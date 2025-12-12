Doktorka Sara objasnila je šta se dešava sa telom kad umiremo

Slušaj vest

Tokom 49. izveštajne nedelje, od 1. do 7. decembra 2025. godine, zabeleženo je 8.666 slučajeva ovih oboljenja, što daje incidenciju od 130,03 na 100.000 stanovnika. To je 32% više nego prethodne nedelje i 29% više nego u istom periodu prošle godine.

Najviše slučajeva i dalje među najmlađima Deca od 0 do 4 godine: 433,51/100.000 stanovnika

Deca od 5 do 14 godina: 342,99/100.000 stanovnika (prethodne nedelje bilo je 199,47/100.000)

Pored gripa, prate se i akutne respiratorne infekcije. U odabranim zdravstvenim ustanovama registrovano je 13.517 slučajeva, sa stopom incidencije 1.093,84/100.000 stanovnika. To je 15,7% više nego prošle nedelje, ali ipak 8,5% manje nego u istom periodu prošle sezone.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa ove sezone zabeleženi su u više gradova i okruga, uključujući Beograd, Južnobanatski, Braničevski, Nišavski i Sremski okrug. Dokazani su virusi gripa tipa A(H1)pdm09, AH3, B i netipizirani A.

Grip se prenosi kapljičnim putem Foto: Shutterstock

Virus gripa je jedan od Jedan od najbrže menjajućih Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje - za severnu i južnu hemisferu. Svetska zdravstvena organizacija ima mrežu laboratorija koje neprekidno prate cirkulišuće sojeve i predlažu koji će ući u vakcinu naredne sezone.

I u Evropi se beleži povećana aktivnost gripa

U 15 zemalja stopa oboljenja sličnih gripu prelazi uobičajeni nivo, dok su akutne respiratorne infekcije povišene u Islandu, Kazahstanu, Rusiji, Španiji i Engleskoj. Ukupno, 25% uzoraka testiranih u Evropi bilo je pozitivno na grip, a među tim virusima dominirao je tip A(H3) sa 88% slučajeva i tip A(H1)pdm09 sa 12%.

Virus gripa menja se toliko brzo da se globalni sastav sezonske vakcine ažurira dva puta godišnje Foto: Shutterstock

Preventivne mere

Pоrеd vаkcinаciје, pоstоје i оpštе prеvеntivnе mеrе kоје pоmаžu u sprеčаvаnju širеnjа virusа gripа: