Savеtovalište za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od ponedeljka, 8. decembra 2025. godine, radi sa pacijentima na novoj adresi – Ulica Nikolaja Krasnova 13.

Radno vreme Savetovališta je svakog radnog dana od 8 do 15 časova, a svi zainteresovani građani mogu zakazati pregled ili dobiti dodatne informacije na broj telefona: 060/7171-539. Pregledi u Savetovalištu za ishranu obavljaju se uz uput izabranog lekara.

Usluge Savetovališta za ishranu

Savetovalište pruža preventivne preglede i savetovanja zasnovana na individualnom pristupu, koja obuhvataju:

Metodu bioimpedancе, koja osim telesne mase i indeksa uhranjenosti daje podatke o količini i rasporedu masnog tkiva, nivou visceralnih masti, masi skeletnih mišića, količini nemasnog tkiva, kao i o procentu i rasporedu vode u organizmu.

Analizu ishrane i savete za usklađivanje sa zdravim životnim stilom.

Savetovanje o fizičkoj aktivnosti i balansiranoj ishrani kao prevenciji gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti.

Batut Savetovalište za ishranu 1.jpg
Korak ka zdravijem životu

Pacijenti imaju priliku da zajedno sa lekarima iz Savetovališta učine važan korak ka zdravijem životu i informišu se o načinima kako da očuvaju i unaprede svoje zdravlje kroz pravilnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i usvajanje zdravih životnih navika.

Prekomerna telesna težina povećava rizik od srčanih oboljenja, povišenog krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2 i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Redovna provera telesne mase, kao i praćenje drugih vitalnih parametara, može značajno doprineti prevenciji i blagovremenom otkrivanju ovih stanja.

