rastu bakterija u tankom crevu (SIBO). Uz preciznu dijagnozu dobila je i vrlo efikasnu terapiju.
- Kada znate da je u pitanju SIBO, imamo pouzdane protokole lečenja – Alison Sibeker
Preklapanje IBS-a i SIBO-a je veliko: meta-analize pokazuju da do 78 odsto ljudi sa IBS-om ima SIBO. Obe bolesti izazivaju nadimanje, bol, zatvor ili dijareju. Razlika je u tome što SIBO uzrokuju bakterije, a IMO arheje.
Test daha je trenutno najbolji i jedini pouzdan način da se otkrije da li su simptomi IBS-a posledica SIBO-a ili IMO-a. Test meri vodonik, metan i vodonik sulfid – gasove koje proizvodi crevni mikrobiom.
Mnogi pacijenti ni ne znaju da test postoji, a čak ni svi lekari ga rutinski ne koriste.
- Velika greška je pretpostaviti da neko ima SIBO samo zato što ima IBS. Testiranje je neophodno - rekla je dr A. Sibeker, naturophatska lekarka i stručnjakinja za SIBO.
Rezultati testa određuju i terapiju
Kod SIBO-a najčešće se koristi rifaksimin, dok je kod IMO-a potrebno kombinovati rifaksimin i neomicin. Studije pokazuju da kombinacija oba leka uspešno eliminiše metan kod 87 osto pacijenata, dok sam rifaksimin deluje kod svega 29 odsto.
Zbog otpornosti arheja i posledica prečeste upotrebe antibiotika, smernice naglašavaju:
- Pre terapije antibioticima potrebno je objektivno dijagnostikovati SIBO.
Lečenje zahteva upornost – često je potrebno više ciklusa, uz povremeno ponavljanje testa. Ishrana može pomoći, ali je individualna. Dijeta sa niskim FODMAP-om (plan ishrane koji smanjuje unos određenih ugljenih hidrata koji se teško vare i mogu izazvati nadimanje, gasove, bol u stomaku i promene u pražnjenju crev). Neki postižu dobre rezultate uz dijetu specifičnu za ugljene hidrate ili kratkotrajnu elementarnu dijetu.
Elementarna dijeta je u studiji pokazala da 83 odsto pacijenata doživi olakšanje, a 73 odsto normalizuje test daha.
Testovi poput Trio-Smart omogućavaju merenje sva tri gasa kod kuće. Rezultati se lako prate tokom terapije. O'Dvajer je uradila sedam testova kako bi razumela sopstvene reakcije i nivoe gasova.
Zaključak
Većina ljudi ima povratke simptoma, jer su uzroci često hronični: hipotireoza, dijabetes, lajmska bolest, skleroderma, spor motilitet creva, priraslice posle operacija, stres.
O'Dvajer veruje da su abdominalne priraslice od carskog reza doprinele njenom problemu, pa je fokus stavila na ishranu, redukovanje stresa i vežbe dijafragmalnog disanja.
- Morala sam da se pozabavim celim svojim životom… da ponovo izgradim zdraviji mikrobiom – rekla je D. O'Dvajer
Izvor: theepochtimes.com/Zdravlje.Kurir.rs
Najbolja hrana i suplementi za ublažavanje zatvora, šta je zaista delotvorno prema novim smernicama