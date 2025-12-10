Rak dojke predstavlja najčešći maligni tumor po obolevanju i umiranju kod žena u Republici Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji je 2023. godine registrovano 4665 novoobolelih i 1736 preminulih žena od raka dojke. Stopa obolevanja iznosila je 70,8 na 100.000 žena, dok je stopa umiranja iznosila 20,6 na 100.000.

Rak dojke predstavlja najčešći maligni tumor po obolevanju i umiranju kod žena u Republici Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji je 2023. godine registrovano 4665 novoobolelih i 1736 preminulih žena od raka dojke. Stopa obolevanja iznosila je 70,8 na 100.000 žena, dok je stopa umiranja iznosila 20,6 na 100.000.