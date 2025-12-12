Savetovalište pruža preventivne preglede i savetovanja zasnovana na individualnom pristupu

Slušaj vest

Savеtovalište za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od ponedeljka, 8. decembra 2025. godine, radi sa pacijentima na novoj adresi – Ulica Nikolaja Krasnova 13.

Radno vreme Savetovališta je svakog radnog dana od 8 do 15 časova, a svi zainteresovani građani mogu zakazati pregled ili dobiti dodatne informacije na broj telefona: 060/7171-539. Pregledi u Savetovalištu za ishranu obavljaju se uz uput izabranog lekara.

Usluge Savetovališta za ishranu

Savetovalište pruža preventivne preglede i savetovanja zasnovana na individualnom pristupu, koja obuhvataju:

Metodu bioimpedancе, koja osim telesne mase i indeksa uhranjenosti daje podatke o količini i rasporedu masnog tkiva, nivou visceralnih masti, masi skeletnih mišića, količini nemasnog tkiva, kao i o procentu i rasporedu vode u organizmu.

Analizu ishrane i savete za usklađivanje sa zdravim životnim stilom.

Savetovanje o fizičkoj aktivnosti i balansiranoj ishrani kao prevenciji gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti.

Korak ka zdravijem životu

Pacijenti imaju priliku da zajedno sa lekarima iz Savetovališta učine važan korak ka zdravijem životu i informišu se o načinima kako da očuvaju i unaprede svoje zdravlje kroz pravilnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i usvajanje zdravih životnih navika.