Utvrđivanje uzroka sindroma iritabilnog creva (IBS) može dovesti do veoma efikasnog lečenja.

Darli O'Dvajer je godinama trpela jako nadimanje, bolove i probleme sa pražnjenjem creva, iako je isprobala dijete, probiotike, antibiotike i različite režime ishrane. Olakšanje je stiglo tek kada je uradila specijalizovani test daha koji je pokazao da ima prekomeran rast metanogena (IMO) – stanje slično prekomernom rastu bakterija u tankom crevu (SIBO). Uz preciznu dijagnozu dobila je i vrlo efikasnu terapiju.

- Kada znate da je u pitanju SIBO, imamo pouzdane protokole lečenja – Alison Sibeker

Preklapanje IBS-a i SIBO-a je veliko: meta-analize pokazuju da do 78 odsto ljudi sa IBS-om ima SIBO. Obe bolesti izazivaju nadimanje, bol, zatvor ili dijareju. Razlika je u tome što SIBO uzrokuju bakterije, a IMO arheje.

Test daha je trenutno najbolji i jedini pouzdan način da se otkrije da li su simptomi IBS-a posledica SIBO-a ili IMO-a. Test meri vodonik, metan i vodonik sulfid – gasove koje proizvodi crevni mikrobiom.

Mnogi pacijenti ni ne znaju da test postoji, a čak ni svi lekari ga rutinski ne koriste.

- Velika greška je pretpostaviti da neko ima SIBO samo zato što ima IBS. Testiranje je neophodno - rekla je dr A. Sibeker, naturophatska lekarka i stručnjakinja za SIBO.

Rezultati testa određuju i terapiju

Kod SIBO-a najčešće se koristi rifaksimin, dok je kod IMO-a potrebno kombinovati rifaksimin i neomicin. Studije pokazuju da kombinacija oba leka uspešno eliminiše metan kod 87 osto pacijenata, dok sam rifaksimin deluje kod svega 29 odsto.

Zbog otpornosti arheja i posledica prečeste upotrebe antibiotika, smernice naglašavaju:

- Pre terapije antibioticima potrebno je objektivno dijagnostikovati SIBO.

Lečenje zahteva upornost – često je potrebno više ciklusa, uz povremeno ponavljanje testa. Ishrana može pomoći, ali je individualna. Dijeta sa niskim FODMAP-om (plan ishrane koji smanjuje unos određenih ugljenih hidrata koji se teško vare i mogu izazvati nadimanje, gasove, bol u stomaku i promene u pražnjenju crev). Neki postižu dobre rezultate uz dijetu specifičnu za ugljene hidrate ili kratkotrajnu elementarnu dijetu.

Elementarna dijeta je u studiji pokazala da 83 odsto pacijenata doživi olakšanje, a 73 odsto normalizuje test daha.

Testovi poput Trio-Smart omogućavaju merenje sva tri gasa kod kuće. Rezultati se lako prate tokom terapije. O'Dvajer je uradila sedam testova kako bi razumela sopstvene reakcije i nivoe gasova.

Zaključak

Većina ljudi ima povratke simptoma, jer su uzroci često hronični: hipotireoza, dijabetes, lajmska bolest, skleroderma, spor motilitet creva, priraslice posle operacija, stres.

O'Dvajer veruje da su abdominalne priraslice od carskog reza doprinele njenom problemu, pa je fokus stavila na ishranu, redukovanje stresa i vežbe dijafragmalnog disanja.

- Morala sam da se pozabavim celim svojim životom… da ponovo izgradim zdraviji mikrobiom – rekla je D. O'Dvajer