Besplatni mamografski pregledi u 4 opštine: Od sutra u Bajinoj Bašti i Ivanjici, od januara u Svilajncu i Ljigu
Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, prekjuče je na svečanosti u Beogradu uručena donacija kao znak podrške u sprovođenju besplatnih mamografskih pregleda u dva mobilna mamografa, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja.
Na teritoriji četiri opštine – Bajina Bašta, Ivanjica, Svilajnac i Ljig, kojim će biti obuhvaćeno više od 2000 žena starosne dobi od 45 do 69 godina. Pregledi u mobilnim mamografima biće realizovani u periodu od 11. do 24. decembra 2025. godine u Bajinoj Bašti i Ivanjici, i u periodu od 15. do 30. januara 2026. godine u Svilajncu i Ljigu.
Radno vreme mobilnih mamografa, od 11. decembra, u Bajinoj Bašti i Ivanjici biće od 9 do 18 časova svakog dana, osim prvog dana akcije u Bajinoj Bašti kada će radno vreme biti od 12 do 18 časova.
Zakazivanje pregleda vršiće se svakog radnog dana na brojeve telefona:
Dom zdravlja Ivanjica 032/5152266 i 064/8793151 od 10 do 14 časova i Dom zdravlja Bajina Bašta 031/3155525 od 7 do 20 časova.
Mamografski pregledi otkrivaju rak dojke u najranijoj fazi
Pregledi se obavljaju pre pojave simptoma, kada je uspeh lečenja najveći. Mobilne jedinice, opremljene savremenom tehnologijom i medicinskim osobljem u dve smene, biće stacionirane po dve nedelje u svakoj opštini, čime mamografija postaje dostupna i ženama iz manjih i ruralnih sredina.
Organizovani skrining raka dojke u Srbiji se sprovodi od decembra 2012. godine, a Institut za javno zdravlje Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja, od 2018. godine organizuje i sprovodi rad mobilnih mamografa na teritoriji Republike Srbije. Radom mobilnih mamografa na terenu sagledan je značaj približavanja preventivnih usluga stanovništvu, kao i uloga društveno odgovornih kompanija koje pružaju podršku u njihovoj realizaciji.
- Skrining mamografija u ovoj akciji namenjena je zdravim ženama starosti od 45 do 69 godina iz Bajine Bašte, Ivanjice, Svilajnca, Ljiga i okolnih mesta. Sve žene ove životne dobi imaće priliku da obave pregled u mobilnim mamografima. Pozivi za preglede biće upućivani iz domova zdravlja, a žene će svoj termin moći i samostalno da zakažu putem telefona - istakla je prof. dr Verica Jovanović, v. d. direktorke Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.
Rak dojke predstavlja najčešći maligni tumor po obolevanju i umiranju kod žena u Republici Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji je 2023. godine registrovano 4665 novoobolelih i 1736 preminulih žena od raka dojke. Stopa obolevanja iznosila je 70,8 na 100.000 žena, dok je stopa umiranja iznosila 20,6 na 100.000.Rak dojke predstavlja najčešći maligni tumor po obolevanju i umiranju kod žena u Republici Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji je 2023. godine registrovano 4665 novoobolelih i 1736 preminulih žena od raka dojke. Stopa obolevanja iznosila je 70,8 na 100.000 žena, dok je stopa umiranja iznosila 20,6 na 100.000.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs
Može li mamografija da otkrije rak kod gustih dojki? Onkolog objašnjava ključne činjenice