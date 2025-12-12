Savetovalište za ishranu Instituta "Batut" na novoj adresi: Napravite važan korak i zakažite pregled
Savеtovalište za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” od ponedeljka, 8. decembra 2025. godine, radi sa pacijentima na novoj adresi – Ulica Nikolaja Krasnova 13.
Radno vreme Savetovališta je svakog radnog dana od 8 do 15 časova, a svi zainteresovani građani mogu zakazati pregled ili dobiti dodatne informacije na broj telefona: 060/7171-539. Pregledi u Savetovalištu za ishranu obavljaju se uz uput izabranog lekara.
Usluge Savetovališta za ishranu
Savetovalište pruža preventivne preglede i savetovanja zasnovana na individualnom pristupu, koja obuhvataju:
Metodu bioimpedancе, koja osim telesne mase i indeksa uhranjenosti daje podatke o količini i rasporedu masnog tkiva, nivou visceralnih masti, masi skeletnih mišića, količini nemasnog tkiva, kao i o procentu i rasporedu vode u organizmu.
Analizu ishrane i savete za usklađivanje sa zdravim životnim stilom.
Savetovanje o fizičkoj aktivnosti i balansiranoj ishrani kao prevenciji gojaznosti i kardiovaskularnih bolesti.
Korak ka zdravijem životu
Pacijenti imaju priliku da zajedno sa lekarima iz Savetovališta učine važan korak ka zdravijem životu i informišu se o načinima kako da očuvaju i unaprede svoje zdravlje kroz pravilnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i usvajanje zdravih životnih navika.
Prekomerna telesna težina povećava rizik od srčanih oboljenja, povišenog krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2 i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema. Redovna provera telesne mase, kao i praćenje drugih vitalnih parametara, može značajno doprineti prevenciji i blagovremenom otkrivanju ovih stanja.
STRUČNJACI ZA ISHRANU SAVETUJU: Evo kako da se pravilno hranite u zimskim mesecima, a da se ne ugojite