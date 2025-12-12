Slušaj vest

Tokom 49. izveštajne nedelje, od 1. do 7. decembra 2025. godine, zabeleženo je 8.666 slučajeva ovih oboljenja, što daje incidenciju od 130,03 na 100.000 stanovnika. To je 32% više nego prethodne nedelje i 29% više nego u istom periodu prošle godine.

Najviše slučajeva i dalje među najmlađima

  • Deca od 0 do 4 godine: 433,51/100.000 stanovnika
  • Deca od 5 do 14 godina: 342,99/100.000 stanovnika (prethodne nedelje bilo je 199,47/100.000)

Pored gripa, prate se i akutne respiratorne infekcije. U odabranim zdravstvenim ustanovama registrovano je 13.517 slučajeva, sa stopom incidencije 1.093,84/100.000 stanovnika. To je 15,7% više nego prošle nedelje, ali ipak 8,5% manje nego u istom periodu prošle sezone.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa ove sezone zabeleženi su u više gradova i okruga, uključujući Beograd, Južnobanatski, Braničevski, Nišavski i Sremski okrug. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i netipizirani A.

virus gripa
Grip se prenosi kapljičnim putem Foto: Shutterstock

Virus gripa je jedan od Jedan od najbrže menjajućih

Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje - za severnu i južnu hemisferu. Svetska zdravstvena organizacija ima mrežu laboratorija koje neprekidno prate cirkulišuće sojeve i predlažu koji će ući u vakcinu naredne sezone.

I u Evropi se beleži povećana aktivnost gripa

U 15 zemalja stopa oboljenja sličnih gripu prelazi uobičajeni nivo, dok su akutne respiratorne infekcije povišene u Islandu, Kazahstanu, Rusiji, Španiji i Engleskoj. Ukupno, 25% uzoraka testiranih u Evropi bilo je pozitivno na grip, a među tim virusima dominirao je tip A(H3) sa 88% slučajeva i tip A(H1)pdm09 sa 12%.

Vakcina
Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje Foto: Shutterstock

Preventivne mere

Pоrеd vаkcinаciје, pоstоје i оpštе prеvеntivnе mеrе kоје pоmаžu u sprеčаvаnju širеnjа virusа gripа:

  • Pоkrivаnjе nоsа i ustа mаrаmicоm tокоm kаšljаnjа i kiјаnjа nаkоn čеgа sе upоtrеbljеnа mаrаmicа аdеkvаtnо оdlаžе.
  • Rеdоvnо prаnjе ruku vоdоm i sаpunоm, pоsеbnо nаkоn kаšljаnjа i kiјаnjа. Ukоlikо vоdа niје dоstupnа, zа dеzinfекciјu ruku sе mоžе upоtrеbiti srеdstvо nа bаzi аlкоhоlа.
  • Izbеgаvаnjе dоdirivаnjа оčiјu, nоsа i ustа.
  • Izbеgаvаnjе kоntаkаtа sа bоlеsnim оsоbаmа.
  • Svet o tome da ukoliko imate grip ostanete kod kuće.

Izvor: batut/zdravlje.kurir.rs

Ne propustiteVestiRaste broj respiratornih infekcija u Srbiji, najviše obolele dece: Potvrđeni i novi slučajevi gripa, izvestio Batut
grip-prehlada-shutterstock-2056236110.jpg
BolestiMože li prehlada podići nivo šećera u krvi? Evo kako da se zaštitite
Aparat za merenje šećera u krvi/Prehlađena žena ogrnuta ćebetom drži topao čaj u ruci
Saveti stručnjakaŠest ključnih vakcina protiv respiratornih infekcija: Infektolog otkriva kako sprečavaju ozbiljne komplikacije
Hologramski prikaz pluća, doktor je blurovan ali vakcina koju drži nije/Ivana Gmizić specijalista infektologije
VestiKo, kada i zašto bi trebalo da se vakciniše protiv gripa i pneumokoka? Evo šta kaže doktorka
vakcinacija shutterstock_2501829041.jpg