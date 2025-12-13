Istraživanja pokazuju da mačke koje pate od demencije razvijaju promene u mozgu koje veoma podsećaju na one koje se vide kod osoba sa Alchajmerovom bolešću

Mačke sa demencijom pokazuju iste promene u mozgu koje se vide kod pacijenata sa Alchajmerovom bolešću, što sugeriše da bi naši mačji pratioci mogli da čuvaju vitalne tragove za otkrivanje novih tretmana za gubitak pamćenja kod ljudi.

Istraživanja pokazuju da mačke koje pate od demencije razvijaju promene u mozgu koje veoma podsećaju na one koje se vide kod osoba sa Alchajmerovom bolešću. Prema studiji, ovo čini stare mačke obećavajućim prirodnim modelom za istraživanje kako se stanje razvija kod ljudi.

Naučnici su identifikovali nakupljanje amiloida-beta, toksičnog proteina povezanog sa Alchajmerovom bolešću, u mozgu mačaka sa demencijom. Ovo otkriće jača razumevanje kako je amiloid-beta povezan sa opadanjem pamćenja i kognitivnim problemima povezanim sa starenjem kod obe vrste .

Simptomi demencije kod starijih mačaka

Mnoge starije mačke počinju da pokazuju promene u ponašanju koje su slične onima kod ljudi sa Alchajmerovom bolešću. To može uključivati povećanu vokalizaciju (ili mjaukanje), dezorijentaciju i poremećene obrasce spavanja.

Ispitivanje mačjih mozgova u potrazi za tragovima

Istraživači sa Univerziteta u Edinburgu analizirali su moždano tkivo 25 mačaka različitog uzrasta nakon njihove smrti, uključujući i životinje koje su pokazivale znake demencije. Koristeći mikroskopiju visoke rezolucije, tim je posmatrao nakupljanje amiloid-beta unutar sinapsi, koje su tačke komunikacije između moždanih ćelija.

Sinapse igraju suštinsku ulogu u zdravoj moždanoj aktivnosti prenoseći signale od jedne nervne ćelije do druge. Kod ljudi sa Alchajmerovom bolešću, gubitak sinapsi je snažno povezan sa opadanjem pamćenja i smanjenim sposobnostima razmišljanja.

Kako ćelije podrške mogu doprineti oštećenju

Studija je takođe identifikovala aktivnost astrocita i mikroglije, dve vrste ćelija za podršku mozgu, koje su izgleda progutale ili „jedu“ sinapse pogođene amiloid-beta. Ovaj proces, poznat kao sinaptičko orezivanje, važan je tokom ranog razvoja mozga, ali može doprineti štetnom gubitku sinapsi kasnije u životu kada je povezan sa demencijom.

Stručnjaci veruju da će ovi nalazi ne samo pomoći veterinarima da bolje razumeju i upravljaju kognitivnim padom kod mačaka, već mogu podržati i razvoj budućih tretmana Alchajmerove bolesti za ljude.

Zašto bi mačke mogle poboljšati istraživanje Alchajmerove bolesti?

Decenijama se istraživanje Alchajmerove bolesti u velikoj meri oslanjalo na genetski modifikovane glodare. Pošto glodari prirodno ne razvijaju demenciju, proučavanje mačaka može pružiti realniji način da se istraži kako stanje napreduje i kako se može lečiti i kod životinja i kod ljudi.

Studija, koju su podržali Wellcome i Britanski institut za istraživanje demencije, objavljena je u časopisu European Journal of Neuroscience. Među saradnicima su bili istraživači sa univerziteta u Edinburgu i Kaliforniji, Britanskog instituta za istraživanje demencije i Scottish Brain Sciences.

Ekspertske perspektive

Dr Robert Mekgičan, vođa studije sa Kraljevske (Dik) škole veterinarskih studija Univerziteta u Edinburgu, rekao je: „Demencija je razorna bolest – bilo da pogađa ljude, mačke ili pse. Naši nalazi ističu zapanjujuće sličnosti između mačje demencije i Alchajmerove bolesti kod ljudi. Ovo otvara vrata istraživanju da li bi obećavajući novi tretmani za Alchajmerovu bolest kod ljudi mogli pomoći i našim starijim kućnim ljubimcima. Pošto mačke prirodno razvijaju ove promene u mozgu, one takođe mogu ponuditi tačniji model bolesti od tradicionalnih laboratorijskih životinja, što će u krajnjoj liniji koristiti i vrstama i njihovim negovateljima.“