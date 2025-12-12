Više od 2.500 pacijenata iz Srbije uspešno transplantirano u Turskoj o trošku države

Na raskršću kontinenta, Istanbul je mesto gde prošlost susreće sadašnjost, a svaki kutak priča vekovnu priču. Mostovi, brodovi i bazari plešu u ritmu grada, a baš u ovom gradu, "Memorial bolnica" daje ljudima iz naše, pa i drugih zemlja novu šansu za život.

"Memorial bolnica" je jedna od vodećih zdravstvenih klinika u oblasti transplantacije, prepoznatljiv po vrhunskim rezultatima i multidisciplinarnom pristupu. Njihovi centri za transplantaciju jetre i bubrega pružaju najmoderniju medicinsku negu pacijentima svih uzrasta, od beba do starijih osoba, a godišnje izvedu između 200 i 250 transplantacija jetre.

Većina operacija izvodi se od živih srodnih donora, a ukupno u poslednjih 13 godina obavili su više od 2.500 transplantacija sa stopom preživljavanja u prvoj godini od preko 95 odsto.

Memorial bolnice kao evropski lider u transplantacijama jetre

Memorial bolnica prima pacijente iz celog sveta, uključujući oko 20 odsto iz inostranstva, i predstavlja centar u Evropi sa najvećim brojem transplantacija jetre. Na edukaciju dolaze doktori iz Italije, Švedske i Nemačke, a operacione sale i jedinice intenzivne nege zadovoljavaju najviše međunarodne standarde.

- Pored transplantacija, u našoj klinici se izvode i složene operacije onkoloških bolesti jetre, pankreasa i hepatobilijarnog sistema, uz podršku vrhunskih onkologa, hematologa, nuklearne medicine i interventne radiologije. Naš tim je kolektivan, dobro uigran i ima dugogodišnje iskustvo. Do sada smo izveli više od 2.500 transplantacija jetre i oko 1.500 transplantacija bubrega, a naši rezultati su izuzetni. Na osnovu iskustva i međunarodne prepoznatljivosti, organizujemo stručna zasedanja i konferencije, a posebno želim da istaknem uspeh pacijentkinje iz Srbije, dr Marije Milošević iz Čačka, koja je pre tri godine došla kod nas na transplantaciju jetre. Njena operacija je bila uspešna, i zahvaljujući njoj, vratila se svojim profesionalnim dužnostima i nastavila život sa novom nadom - istakao je prof. Kamil Yalćın Polat, šef odeljenja za transplantaciju.

Profesor Kamil Yalćın Polat, šef odeljenja za transplantaciju Foto: Dragan Mujan

Mariji je jetru donirala snaja Marija Milošević je lekar i specijalizant četvrte godine pedijatrije u Dečijem centru u Kragujevcu.

Pre tri godine započela je svoj novi život u "Memorial klinici" u Istanbulu, kada joj je urađena transplantacija jetre pod nadzorom profesora Kamila Polata.

- Bolest jetre mi je prvi put dijagnostikovana pre dvadeset godina, a nakon komplikacija izazvanih COVID-om, razvila sam primarni sklerozirajući holangitis koji je doveo do ciroze jetre. Jedino rešenje bila je transplantacija jetre sa živim donorom. Pošto članovi porodice nisu mogli biti donori, donor mi je postala snaja - priča Marija.

- Snaja je sa mnom tog 19. jula pre tri godine otputovala u Istanbul. Taj dan obeležavam kao početak novog života - kaže doktorka Marija.

Važnu ulogu imalo je i naše Ministarstvo zdravlja

Važnu ulogu u svemu imalo je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, koje je obezbedilo sredstva za Marijinu transplantaciju u Turskoj – što je u trenutku životne opasnosti imalo ogroman značaj.

- Početak oporavka bio je težak, ali vrlo brzo sam „stala na noge“. Na posao sam se vratila nakon tri meseca, a fizički aktivna bila sam već nakon šest. Terapiju koju ću piti celog života dobila sam u klinici, a sada sve kontrole obavljam u Kliničkom centru Srbije.

Boravak u "Memorial klinici" Marija doživljava kao drugi dom, a svaki dolazak je slavlje novog života. Njena snaja se potpuno oporavila i danas je zdrava i aktivna, što potvrđuje da je zdravlje donora uvek na prvom mestu.

Gavrilu iz Pirota lekari u Turskoj spasili vid

Gavrilo Krstić (79) dolazi iz sela kod Pirota. Prvi simptomi koje je primetio bili su problemi sa vidom na levom oku.

Prvo je otišao kod doktorke u Pirotu, koja je posumnjala na kataraktu. Nakon pet meseci, na novom pregledu, lekar mu je rekao da postoji mala, zabrinjavajuća promena na oku - i da su neophodni dodatni pregledi u Beogradu.

Dok je čekao pregled u prestonici simptomi su se pogoršavali, a vid na bolesnom oku je sve više slabio.

Kada je Gavrilo stigao u Beograd, gotovo da uopšte nije video.

Na konzilijumu lekara, nažalost, stigla je strašna dijagnoza - tumor oka, i zastrašujuća rečenica:

- Ili ideš u Tursku, ili moramo da ti izvadimo oko.

I Gavrilo je odlučio da ode na lečenje u Tursku - kako ne bi ostao bez oka.

Krstić se zahvalio državi i zdravstvenom sistemu što su omogućili da lečenje bude o trošku države, ističući da penzioneri nemaju velike prihode. Dobio je informaciju da je sve pokriveno, uključujući i boravak njegove unuke koja je bila uz njega. Putovanje za Tursku organizovano je brzo – mogli su poći iz Beograda, Niša ili Kraljeva, a njima je najbliža bila Sofija, odakle su doleteli do klinike za sat i po.

Gavrilo je prezadovoljan lečenjem u Turskoj, a uz podršku unuke koja je bila s njim tokom celog boravka, sada je spreman za povratak kući Foto: Dragan Mujan

Lečenje je ocenio izuzetnim, sestre, doktori i sobe su bili besprekorni, čistoća i hrana vrhunski, sve na visokom nivou. Krstić smatra da je važno da ljudi znaju da postoji mogućnost lečenja u inostranstvu o trošku države, jer mnogi nisu svesni te opcije dok im lekar ne objasni.

Ministarstvo zdravlja u finansira transplantacije u inostranstvu - Izuzetno je važno što Ministarstvo zdravlja finansira ovakve operacije u inostranstvu. Na listama za transplantaciju u Srbiji mnogo je dece i odraslih koji čekaju organ, a mnogi svoj život završe čekajući. Mogućnost da država finansira transplantacije u inostranstvu spasava živote i to je nešto što se ne može dovoljno naglasiti - ističe Marija.

Marija Milošević iz Čačka, pacijentkinja klinike u Turskoj, dobila je novu jetru zahvaljujući donaciji svoje snaje Foto: Dragan Mujan

Prof. dr Ahmet Sariđi o koroidnom melanomu oka

Prof. dr Ahmet Sariđi, oftalmolog iz Istanbula, specijalista je za bolesti oka, sa posebnim iskustvom u lečenju retkih tumora, poput koroidnog melanoma, koji se javlja otprilike u jednom slučaju na milion ljudi.

- Uprkos retkosti, zahvaljujući našem iskustvu, uspešno lečimo pacijente, među kojima je više od pedeset iz Srbije u protekle dve godine.

Kako se manifestuje koroidni melanom?

Koroidni melanom može se na početku manifestovati kao promena nalik mladežu unutar oka, koja kasnije zahvata dublje strukture. Ako se zakasni sa dijagnozom i lečenjem, bolest može dovesti do gubitka oka i potpunog gubitka vida.

Na sreću, oftalmolozi u ranim stadijumima uspevaju prepoznati bolest i pravovremeno uputiti pacijente na tretman, što značajno povećava šansu za potpuni oporavak.

Simptomi tumora oka

- Početak bolesti se manifestuje kao tamna mrlja koja se kasnije širi po oku. Ako se zakasni sa dijagnozom i sa lečenjem, može da dovede do gubitka vida, kao i gubitka oka - naglašava prof. dr Sariđi i upozorava na simptome koje nikako ne treba ignorisati:

nagli bljeskovi svetlosti ispred očiju, poput munje,

zatamnjen ili zamagljen vid,

deformisana slika "kao kroz slomljeno staklo".

Unutrašnjost klinike u Turskoj Foto: Dragan Mujan

Brahiterapija kao najbolji vid lečenja

- Tretman koji primenjujemo naziva se brahiterapija. To je poseban oblik radioterapije, pri kojem se iza oka pacijenta postavlja mala radioaktivna pločica na određeni broj dana, a zatim se uklanja. Nakon završetka terapije, pacijent se može vratiti u svoju zemlju i nastaviti redovno praćenje kod svog oftalmologa. Iako je tretman uspešan, neophodno je strogo praćenje, jer se tumor može brzo širiti po organizmu.

Prof. dr Sariđi posebno savetuje redovne oftalmološke preglede kod osoba svetlije boje očiju i onih starijih od 50 godina.

Želim da istaknem i pacijenta kojeg trenutno lečimo, gospodina Gavrila Krstića iz Srbije, on je, pre svega, čovek pun života. Kod njega je otkriven tumor srednje veličine i primenjena je brahiterapija. Radioaktivna pločica postavljena iza oka delovala je kao radioterapija, a nakon određenog vremena uklonjena je.

Danas je pacijent završio proces lečenja i može da se vrati kući. Nakon dva meseca, kada terapija bude potpuno završena, neće biti nikakvih vidljivih tragova intervencije na oku. Već nakon mesec dana pacijent će moći da nastavi uobičajeni život, uz korišćenje propisanih kapi za oči određeni period.

- Velika mi je čast što možemo pomoći pacijentima iz Srbije i širom svijeta, pružajući im šansu za potpuno izlečenje i povratak normalnom životu.

Profesor dr Ahmet Sariđi je međunarodno priznati oftalmolog specijalizovan za tumore oka Foto: Dragan Mujan

Za više informacija o lečenju u Istanbulu U Srbiji postoji "Sava Memorial Hospital" u Beogradu (ulica Neznanog junaka 17), koja se bavi urologijom i drugim specijalnostima, a dostupna je i kao ordinacija za konsultacije.