Razvijen je novi test krvi koji bi mogao da „transformiše“ način na koji Nacionalna zdravstvena služba (NHS) prati i leči rak dojke. Test može da identifikuje tip raka bez invazivne biopsije, što omogućava bržu i precizniju terapiju. Trenutno je invazivna biopsija neophodna za uzimanje dela tumora i analizu.

Kod jedne od pet pacijentkinja, tip raka se menja tokom lečenja, što može smanjiti efikasnost terapije. Ispitivanje na 86 pacijentkinja koje je sproveo Institut za istraživanje raka u Londonu pokazalo je da je test 90% tačan u identifikovanju ovih promena.

Profesor Nikola Turner sa ICR-a i onkolog u Fondaсiji Kraljevske zdravstvene službe Marsden izjavio je da test omogućava praćenje tipa raka tokom vremena i prilagođavanje lečenja prema promenama, što nije moguće samo na osnovu biopsije tkiva.

Postoji mnogo tipova raka dojke, uključujući ER+/HER2+ tip, koji čini oko jedan od deset slučajeva. Rak dojke se leči kombinacijom hirurgije, radioterapije, hemoterapije, hormonske terapije, ciljane terapije i imunoterapije.

Test krvi otkriva DNK raka i omogućava preciznije lečenje dojke

Test krvi detektuje tumorskа DNK koju ćelije raka oslobađaju u krvotok, što daje nadu za lečenje svih tipova raka. Tehnologija testа metilacije cirkulišućeg raka dojke (BCMA) mogla bi se primeniti na mnoge vrste bolesti. Profesor Kristijan Helin iz ICR-a naglašava da je ovo korak ka pametnijem i bržem lečenju raka.

Analiza 191 uzorka krvi pokazala je da je kod 19 odsto pacijentkinja rak promenio tip, dok je biopsija pokazala promenu u osam odsto slučajeva. Test krvi je otkrio prisustvo oba tipa istovremeno, što omogućava kombinovano lečenje za zaustavljanje napredovanja bolesti.

Dr Sajmon Vinsent iz organizacije „Breast Cancer Now“ ističe da test krvi može transformisati način praćenja i lečenja raka dojke, osiguravajući da pacijentkinje što ranije dobiju najeffektinije terapije. Rana ispitivanja su izuzetno obećavajuća, iako su potrebna dalja istraživanja i klinička testiranja pre uvođenja u rutinsku praksu.

Studija je predstavljena na Simpozijumu o raku dojke u San Antoniju i obuhvatila je analizu uzoraka pacijentkinja iz pet odvojenih kliničkih ispitivanja, sa ciljem procene da li test poboljšava šanse za preživljavanje kada se prati nekoliko godina.