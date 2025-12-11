Slušaj vest

Broj slučajeva ozbiljnog trovanja hranom povezanog sa bakterijom listerija porastao je u Evropi u poslednjoj godini, a stručnjaci za zdravlje i bezbednost hrane upozoravaju da su promene u prehrambenim navikama i starenje stanovništva verovatno doprinoseći faktori.

Prema novom izveštaju Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), više od 3.000 infekcija listeriozom potvrđeno je 2024. godine, pri čemu je oko 70 odsto zaraženih završilo u bolnici, a jedna od 12 osoba je umrla.

Do 3% gotovih jela ima nivoe kontaminacije listerijom iznad granica EU

Listerija je vrsta bakterije koja uspeva u vlažnim i hladnim uslovima i teško ju je ubiti čak i agresivnim metodama čišćenja. Infekcije, koje se obično prenose hranom, su retke, ali mogu biti smrtonosne.Izveštaj pokazuje da do tri procenta gotovih jela ima nivoe kontaminacije listerijom iznad granica EU, a najčešće kontaminirani proizvodi su sušenomesnati proizvodi, javlja Evronjuz.

- Iako je kontaminacija retka, listerioza može izazvati ozbiljne bolesti, što je čini jednom od najozbiljnijih pretnji koje pratimo - rekao je Ole Hojer, šef Jedinice za zdravlje ljudi, životinja i životne sredine ECDC-a.

Izveštaj je pratio infekcije izazvane listerijom, salmonelom, kampilobakterom, E. koli koja proizvodi toksin Šiga i drugim patogenima u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu i osam drugih zemalja van EU. U 2024. godini zabeleženo je 6.558 epidemija trovanja hranom, što je povećanje od 14,5% u odnosu na prethodnu godinu. Dok je broj slučajeva i hospitalizacija porastao, broj smrtnih slučajeva je opao prošle godine.

Prema izveštaju, trend rasta infekcija koje se prenose hranom verovatno je posledica kombinacije faktora, uključujući promenu prehrambenih navika – kao što je povećana konzumacija gotovih obroka – kao i nehigijensko rukovanje hranom i starenje stanovništva koje je podložnije bolestima.

LIsteroza može izazvati mučninu, povraćanje, dijareju, slabost, osećaj malaksalosti Foto: Aigul Minnibaeva/Shutterstock

Simptomi listerioze

NHS navodi da listerioza može izazvati sledeće simptome, koji kod većine ljudi traju nekoliko dana. Ukoliko traju duže, savetuje se da što pre zakažete pregled kod lekara opšte prakse ili pozovete hitnu službu.

visoka telesna temperatura

bolovi u mišićima i zglobovima

groznica i drhtavica

mučnina ili povraćanje

dijareja

slabost, osečaj malaksalosti

Ako ste trudni, možete osetiti bolove u stomaku ili primetiti da se beba manje kreće nego obično. Bebe zaražene listerijom mogu delovati razdražljivo i jesti manje nego što je uobičajeno. Starije osobe takođe spadaju u rizičnu grupu, a rizik od težeg oblika bolesti raste s godinama, prenosi Miror.

Salmonela je bila odgovorna za većinu epidemija koje su pogodile više zemalja, a jaja i proizvodi od jaja su bili ključni krivci Foto: j.chizhe/Shutterstock

Infekcije salmonelom

U 2024. godini, povrće i drugi proizvodi biljnog porekla bili su povezani sa najvećim brojem smrtnih slučajeva u epidemijama trovanja hranom, sa jakim dokazima o njihovom poreklu. Međutim, salmonela je bila odgovorna za većinu epidemija koje su pogodile više zemalja, a jaja i proizvodi od jaja su bili ključni krivci.

Agencije EU upozoravaju da su se infekcije salmonelom na farmama živine značajno povećale u poslednjoj deceniji i da mnoge zemlje EU ne preduzimaju dovoljno mera za njihovu kontrolu.

- Ove godine, značajan broj zemalja EU nije ispunio sve ciljeve za smanjenje salmonele kod živine, a samo 14 država članica je postiglo potpunu usklađenost - rekao je Frank Verdonk, šef Odeljenja za biološke opasnosti i zdravlje i dobrobit životinja EFSA-e.

Kako se zaštititi od trovanja?

Agencije savetuju da se možemo zaštititi od trovanja hranom tako što frižider držimo na pet stepeni ili niže, jedemo gotovu hranu pre datuma isteka roka upotrebe, temeljno kuvamo meso, ne mešamo sirovu i kuvanu hranu i peremo ruke, kuhinjski pribor i površine nakon rukovanja sirovom hranom.

Takođe upozoravaju da ranjive grupe – uključujući starije osobe, trudnice i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom – treba da izbegavaju konzumiranje hrane visokog rizika kao što su gotova hrana, nepasterizovano mleko i meki nepasterizovani sirevi. Zaštita ovih grupa zahteva snažan nadzor, bezbednu proizvodnju hrane i ključne mere predostrožnosti kod kuće, zaključio je Hojer.