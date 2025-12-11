Ova terapija je namenjena malom broju pacijenata kod kojih su standardne terapije iscrpljene. U takvim situacijama, svaki dodatni korak predstavlja značajnu nadu.

Terapija koristi T-ćelije zdravog donora, koje su u laboratoriji genetski modifikovane da prepoznaju i uništavaju ćelije leukemije. Za razliku od personalizovanih terapija, ovaj tretman može biti unapred pripremljen kao gotov i brzo primenjen na pacijentima kojima je hitno potrebna terapija.

Kod T-ćelijske leukemije izazov je što je sam rak sastavljen od T-ćelija, pa bi dodatne T-ćelije često izazvale „prijateljsku vatru“. Uz precizno uređivanje gena, istraživači su uklonili ključne molekule koji inače izazivaju međusobni napad ćelija, pa donorske T-ćelije mogu zaobići imunološku odbranu pacijenta i usmeriti napad isključivo na leukemiju.

U prvim kliničkim ispitivanjima neki pacijenti su postigli duboke remisije, gde ni najsenzitivniji testovi nisu otkrivali tragove leukemije.To je omogućilo sprovođenje transplantacije matičnih ćelija ili koštane srži – jedine realne šanse za dugoročno izlečenje.

Terapija nije čarobni lek

Iako naslovi često sugerišu „preokret u lečenju neizlečivog raka“, terapija nije zamišljena kao prva linija lečenja. Namenjena je malom broju pacijenata kod kojih su standardne terapije iscrpljene. U takvim situacijama, svaki dodatni korak predstavlja značajnu nadu.

Ova imunoterapija je zapravo most ka transplantaciji, a ne zamena za nju. Modifikovane T-ćelije deluju kao snažan, ali privremen udar na rak, stvarajući prostor da se sprovede transplantacija koja obnavlja imuni i krvotvorni sistem.

Imunoterapija služi kao snažan, ali privremen most ka transplantaciji koja obnavlja imuni i krvotvorni sistem Foto: Shutterstock

Težak oporavak i dugoročne posledice

Transplantacija je jedna od najzahtevnijih procedura. Pacijenti su mesecima nakon nje izloženi riziku od infekcija i komplikacija poput bolesti kalem-protiv-domaćina, gde donorove ćelije napadaju tkiva pacijenta. Čak i posle uspešnog lečenja, mnogi se suočavaju sa hroničnim problemima kože, jetre, creva, hormonskim poremećajima, gubitkom plodnosti i emocionalnim opterećenjem.

Zbog toga se terapija ne predstavlja kao jednostavno rešenje. Pacijentima je potrebna dugoročna briga, redovne kontrole, vakcinacija radi izgradnje novog imuniteta i podrška pri povratku normalnom životu.

Veliki dobitak za pacijente bez alternativa

Za porodice koje su ostale bez opcija, čuti da „nema dokaza o leukemiji“ predstavlja nezamislivu transformaciju. Deca se vraćaju školi i sportu, odrasli ponovo planiraju budućnost – to su trenuci koji najbolje oslikavaju vrednost ove terapije.

Napredak je rezultat decenija istraživanja, rigoroznih bezbednosnih testova i hrabrosti pacijenata koji su učestvovali u eksperimentalnom lečenju.

Planira se šira primena u budućnosti

Ako se dokaže da donorske, genetski modifikovane T-ćelije mogu biti bezbedne i efikasne u ovom agresivnom raku, koncept bi mogao biti primenjen i na druge leukemije pa čak i neke solidne tumore. Gotove terapije koje se mogu skladištiti i distribuirati bolnicama bile bi pristupačnije od personalizovanih tretmana, iako ostaju izazovi u proizvodnji i ceni.