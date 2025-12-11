Više od 8.000 korisnika, 760.000 pređenih kilometara, milijardu koraka i donacije vredne preko 9 miliona dinara obeležile su pet godina najveće inicijative u borbi protiv dijabetesa kroz fizičku aktivnost u Srbiji

Slušaj vest

U tom periodu je okupljeno više od 8.000 korisnika, ostvareno više od milijardu koraka, pređeno preko 760.000 kilometara i obezbeđene donacije vredne više od 9 miliona dinara za konkretne projekte podrške osobama sa dijabetesom širom Srbije.

Projekat je pokrenut kao zajednička inicijativa Ambasade Danske, Grada Beograda, Medicinskog fakulteta, Udruženja pacijenata „Plavi krug“, Dijabetološkog saveza Srbije i kompanije Novo Nordisk, uz medijsku podršku portala Stetoskop i partnerstvo sa sportskim klubovima Belgrade Running Club i Brave Hearts.

Za pet godina trajanja projekta organizovano je 65 grupnih šetnji u šest gradova Srbije – Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Čačku i Subotici, na kojima je učestvovalo više od 1.700 građana, uz realizovanih 130 besplatnih merenja nivoa šećera u krvi. Projekat je dodatno obuhvatio i devet besplatnih škola nordijskog hodanja za osobe sa dijabetesom sa više od 300 polaznika, dok je u njegovu realizaciju uključeno ukupno 21 partnersko udruženje i institucija.

- Kada smo pokretali "Otvori plavi krug", želeli smo da kroz jednostavnu i svima dostupnu aktivnost – šetanje – spojimo prevenciju, podršku osobama sa dijabetesom i solidarnost. Istovremeno, motiv nam je bilo povezivanje osoba koje imaju dijabetes i njihova edukacija kako kroz online sadržaje na našoj aplikaciji, tako i uživo tokom brojnih događaja i grupnih šetnji koje smo organizovali. Danas, pet godina kasnije, više od milijardu koraka koje su naši korisnici zajedno napravili, najbolja su potvrda da smo uspeli da pokrenemo ljude i da zajedno razvijamo zdrave životne navike - izjavio je Miloš Cicmil, ispred projekta „Otvori plavi krug“.

„Otvori plavi krug“ danas predstavlja primer uspešnog povezivanja institucija, zdravstvenih ustanova i udruženja pacijenata, sportskih klubova i privrede, sa jasnim ciljem – unapređenje zdravlja građana i snažna podrška osobama koje žive sa dijabetesom. Foto: Privatna arhiva/ Otvori plavi krug

U okviru projekta razvijeni su sajt i aplikacija „Otvori plavi krug“, koji korisnicima omogućavaju pristup proverеnim informacijama o dijabetesu, radu savetovališta za dijabetes u domovima zdravlja u Beogradu, edukativnim sadržajima o kontroli bolesti, ali i beleženje broja koraka i pređenih kilometara tokom šetnji. Na ovaj način korisnici se motivišu da budu fizički aktivniji i razvijaju zdrave životne navike.

Projekat ima izražen donatorski karakter, jer se u određenim ciklusima svi koraci napravljeni putem aplikacije pretvaraju u konkretne donacije kompanije Novo Nordisk. Do sada je na ovaj način obezbeđeno 10 donacija ukupne vrednosti veće od 9 miliona dinara, zahvaljujući kojima su rekonstruisane pešačko-trkačke staze u Beogradu u Zvezdarskoj i Bajfordovoj šumi, kao i na Adi Ciganliji, organizovane planinarske šetnje u Nišu, Čačku, na Fruškoj gori, te pokrenute besplatne škole nordijskog hodanja u Subotici, Kragujevcu i Beogradu.

Poseban fokus donacija tokom prethodne dve godine bili su kampovi za decu sa dijabetesom u Srbiji – kamp Saveza društava za borbu protiv šećerne bolesti Srbije u selu Kušići kod Ivanjice, kao i kamp Dijabetološkog saveza Srbije, koji je ove godine održan od 3. do 7. decembra u Novoj Pazovi.

Za pet godina trajanja projekta učesnici su zajedno prešli više od 760.000 kilometara, što simbolično odgovara čak 19 krugova oko planete Zemlje, ili kao da su prešli put od Zemlje do Meseca i vratili se nazad, odnosno kao da su više od 7.600 puta prešli relaciju Beograd – Novi Sad.

Među najaktivnijim korisnicima aplikacije i šetačima izdvajaju se Đorđe Radinović iz Beograda, koji je za pet godina sam zabeležio više od 37.000 kilometara, kao i Bojana Marković, predsednica Udruženja osoba sa dijabetesom grada Beograda „Plavi krug“, koja je prepešačila više od 28.000 kilometara.

- Fizička aktivnost je danas neizostavni deo terapije za osobe sa dijabetesom, a šetanje sa aplikacijom „Otvori plavi krug“ su moj način da pokažem da dijabetes ne mora da bude prepreka, već podsticaj da vodimo aktivan i ispunjen život. Ovaj projekat mi je pomogao da tu poruku prenesem drugima, ali i da budem motivisanija za fizičku aktivnost - objašnjava Bojana Marković.

Za pet godina trajanja projekta učesnici su zajedno prešli više od 760.000 kilometara, što simbolično odgovara čak 19 krugova oko planete Zemlje, ili kao da su prešli put od Zemlje do Meseca i vratili se nazad, odnosno kao da su više od 7.600 puta prešli relaciju Beograd – Novi Sad Foto: Privatna arhiva/ Otvori plavi krug